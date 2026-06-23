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LICITAÇÃO

Corumbá pagará R$ 9 milhões para empresa pavimentar mais de 30 ruas

O recebimento dos documentos de habilitação e das propostas começará na quinta-feira (25), às 9h, e seguirá até o dia 10 de julho."

João Pedro Flores

23/06/2026 - 10h15
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Na edição do Diário Oficial do Estado, desta terça-feira (23), o Município de Corumbá, através da Secretaria Executiva de Licitações e Contratações, publicou o aviso de abertura de licitaçã para contratar uma empresa de engenharia para execução de obras e serviços de pavimentação com blocos de concreto sextavado em diversas ruas e alamedas do município.

De acordo com a Prefeitura, esta medida é para atender uma demanda contínua da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISP). O valor estimado para estas obras será de R$ 9.306.938,10.

A empresa que apresentar o menor preço para realizar o serviço será escolhida. O recebimento dos documentos de habilitação e das propostas começará na quinta-feira (25), às 9h, e seguirá até o dia 10 de julho, às 09h29 (horário de Brasília).

Encerrado o prazo para recebimento dos documentos e propostas, o Executivo abre a sessão pública no mesmo dia 10 de julho de 2026, às 09h30, para escolher a empresa que realizará o serviço.

Em razão da inversão de fases, a sessão será aberta com a verificação dos documentos de habilitação dos proponentes. Decidida a habilitação/inabilitação, haverá prazo de recurso e, só após a conclusão da fase recursal, se iniciará a fase de julgamento de propostas.

De acordo com o documento "memorial técnico descritivo", a pavimentação em lajotas sextavadas tem previsão de implantação nas seguintes ruas e alamedas:

A justificativa da Prefeitura de Corumbá para realizar a pavimentação com blocos de concreto sextavado é que esta implicará em benefícios como segurança, conforto, limpeza, minimização de poeira e, permitirá melhores condições de tráfego na via.

 

VISITA PRESIDENCIAL

Lula confirma visita às obras da UFN3

Lula cumpre agenda em Mato Grosso do Sul na quinta-feira (25) com visita às obras da UFN3, em Três Lagoas, e ações de reforma agrária em Ponta Porã

23/06/2026 10h30

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Presidente Lula durante visita a Mato Grosso do Sul em agenda anterior; petista retorna ao Estado na próxima quinta-feira (25) para acompanhar a retomada da UFN3 e cumprir compromissos na área da reforma agrária

Presidente Lula durante visita a Mato Grosso do Sul em agenda anterior; petista retorna ao Estado na próxima quinta-feira (25) para acompanhar a retomada da UFN3 e cumprir compromissos na área da reforma agrária Divulgação

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará em Mato Grosso do Sul na próxima quinta-feira (25) para uma agenda que inclui a visita técnica às obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN3), em Três Lagoas, e anúncios ligados à reforma agrária no município de Ponta Porã. Esta será a segunda passagem do chefe do Executivo pelo Estado em 2026.

Em Três Lagoas, a visita está prevista para as 9h, na área da UFN3, localizada na BR-158, km 25, no Jardim Santa Lourdes. À tarde, às 13h, Lula segue para o Assentamento Itamarati, em Ponta Porã, onde participa de cerimônia de entrega de títulos de terra e anúncios voltados ao fortalecimento da política de reforma agrária.

A ida de Lula a Três Lagoas ocorre em meio ao processo de retomada das obras da UFN3, empreendimento estratégico da Petrobras que ficou mais de 10 anos paralisado e teve a reconstrução oficialmente reativada neste ano.

A unidade é considerada uma das principais apostas do governo federal para reduzir a dependência brasileira de fertilizantes importados, especialmente em um cenário de instabilidade global do mercado de insumos agrícolas.

Segundo o projeto, a conclusão da UFN3 demanda investimento estimado em cerca de US$ 1 bilhão, aproximadamente R$ 5 bilhões. A obra foi estruturada em 11 pacotes de contratação e deve envolver majoritariamente empresas brasileiras, com participação de consórcios internacionais em algumas etapas.

No pico das atividades, a construção deve gerar entre 7 mil e 8 mil empregos diretos, além de milhares de postos indiretos na economia regional, com impacto concentrado em Três Lagoas e municípios do entorno.

Quando entrar em operação, prevista para o primeiro semestre de 2029, a unidade terá capacidade de produção de 3,6 mil toneladas diárias de ureia e 2,2 mil toneladas de amônia, podendo atender até 15% da demanda nacional de fertilizantes nitrogenados.

Histórico

Iniciada originalmente como parte da estratégia de expansão do setor de fertilizantes no país, a UFN3 teve suas obras interrompidas há mais de dez anos. Desde então, o projeto foi alvo de revisões, reavaliações técnicas e tentativas de retomada.

A Petrobras voltou a anunciar a reativação do empreendimento no início deste ano, dando início à contratação de fornecedores e à mobilização de empresas responsáveis pela execução das etapas da obra. A expectativa da estatal é de que a construção avance de forma contínua após a consolidação dos contratos, com mobilização completa do canteiro ao longo do ciclo de execução.

Mesmo após o longo período de paralisação, a avaliação técnica da companhia é de que a estrutura existente foi preservada, permitindo aproveitamento de parte das instalações já construídas, embora com necessidade de inspeções, ajustes e recalibração de equipamentos.

O projeto também depende diretamente do fornecimento de gás natural, estimado em cerca de 2,3 milhões de metros cúbicos por dia, insumo essencial para a produção de fertilizantes nitrogenados.

Reforma agrária 

Após a agenda em Três Lagoas, o presidente segue para Ponta Porã, onde participa de uma série de ações voltadas à reforma agrária. Entre os destaques estão a entrega de 1.390 Títulos de Domínio para famílias assentadas em diferentes municípios sul-mato-grossenses, além da concessão de créditos do Programa Fomento Mulher e recursos habitacionais para 42 famílias.

