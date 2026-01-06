Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAMPO GRANDE

Contribuintes madrugam em fila para cobrar explicações sobre IPTU

Antes mesmo de abrir, Central do Cidadão tinha fila de 90 metros com 120 pessoas

Naiara Camargo

Naiara Camargo

06/01/2026 - 09h40
Fila gigantesca se formou nas primeiras horas do dia, na Central de Atendimento ao Cidadão - William Maksoud, localizada na rua Marechal Rondon, centro, em Campo Grande.

Contribuintes madrugaram na fila para cobrar explicações, entender sobre as taxas, discordar sobre o valor ou até mesmo pedir isenção do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU-2026).

Muitos reivindicam ou discordam dos tributos cobrados no IPTU, cujo valor é composto por:

  • Valor venal (tamanho do terreno/área construída, tipo/padrão da construção, localização e uso)
  • Alíquota municipal
  • Taxa de Coleta de Lixo (TCL)

Com aproximadamente 120 pessoas, a fila tinha cerca de 90 metros. Prestes a vencer, o IPTU têm tirado o sono de muita gente: os primeiros chegaram às 3h, no escuro.

Vale ressaltar que o horário de funcionamento do local é das 8h às 16h e que o último dia para pagamento à vista é segunda-feira (12).

Vigilante, Paulo César Marques Gonçalves, foi o primeiro da fila. Ele chegou às 3h30min acompanhado da mãe, para tentar isenção do imposto dela.

“Trouxe minha mãe pra fazer a isenção. Vim mais cedo, porque eu vi no jornal que estava lotado ontem, aí eu trouxe ela hoje para sermos os primeiros. Eu estou acompanhando ela, como ela é de mais de 65 anos, eu acompanho ela. Como veio o valor um pouquinho a mais, vim hoje aqui para resolver o problema. Ela se enquadra com uma isenção de IPTU, porque ela é pensionista, pensão por morte do meu pai. Os outros anos foram isentos, mas era outro prefeito, não era a Adriane. Estou esperançoso para conseguir a isenção, eu acordei cedo para isso”, disse.

Aposentado, Iulson Cardoso da Silva, chegou às 13h desta segunda-feira (5), mas, por conta da multidão, não conseguiu ser atendido até às 16h e teve que voltar para casa. Nesta terça-feira (6), chegou às 3h35min para garantir o atendimento.

“Eu vim aqui para parcelar meu IPTU. Moro do Jardim das Hortênsias II. Eu estive aqui ontem, cheguei 13h, peguei a senha 602, mas não consegui atendimento e nada foi resolvido. Não concordo [com o valor], porque não tem nada de benefício para gente na nossa vila. As ruas todas cheias de buracos, os postos de saúde faltando remédio, faltando tudo, então não concordo. Eu concordo com o que é bem administrado e não está sendo”, pontuou.

De acordo com o Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), a Câmara Municipal de Vereadores criou, nesta terça-feira (6), uma comissão para apurar possíveis irregularidades na cobrança do IPTU.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, 44% dos contribuintes contestaram o valor do imposto em 2026.

IPTU

O IPTU é um imposto brasileiro, de competência municipal, que deve ser pago por pessoas que tenham propriedades dentro do perímetro urbano.

A arrecadação do tributo municipal é convertido em melhorias para a cidade, nas áreas de segurança, educação, saúde, infraestrutura e lazer.

Quem não paga IPTU, corre risco de perder a posse do imóvel.

De acordo com a Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), o IPTU foi reajustado em 5,32% em 2026.

As formas de pagamento são:

  • À vista, com 10% de desconto – vencimento em 12 de janeiro
  • Parcelado, em 12 vezes – vencimento em dias de feriados, finais de semana ou não úteis, o pagamento deverá ser feito no primeiro dia útil subsequente

 

LOTERIAS

Aposta de Campo Grande leva mais de R$ 700 mil em sorteio da Lotofácil

Além dela, outras 4 apostas também acertaram 15 números e dividiram o prêmio; próximo sorteio tem valor estimado em R$ 7,5 milhões

06/01/2026 09h35

Aposta de Campo Grande faturou R$ 700 mil

Aposta de Campo Grande faturou R$ 700 mil Foto: Reprodução Agência Brasil

Na noite de ontem, a Caixa Econômica Federal, responsável pelo sorteio de apostas de loteria, divulgou o resultado do sorteio de ontem do concurso 3579 da Lotofácil. Entre os que arriscaram a sorte, uma aposta da capital sul-mato-grossense acertou 15 números e levou mais de R$ 700 mil pra casa.

