Autoridades policiais investigam morte de caseiro de 60 anos no Pantanal

CORUMBÁ

Não há confirmação se o animal foi morto por caçadores ou se teve outro caso que o levou à morte

Uma onça-pintada foi encontrada morta, boiando no rio Paraguai, por várias pessoas. O registro do animal morto foi feito neste domingo (20), em uma região que fica há cerca de duas horas da cidade de Corumbá, rio Paraguai acima.

Como o corpo do animal ficou boiando no rio, diversas pessoas relataram em redes sociais sobre o caso. Além da Polícia Militar Ambiental em Corumbá, quem também recebeu o registro foi o Instituto Homem Pantaneiro (IHP), que tem sede na Capital do Pantanal.

"O Instituto Homem Pantaneiro (IHP) teve ciência do caso de uma onça-pintada encontrada morta no Rio Paraguai neste dia 20/4/2025. O IHP recebeu comunicação popular do caso. Autoridades policiais, responsáveis por apuração oficial do caso, também foram notificadas e estão fazendo averiguação", divulgou o Instituto, em nota.

Por enquanto, não há confirmação se esse animal foi morto por caçadores ou teve outro caso envolvido que levou à morte.

Por conta da confirmação do registro, técnicos do IHP estão dando apoio científico a policiais militares ambientais. O corpo da onça-pintada foi localizado por essas equipes neste dia 21/4, já próximo à cidade de Corumbá, preso a camalotes.

"O IHP, que atua com o desenvolvimento científico para a conservação do Pantanal e da sua biodiversidade, ofereceu auxílio técnico. A onça-pintada é símbolo da biodiversidade brasileira e a morte de um indivíduo da espécie pode gerar diferentes prejuízos para a conservação no médio e longo prazo. O IHP ressalta a importância do desenvolvimento da ciência, incluindo a ciência cidadã, para aprimorar a coexistência do ser humano com a onça-pintada", apontou o IHP, em nota.

Caso seja identificada que a morte dessa onça-pintada ocorreu por caça, investigação pode ser aberta para apurar os fatos. A Lei 9.605/1998, nos artigos 29 e 32, prevê punição criminal para quem mata animais selvagens, além de maus-tratos. A pena por matar animais selvagens é de 6 meses a 1 ano, além de multa.

Há também risco para que haja pena administrativa, caso o culpado seja identificado. Cabe ao Ibama essa averiguação.

A onça-pintada é uma espécie conhecida como bioindicadora, ou seja, sua presença em um território indica equilíbrio da biodiversidade naquela local.