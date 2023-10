Campo Grande

Entre as opções há entrada gratuita e custo de convite definido pelo público

No último final de semana do mês de outubro o domingo (29) chega recheado de opções entretenimento, cultura e lazer em Campo Grande. Em destaque, o cantor Oswaldo Montenegro sobe o palco do Palácio Popular da Cultura e ainda o Festival de Bar em Bar que segue com mais uma edição pelos bares da Capital.



Abrilhantando a gastronomia, o festival conta com mais de 100 pratos distribuídos em Campo Grande, Bonito, Corumbá, Dourados, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas que podem ser consumidos a preços especiais.



Dividido em categorias como: comida de boteco, restaurantes e burgers, o público que for até os estabelecimentos inscritos pode pedir o prato a e deixar o seu voto. É possível escolher os favoritos nas três categorias.



A programação não para, contando ainda com apresentação da Cia Dançurbana dentro da temporada “Quanto Custa?”, onde o público escolhe quanto paga pelo espetáculo, mostras de filmes pelo Transcine, e muito mais.

AGENDA

Oswaldo Montenegro - Em uma única apresentação, o fim de semana em Campo Grande termina com show do cantor-compositor Oswaldo Montenegro. Com mais de 40 anos de carreira, um público imenso e fiel, o artista é um fenômeno da cultura brasileira, e sobe ao palco cantando suas canções consagradas, como “A Lista”, “Lua e Flor”, “Léo e Bia”, “Estrada Nova”, entre outras, além da participação da flautista Madalena Salles, com quem, antes de se juntar à orquestra, Oswaldo executará algumas canções em clima intimista.

Ainda na primeira parte do show, ele bate papo com a plateia e recorda obras como “Estrelas” e a belíssima “Bandolins”, transformando o encontro com a plateia num momento único e afetivo.

Horário: 19h

Local: Palácio Popular da Cultura - Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, 816 - Jardim Veraneio

Entrada: A partir de R$ 100,00.

Espaço Sesc – No domingo é o Espaço Sesc apresenta o espetáculo “Trem de Doido”, com o Palhaço Gabinete. Esse trabalho foi desenvolvido em 2019 por meio de pesquisa sobre gags de palhaço e brincadeiras de circo, como mágica e truques circenses. Tem direção e apresentação do ator e palhaço Marilson Gabriel.

Hora: Às 15h e às 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

CineMARCO - O Marco (Museu de Arte Contemporânea) realiza mais uma edição do CineMARCO neste domingo. Ao ar livre, o público poderá assistir de graça ao filme “Espero Que Esta Te Encontre e Que Estejas Bem” que será exibido na parede externa do museu que fica dentro do Parque das Nações Indígenas.

Com direção de Natara Ney e classificação livre, este drama narra uma história sobre amor, tempo e memória, Em 2011 um lote com 180 cartas de amor foi encontrado em uma Feira de Antiguidades, todas escritas por uma moradora de Campo Grande/MS para o seu noivo no Rio de Janeiro entre os anos de 1952 e 1953. A partir desta descoberta, uma investigação se inicia para localizar o casal apaixonado e descobrir o desfecho do romance.

Hora: 18h30

Local: MARCO – Museu de Arte Contemporânea de MS. Rua Antônio Maria Coelho, 6000 – Parque das Nações Indígenas

Entrada: Gratuita

“Cavucada” - A Cia Dançurbana apresenta “Cavucada” na “Temporada Quanto Custa?” No espetáculo o público é convidado para se mover junto aos artistas na pista de dança.

O título do espetáculo faz referência a um passo de dança do “brega funk”, e rememora coreografias do repertório da companhia, fragmentos de obras criadas nesses 20 anos, além de danças festivas de diversas referências presentes em filmes, videoclipes e tik tok.

Em cena, apresentam-se Ariane Nogueira, Daniel Andrade, Jackeline Mourão, Lívia Lopes, Maura Menezes, Reginaldo Borges, Renata Leoni, Roberta Siqueira, Rose Mendonça e Wagner Gomes. São intérpretes-criadores com diferentes experiências artísticas que vão do Hip Hop à dança contemporânea, do vogue às danças sensuais de empoderamento feminino.

As apresentações desta Temporada vão contar com a participação de Afrodite Fetake, que é performer, hostess e faz parte da House Hands Up MS.

Todos os dias haverá intérprete de libras, e no domingo áudiodescrição.

Hora: 20h

Local: Ponto Bar - Rua Doutor Temistocles, 103, Centro

Entrada: Público escolhe quanto quer pagar