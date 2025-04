Corpo de caseiro atacado por onça é encontrado em partes no Pantanal

Ataque teria acontecido por volta de 5h da segunda-feira (21), feriado de Tiradentes, e por volta de 06h52 só restavam marcas de sangue e os animais carniceiros no local do bote - Reprodução

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Longe cerca de 300 quilômetros de Campo Grande, o caso antes encarado como o desaparecimento de um caseiro no Pantanal de Mato Grosso do Sul é investigado agora como ataque fatal de animal silvestre, já que partes do corpo de "Seu Jorge" foram encontradas na manhã de hoje (22).

Inicialmente, como noticiado pelo Correio do Estado, a polícia investigava a suspeita de desaparecimento e possível morte, já que vestígios de sangue foram localizados por turistas e caseiros que passavam próximo à pousada que Jorge Avalo, de 62 anos.

Agora, após retomada de buscas na manhã de hoje (22), conforme apurado pelo portal O Pantaneiro, partes do corpo de "Seu Jorge" foram encontradas em área de mata fechada após os familiares do caseiro indicarem o possível local para onde o corpo teria sido arrastado.

Conhecedores da região, o irmão e cunhado de Jorge auxiliaram os agentes policiais civis (PC) e da Militar Ambiental (PMA), o grupo de busca composto por moradores e pescadores foi inclusive atacado pela onça ao chegarem no ponto em que o corpo estava.

Como o corpo de Jorge foi encontrado em mata fechada, diante do ataque do animal ao grupo de resgate, os envolvidos precisaram retirar os restos mortais dessa área antes mesmo de acionarem agentes da perícia.

Relembre

Esse ataque teria acontecido por volta de 5h da segunda-feira (21), feriado de Tiradentes, sendo que uma foto de circuito interno divulgada indica que por volta de 06h52, no ponto do bote, só restavam marcas de sangue e os animais carniceiros no local.

Familiarizados com a região, os locais identificaram o "modus operandi" do ataque da onça foi desvendado, com o animal se escondendo às margens do rio antes de partir em arrancada.

Região conhecida por atrair turistas e pescadores, esse ponto do Rio Miranda costuma atrair animais para próximos das regiões mais habitadas em épocas de cheia, o que favorece o encontro de seres humanos com a fauna local.

**(Colaborou Rodolfo César, de Corumbá)



Assine o Correio do Estado