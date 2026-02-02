Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MS

Contrato de concessão da Rota da Celulose é assinado e duplicação fica para o ano que vem

Plano de 100 dias incluem serviços de roçada a reparo emergencial do pavimento; obras já foram iniciadas na MS-040

Glaucea Vaccari e Felipe Machado

Glaucea Vaccari e Felipe Machado

02/02/2026 - 13h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O contrato de concessão da Rota da Celulose, que prevê melhoria de 870 quilômetros em cinco rodovias de Mato Grosso do Sul, foi assinado nesta segunda-feira (2) entre o Governo do Estado e o Consórcio Caminhos da Celulose, que foi o segundo colocado na licitação, mas foi declarado vencedor após a primeira colocada, a K-Infra Concessões e Participações, ter sido desclassificada por problemas com a documentação apresentada. As obras já foram iniciadas, as a duplicação está prevista para começar no ano que vem.

O Consórcio Caminhos da Celulose é formado pelas empresas XP Infra V Fundo de Investimento em Participações, CLD Construtora, Laços Detetores e Eletrônica Ltda., Conter Construções e Comércio S.A., Construtora Caiapó Ltda., Ética Construtora Ltda., Distribuidora Brasileira de Asfalto Ltda. e Conster Construções e Terraplanagem Ltda.

Conforme apresentado na solenidade de assinatura do contrato, as primeiras ações, que constam no plano de 100 dias incluem os seguintes serviços:

  • Roçada, poda e capina - 2.100.000 m²
  • Sinalização horizontal - 22.500 m²
  • Sinalização vertical - 490 m²
  • Tacha refletiva - 5.000 unidades
  • Limpeza de drenagem - 100 km
  • Lixo e entulho removido - 10.000 kg
  • Defensa metálica - 1.680 metros
  • Pavimento - reparo emergencial - 150 km

O plano aponta ainda que intervenções como duplicação, acostamento e faixa adicional começam no segundo ano de concessão, que serão feitas ao longo dos 30 anos de concessão.

 

O Consórcio Caminhos da Celulose é formado pelas empresas XP Infra V Fundo de Investimento em Participações, CLD Construtora, Laços Detetores e Eletrônica Ltda., Conter Construções e Comércio S.A., Construtora Caiapó Ltda., Ética Construtora Ltda., Distribuidora  Brasileira de Asfalto Ltda. e Conster Construções e Terraplanagem Ltda.

O diretor-presidente da XP Investimentos, Luiz Fernando Vasconcellos de Donno, disse que o projeto irá trazer desenvolvimento não apenas para a região leste, mas para todo o Estado e País.

"Os nossos acionistas assumiram o desenvolvimento de um projeto que fosse capaz de fazer frente a esse corredor logístico estratégico, fornecendo a facilidade do escoamento da produção agrícola, motivando  aqui a competitividade do Estado e a integração regional.  A concessão nasce com o entendimento de que investir em obras é essencial.  Duplicações, terceiras faixas, acostamento, como sabemos, é um dos grandes déficits desse trecho que nós estamos assumindo hoje", disse.

O projeto Rota da Celulose é composto por trechos das rodovias federais BR-262 e BR-267, além das rodovias estaduais MS-040, MS-338 e MS-395.

Ao todo, são 870 km e R$ 10,1 bilhões em investimentos ao longo de 30 anos, sendo R$ 6,9 bilhões destinados a despesas de capital e R$ 3,2 bilhões a custos operacionais.

"Esses investimentos compreendem a duplicação, terceiras faixas em pontos estratégicos, restauração completa do pavimento, acostamentos em 100% da extensão, a sinalização moderna eficiente e a tecnologia. Aqui eu faço um destaque aqui para a inovação, é um projeto realmente em que o acompanhamento do desenvolvimento tecnológico está presente", disse Luiz Fernando.

Dentre as tecnologias, ele destacou a conectividade e o sistema free flow de pedágio, que irá permitir fluidez no trânsito e redução de emissão de gases CO2, porque os veículos não precisarão parar nas praças.

O governador Eduardo Riedel (PP) destacou que as concessões são importantes para a segurança viária.

"Ela [concessão] vai conseguir entregar mais segurança, nem que não seja não duplicada no primeiro momento, mas uma 040 que você garanta acostamento nela na integralidade, terceira faixa, sinalização e principalmente suporte, é uma mudança completa pro nível de tráfego que tem a 040", ressaltou o governador.

Ainda segundo Riedel, ao longo do processo e além das revisões quinquenais, em função do nível de tráfego, poderão ser acionados gatilhos para avançar em investimentos que sejam necessários no trecho em específico.

