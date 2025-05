Corredor de ônibus na Calógeras virou incógnita para a prefeitura

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Com a retomada das obras dos corredores de ônibus em Campo Grande encaminhada, a volta do projeto na Avenida Calógeras ainda é incerta.

De acordo com o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli, a implementação do corredor na Avenida Calógeras, que passou por reuniões públicas de requalificação, encontra-se em fase de discussão para possíveis mudanças.

“O planejamento do corredor da Avenida Calógeras está sendo discutido em reuniões internas. Estamos definindo se a execução seguirá com o plano original ou se haverá adequações”, declarou o secretário.

O titular da Sisep também confirmou que existe a possibilidade de a via passar por outras obras de recapeamento, tendo a Águas Guariroba como executora do projeto, já que a rede de esgoto da Avenida Calógeras deverá passar por adequações em toda a sua extensão.

A concessionária de abastecimento de água de Campo Grande, no entanto, informou que o cronograma de obras para ampliação da rede de esgoto na Capital é estabelecido pela prefeitura.

“Atualmente, Campo Grande tem cobertura de 94% da rede de esgoto. Nos últimos anos, a concessionária realizou a implantação de mais de 500 quilômetros de redes, interligando 130 mil pessoas. Sobre a pavimentação asfáltica, a concessionária reforça que realiza a recomposição logo após finalizar suas intervenções na via, mantendo a qualidade do pavimento atual de cada região. Em relação à Avenida Calógeras, até o momento, não há nenhuma previsão de obra a ser executada pela concessionária na via”, declarou ao Correio do Estado.

Além do corredor de ônibus na Avenida Calógeras, a implementação de estruturas para o transporte coletivo devem ser retomadas na Rua Bahia e na Avenida Bandeirantes. Entre as obras paradas de estações de embarque, a da Avenida Gunter Hans é a única que foi retomada para a conclusão do investimento.

Conforme informado pelo secretário Marcelo Miglioli, as avenidas Gury Marques e Costa e Silva também devem entrar no planejamento de construção de corredores de ônibus da Capital.

REUNIÃO PÚBLICA

Com as obras do projeto de criação de corredores de ônibus paradas, a Prefeitura de Campo Grande tentou acelerar, no fim do ano passado, a abertura de licitações para retomar a construção das estações de embarque na Avenida Calógeras.

Paralisado em fevereiro de 2023, o contrato do corredor de ônibus da Avenida Calógeras foi encerrado um ano depois (fevereiro de 2024) e, desde então, a prefeitura tenta retomar a obra, que é alvo de críticas de comerciantes e empresários que trabalham na avenida.

Em reunião pública com a Sisep, realizada em setembro do ano passado, os comerciantes pediram para que fosse reanalisada a construção de uma ciclovia na avenida.

Eles também são contrários à retirada de uma das faixas de estacionamento, que é necessária para a passagem exclusiva dos ônibus do transporte público.

De acordo com a Sisep, na época, a construção das estações de embarque na Avenida Calógeras teria o valor de R$ 14,2 milhões, porém, o montante deve ser rediscutido, já que possíveis modificações no projeto devem alterar o orçamento da obra.

OBRA RETOMADA

Conforme informou o diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Paulo da Silva, durante seu depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Ônibus, três obras paradas de corredores do transporte coletivo devem ser retomadas neste ano: na Avenida Gunter Hans, na Rua Bahia e na Avenida Bandeirantes.

Cerca de R$ 9,6 milhões estão sendo empenhados para terminar a construção do corredor de ônibus da Avenida Marechal Deodoro e seu prolongamento, a Avenida Gunter Hans.

A execução das obras estão por conta da empresa Engevil Engenharia Ltda., e o projeto prevê a implantação e restauração das quatro estações de pré-embarque da avenida. A faixa exclusiva para ônibus será instalada a partir da rotatória com as avenidas Bandeirantes e Manoel da Costa Lima.

As estações de pré-embarque serão implantadas entre as ruas Tabira e Visconde de Suassuna; entre a Avenida Panambi Vera e a Rua Guaraí; entre as ruas Roney Paim Malheiros e Tenente Antônio João Ribeiro. A última estação será entre as ruas Eduardo Contar e Túlio Alves Quito. O prazo para conclusão da obra, retomada no mês passado, é de 12 meses.

Na Avenida Bandeirantes, que é o braço bairro/centro do Corredor Sudoeste, o planejamento é construir, ao longo dos seus 3,5 quilômetros de extensão, sete estações, com módulos de 10 metros em plataformas de 40 metros, localizadas nas esquinas com as ruas Campinas, Hermenegildo Pereira, Bélgica, Tenente Antônio João Figueiredo, Argemiro Fialho – no meio da quadra entre a Avenida Salgado Filho e a Rua Brilhante – e na esquina com a Rua Visconde Taunay.

A partir do cruzamento com a Rua 26 de Agosto, o corredor sai da margem esquerda para a da direita, para facilitar a entrada dos ônibus na Avenida Afonso Pena.

Na Rua Bahia, primeiro trecho do Corredor Norte (ligação da Avenida Afonso Pena com o Terminal General Osório), é prevista a instalação de quatro estações, que ficarão nas esquinas com as ruas da Paz, Antônio Maria Coelho, das Garças e das Paineiras.

O corredor será complementado na Avenida Coronel Antonino, no prolongamento da Rua Bahia, até chegar ao Terminal General Osório, recebendo ônibus que vêm dos terminais Aero Rancho e Bandeirantes. Os corredores da Rua Bahia e da Avenida Bandeirantes, de acordo com a Sisep, ainda não tem previsão para retorno das obras.

SAIBA

O corredor de ônibus da Avenida Marechal Deodoro em seu trajeto interligará o Terminal Aero Rancho com o centro da cidade, passando pelo Terminal Bandeirantes no caminho.