Também estão previstas novas medidas de regularização fundiária em territórios quilombolas, a construção de moradias na Comunidade Tia Eva, em Campo Grande, e o lançamento de uma turma de Engenharia Agronômica vinculada ao Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), em parceria com a UEMS.

A comitiva presidencial ainda deve anunciar ações de aquisição de áreas para novos assentamentos em municípios como Dourados e Jaraguari, ampliando a política de distribuição de terras no Estado.

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CLIMA

Após chuva de 11mm Campo Grande tem sensação de 5 graus

Frente fria derrubou as temperaturas em Mato Grosso do Sul; Estado pode registrar mínimas próximas de 0°C e geada nos próximos dias

23/06/2026 09h30

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Após a passagem da frente fria, Campo Grande registrou sensação térmica de 5,2°C e deve seguir com temperaturas baixas ao longo da semana

Após a passagem da frente fria, Campo Grande registrou sensação térmica de 5,2°C e deve seguir com temperaturas baixas ao longo da semana Gerson Oliveira

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A chegada de uma intensa massa de ar polar derrubou as temperaturas em Mato Grosso do Sul e colocou o Estado sob alerta para a onda de frio mais forte de 2026 até o momento. Após registrar 10,9 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, Campo Grande amanheceu nesta terça-feira (23) com temperatura mínima de 11,1°C e sensação térmica de apenas 5,2°C.

A queda nas temperaturas foi observada em diversas regiões de Mato Grosso do Sul. Segundo dados do meteorologista Natálio Abrahão, Sete Quedas registrou a menor temperatura do Estado, com 7,4°C. Em Ponta Porã, os termômetros marcaram 7,5°C, enquanto Aral Moreira teve mínima de 7,9°C. Dourados registrou 9,4°C e Caarapó, 9,3°C.

O avanço da massa de ar frio ocorre após a passagem de uma frente fria que provocou chuva em diversas cidades sul-mato-grossenses. Os maiores acumulados foram registrados em Paranaíba (16,4 milímetros), Cassilândia (13,2 mm), Campo Grande (10,9 mm), Chapadão do Sul (9,4 mm) e Três Lagoas (8,4 mm).

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), a mudança nas condições atmosféricas é resultado da atuação de uma frente fria associada a uma massa de ar polar. O sistema também conta com a influência de uma área de baixa pressão atmosférica entre Paraguai e Bolívia e de um cavado pré-frontal, fatores que contribuíram para o desenvolvimento de instabilidades sobre o Estado.

Geada com quase 0°C

A previsão indica que os efeitos do frio devem se intensificar nos próximos dias. Conforme o Cemtec, esta poderá ser a onda de frio mais intensa registrada em Mato Grosso do Sul em 2026 até o momento, com potencial para provocar as menores temperaturas do ano.

O órgão alerta para a possibilidade de mínimas entre 0°C e 2°C em áreas da região sul do Estado entre quarta-feira (24) e quinta-feira (25). O cenário aumenta o potencial para formação de geadas, especialmente em municípios próximos à fronteira com o Paraguai.

As projeções do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) reforçam esse cenário. Em Iguatemi, por exemplo, a previsão é de mínima de 4°C na quarta-feira e de 3°C na quinta-feira, com indicação de geada nas primeiras horas da manhã. Em Amambai, os termômetros também devem atingir 4°C e 3°C nos mesmos dias.

Em Ponta Porã, a mínima prevista para quinta-feira é de 3°C, enquanto Dourados pode registrar 4°C. As temperaturas colocam a região sul entre as áreas com maior probabilidade de geada nesta semana.

Na Capital

Enquanto isso, Campo Grande deverá continuar enfrentando dias típicos de inverno. Nesta segunda-feira (23), a máxima prevista é de apenas 15°C, mesmo durante o período da tarde. O céu deve permanecer com muitas nuvens e há previsão de pancadas de chuva ao longo do dia.

Na quarta-feira (24), a temperatura na Capital deve variar entre 10°C e 16°C. Já na quinta-feira (25), a mínima prevista é de 9°C, com máxima de 20°C. A tendência é de elevação gradual das temperaturas a partir de sexta-feira (26), quando os termômetros podem alcançar 25°C durante a tarde.

Mesmo com a melhora gradual das máximas, as manhãs continuarão frias em praticamente todo o Estado. Segundo os meteorologistas, o avanço da massa polar favorece ainda a ocorrência do fenômeno conhecido como “mínima invertida”, quando a menor temperatura do dia é registrada durante a tarde ou à noite, e não ao amanhecer, como normalmente ocorre.

Além do frio, a combinação entre umidade elevada e resfriamento do ar pode provocar formação de neblina e nevoeiro em diferentes regiões, principalmente durante as primeiras horas da manhã.

A previsão também mantém condições para chuva em parte de Mato Grosso do Sul nos próximos dias. Conforme o Cemtec, a quarta-feira ainda pode ter pancadas e tempestades isoladas nas regiões centro, norte, pantaneira e nordeste do Estado. Já na quinta-feira, a possibilidade de chuva fica concentrada principalmente no norte e nordeste, enquanto as demais áreas devem ter predomínio de tempo firme.

Os ventos continuam soprando do quadrante sul, com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h. Em alguns momentos, as rajadas podem superar os 50 km/h, aumentando a sensação de frio, especialmente durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã.

Caso as previsões se confirmem, Mato Grosso do Sul poderá registrar entre quarta e quinta-feira as menores temperaturas de 2026, principalmente na região sul, onde o risco de geada é considerado elevado pelos meteorologistas.

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