O prêmio estava estimado em R$ 5 milhões, e além da aposta de Campo Grande, outras 4 apostas, das cidades de Curionópolis (PA), Rio de Janeiro (RJ), Natal (RN) e Bertioga (SP) também acertaram os 15 números.

Com a extração feita no Espaço da Sorte, em São Paulo, a Lotofácil desta segunda-feira (05) sorteou os seguintes números: 25 - 04 - 23 - 20 - 08 - 10 - 02 - 11 - 15 - 21 - 19 - 01 - 17 - 03 - 13.

A aposta da "Cidade Morena" foi feita na Lotérica Lord Loteria, localizada no bairro Carandá Bosque, na Rua Vitório Zeola. Os 4 apostadores que acertaram os 15 números faturaram R$ 768.413,77 cada.

Próximo sorteio: 3580

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 6 de janeiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 3580. O valor da premiação está estimado em R$ 7,5 milhões

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

CASO ELIZA SAMUDIO

Relembre o caso Eliza Samudio e o crime que levou o goleiro Bruno à prisão

Modelo desapareceu em 2010 após denunciar ameaças e cobrar pensão; investigações apontaram homicídio, ocultação de cadáver e participação de grupo ligado ao atleta

06/01/2026 09h15

Eliza Samudio tinha 25 anos e era natural do Paraná

Eliza Samudio tinha 25 anos e era natural do Paraná Divulgação

O desaparecimento da modelo Eliza Samudio, ocorrido em junho de 2010, deu origem a uma das investigações criminais de maior repercussão do país e resultou na condenação do então goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes de Souza, além de outras pessoas ligadas ao atleta. Mesmo após mais de 15 anos, o corpo da vítima nunca foi localizado e o caso permanece sem encerramento material.

Eliza Samudio tinha 25 anos e era natural do Paraná. Ela manteve um relacionamento com Bruno entre 2008 e 2009, período em que engravidou. O atleta se recusava a reconhecer a paternidade e o caso passou a tramitar na Justiça por meio de ações de investigação de paternidade e cobrança de pensão alimentícia.

Antes do desaparecimento, a vítima registrou boletins de ocorrência relatando ameaças, constrangimentos e tentativas de coação. Os registros passaram a integrar o inquérito policial que apurou o caso.

Em junho de 2010, um ano depois do anúncio da gravidez, Eliza foi considerada desaparecida. O último relato sobre o paradeiro dela, indicava para o sítio de Bruno, em Minas Gerais. Diante da ausência de informações, o desaparecimento passou a ser tratado como sequestro e, posteriormente, como homicídio.

De acordo com as informações, Eliza foi mantida em cárcere privado no local, agredida e posteriormente morta. A denúncia indicou que, após o homicídio, o corpo da vítima foi esquartejado e ocultado, com a participação de outros envolvidos.

Apesar das diligências realizadas ao longo dos anos, os restos mortais nunca foram localizados, o que impediu a confirmação material do óbito, embora a Justiça tenha reconhecido o homicídio com base em provas testemunhais, documentais e periciais.

Além de Bola, apontado como executor do crime, outras pessoas foram responsabilizadas por participação no sequestro, na ocultação do cadáver e na logística que envolveu o desaparecimento. Entre elas, estava Dayanne Rodrigues, então esposa de Bruno, acusada de ter auxiliado em etapas do transporte e da ocultação do corpo.

O julgamento de Bruno ocorreu em março de 2013. Ele foi condenado a 22 anos e três meses de prisão pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. Marcos Aparecido dos Santos recebeu pena de 22 anos por homicídio e ocultação de cadáver. Outros réus receberam penas que variaram conforme o grau de participação.

Após a condenação, Bruno cumpriu parte da pena em regime fechado e, posteriormente, passou por progressões de regime previstas em lei. Ao deixar o sistema prisional, tentou retomar a carreira no futebol profissional, o que reacendeu o debate público sobre o caso e voltou a projetar nacionalmente o nome de Eliza Samudio.

O filho da modelo com Bruno foi entregue à guarda da avó materna, com quem permanece até hoje. Atualmente, o jovem é atleta pelo Botafogo e foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-15 para disputar a Copa no dia 2 de julho.

Mesmo com as condenações, o caso segue com lacunas. A principal delas é a não localização do corpo da vítima, o que mantém a investigação sem encerramento físico e impede a realização de procedimentos formais de sepultamento. A ausência dos restos mortais também faz com que o processo continue sendo relembrado em revisões judiciais, reportagens e discussões públicas sobre violência contra a mulher e responsabilização criminal.

O caso Eliza Samudio permanece como um dos episódios criminais mais conhecidos do país, tanto pela repercussão quanto pelo envolvimento de um atleta de projeção nacional e pelas circunstâncias que cercaram o desaparecimento e a morte da vítima.