Rota da Celulose

As obras da Rota da Celulose incluem 115 km de duplicações, 457 km de acostamentos, 245 km de terceiras faixas, 12 km de marginais, 38 km de contornos urbanos, 62 dispositivos em nível e 4 dispositivos em desnível, 25 acessos, 22 passagens de fauna, 20 alargamentos de pontes, entre outras intervenções.

O projeto da Rota da Celulose foi criado pelo governo do Estado para ser a solução para o escoamento da produção na região leste de Mato Grosso do Sul, que recebeu incremento grande de produção com a inauguração de megafábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo, além de outras plantas do mesmo setor na região.

Porém, os problemas começaram quando, pouco depois do leilão declarar como vencedor o Consórcio K&G Rota da Celulose, formado pelas empresas K-Infra e Galápagos Participações, o governo federal publicou a caducidade de um contrato entre a União e a K-Infra, referente a uma rodovia no Rio de Janeiro.

Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a empresa acumulava dívida bilionária com a União, por ter recebido diversas multas pela má condição da rodovia. Esta experiência que ela tinha na administração daquela rodovia foi utilizada para que fosse habilitada a participar da licitação da Rota da Celulose.

Após essa decisão, a XP ingressou com recurso contestando a vencedora, por entender que o documento usado para habilitar a K-Infra não teria validade, uma vez que a empresa havia sido expulsa de uma concessão federal.

No dia 4 de agosto, a Comissão Especial de Licitação (CEL) publicou o resultado da análise do recurso do Consórcio Caminhos da Celulose. O documento trouxe a inabilitação do consórcio declarado vencedor no dia 8 de maio por “vícios identificados na documentação apresentada”.

Porém, a K-Infra e a Galápagos ingressaram com recurso, contestando a primeira decisão no dia 11 de agosto, o que paralisou, pela segunda vez, o processo do leilão do pacote de rodovias.

O pedido foi analisado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog), que manteve a decisão proferida pela CEL. 

A inabilitação do grupo foi confirmada e, em agosto, o Estado chamou o segundo colocado, o Consórcio Caminhos da Celulose para a entrega de documentos.

FORÇAS ARMADAS

Em MS, 108 mulheres vão ingressar no serviço militar inicial em março

São 99 vagas em Campo Grande (Exército Brasileiro) e 9 em Ladário (Marinha do Brasil)

02/02/2026 11h45

Compartilhar
Na manhã desta segunda-feira (2), as voluntárias fazem a Seleção Complementar, onde passam por entrevista, exames médicos e orientações

Na manhã desta segunda-feira (2), as voluntárias fazem a Seleção Complementar, onde passam por entrevista, exames médicos e orientações MARCELO VICTOR

Continue Lendo...

Ao todo, 586 moças se alistaram nas Forças Armadas, sendo 421 em Campo Grande (Exército Brasileiro), 132 em Corumbá (Marinha do Brasil) e 33 em Ladário (Marinha do Brasil).

Há 108 vagas para militares femininas (soldados – serviço militar inicial), sendo 99 vagas em Campo Grande (Exército Brasileiro) e 9 em Ladário (Marinha do Brasil).

Em Campo Grande, das 99 novas integrantes do Exército Brasileiro, 12 vão trabalhar no Hospital Militar de Campo Grande (HMilCG), 26 no Colégio Militar de Campo Grande (CMCG) e 61 no Comando Militar do Oeste (CMO). Em Ladário, as 9 militares femininas farão parte do 6° Distrito Naval.

Elas vão integrar as áreas de administração, enfermaria, alimentação, intendência, manutenção e comunicação. A remuneração é equivalente a um salário-mínimo (R$ 1.621,00), acrescido de vale-transporte.

Elas começam como soldados, mas podem crescer na carreira militar e chegar até a patente de 3° sargento.

As fases da seleção são:

  1. Alistamento (1° janeiro a 30 de junho de 2025)
  2. Seleção – exame de saúde, inspeção dentária e entrevista (1 a 11 de julho de 2025)
  3. Designação – resultado (2 de janeiro de 2026)
  4. Seleção complementar (primeira semana de fevereiro de 2026)
  5. Resultado final (6 de fevereiro de 2026)
  6. Incorporação – entrada nas Forças Armadas (2 de março de 2026)

Na manhã desta segunda-feira (2), as voluntárias fazem a Seleção Complementar, onde passam por entrevista, exames médicos e orientações.

De acordo com o chefe da Seção do Serviço Militar Geral, tenente-coronel Vinícius Delevati Lavada, a seleção de mulheres ocorre em todo o Brasil e pretende seguir um padrão mundial na Organização das Nações Unidas (ONU) em incorporar o público feminino nas Forças Armadas.

“O exército brasileiro, seguindo um padrão internacional, os outros exércitos de outros países já possuem mulheres no seu serviço militar inicial. E o exército brasileiro, a fim de atingir esse mesmo patamar, inicia a conscrição de mulheres no ano de 2026, para seguir o mesmo padrão de outros exércitos que seguem a Organização das Nações Unidas. Nós estamos valorizando a mulher brasileira, sabemos o valor que tem a mulher em todos os demais setores e o Exército brasileiro hoje também se equipara aos outros locais, às outras fontes de trabalho dentro do âmbito nacional”, explicou.

Estudante, Rafaela Braga, de 17 anos, tem o sonho de servir o Exército Brasileiro.

“Estou com muita esperança que vou conseguir passar mas foi um tempo de muita tensão também. Estou esperando para saber o resultado logo e o que isso vai dar. Eu realmente estou muito ansiosa, eu realmente quero bastante servir. E é isso, a ansiedade tá a mil e a esperança também”, disse.

Até 2030, o Exército Brasileiro pretende alcançar 20% do público feminino no serviço militar inicial.

ALISTAMENTO FEMININO

Mulheres podem ingressar nas Forças Armadas de forma voluntária e permanecer na corporação por até 8 anos, sendo que o contrato deve ser renovado de 1 em 1 ano. É possível chegar até a patente de 3º Sargento, mediante realização de cursos de formação.

Os requisitos para conseguir uma vaga são:

  • Ter nascido em 2007 e completar 18 anos em 2025
  • Saúde em perfeito estado – exame médico e odontológico

O Governo Federal publicou, no dia 28 de agosto, o Decreto nº 12.154, de 27 de agosto de 2024, que regulamenta o Serviço Militar Inicial Feminino voluntário no Brasil.

Uma vez incorporadas, as militares estarão sujeitas aos direitos, deveres e penalidades estabelecidos pela Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964, e pelo Decreto nº 57.654, de 20 de janeiro de 1966.

Até então, só era possível uma mulher ingressar nas Forças Armadas como militares de carreira, mediante aprovação em concurso público, ou como militares temporárias, por meio de seleção conduzida pelas Regiões Militares.

As voluntárias não terão estabilidade no serviço militar e, após o desligamento do serviço ativo, integrarão a reserva não remunerada das Forças Armadas.

Até 2030, o Exército Brasileiro pretende alcançar 20% do público feminino no serviço militar inicial.

ms-395

Motorista morre em acidente envolvendo três carretas em rodovia de MS

Uma carreta pegou fogo e ficou parada na pista; Na madrugada outras duas colidiram na traseira, gerando um engavetamento

02/02/2026 10h30

Compartilhar
Uma carreta parada na rodovia provocou o acidente

Uma carreta parada na rodovia provocou o acidente Foto: Da Hora Bataguassu

Continue Lendo...

Um motorista, identificado como Tárcio Adabi Sguarezi, 61 anos, morreu em acidente envolvendo três carretas na madrugada desta segunda-feira (2), na MS-395, entre os municípios de Bataguassu e Brasilândia.

De acordo com informações do site Da Hora Bataguassu, uma carreta carregada com soja pegou fogo e foi consumida pelas chamas no domingo (1º) e, por este motivo, ficou parada na pista, em um trecho sem acostamento, ocupando parte da pista de rolamento.

Durante a madrugada de hoje, a carreta conduzida por Sguarezi não conseguiu desviar e acabou colidindo na traseira do caminhão.

Com o impacto, o motorista ficou preso às ferragens.

Na sequência, uma terceira carreta, que transportava madeira, colidiu de forma leve no segundo veículo, provocando um engavetamento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado. O resgate do motorista preso às ferragens durou cerca de três horas. Ele foi socorrido com ferimentos graves e foi encaminhado à Santa Casa de Bataguassu, com vida, mas inconsciente.

Pouco após dar entrada no hospital, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. Já o motorista da terceira carreta não sofreu ferimentos.

A carga de soja do primeiro caminhão ficou espalhada pela pista e parte da rodovia ficou bloqueada para o trabalho de remoção.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária estiveram no local durante os trabalhos e o caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2967, sábado (31/01); veja o rateio
loteria

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2967, sábado (31/01); veja o rateio

2

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2967, sábado (31/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2967, sábado (31/01)

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6942, sábado (31/01); veja o rateio
loteria

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6942, sábado (31/01); veja o rateio

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6942, sábado (31/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6942, sábado (31/01)

5

Campo Grande: Ministério Público apoia ação da OAB-MS contra aumento do IPTU
PARECER FAVORÁVEL

/ 1 dia

Campo Grande: Ministério Público apoia ação da OAB-MS contra aumento do IPTU

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
Cobrança judicial e Execução
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Cobrança judicial e Execução
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 23/01/2026

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?
Exclusivo para Assinantes

/ 22/01/2026

Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?