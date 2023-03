Cratera na Chácara dos Poderes pode ser mais um estrago sem solução rápida

As chuvas deixaram crateras abertas no bairro Chácara dos Poderes, na região Norte da Capital, e o problema pode ser mais um na lista de estragos sem solução rápida da Prefeitura de Campo Grande. Moradores reclamam da situação ser problema antigo na região.

A única ação vista no local são as faixas de interdição da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e da Defesa Civil Municipal, mas que não são respeitadas.

Agentes no local informaram à reportagem que a própria população ignora e até retira as sinalizações de interdição, fazendo com que a equipe tenha que se deslocar ao mesmo local diversas vezes.

Entre os estragos, além das crateras e da lama, houve também uma queda de cabo de energia. Um dos moradores da região, que preferiu não se identificar, expressou que os estragos eram “tragédia anunciada”. "Engenheiros agrônomos que moram na região já tinham alertado para isso e nada foi feito”, expressou.

Lilian Rosa Fonseca é proprietária de uma chácara no local e se queixou do acesso precário, que só piora quando chove.

“Aquela parte por onde a gente vem pela curva, a entrada, toda vez que chove vira um lamaçal. E aí eles vêm com uma patrola, vêm com um caminhão, jogam terra, fazem barro e quando chove desmorona tudo de novo. Dizem que as águas vêm ali do Noroeste e vai assolando aqui pra baixo. E toda vez é isso”, reclamou.

Estragos em diversos locais

A Chácara dos Poderes não é o único local com estragos que não têm uma resolução simples. Conforme a reportagem do Correio do Estado nos últimos dias, na última quinta-feira, a cratera aberta na região do Lago do Amor aumentou após as fortes chuvas.

Antes, o desabamento era apenas na passarela de calçada, mas 64 dias após o primeiro estrago, agora o buraco já "engole" parte da ciclovia.

Ainda no início do mês, uma das pontes da Avenida Fernando Corrêa da Costa, no Centro, ficou interditada por causa de uma cratera que se abriu por causa das chuvas.

Além disso, no Bairro Nova Lima, as chuvas expandiram buracos que tinham sido abertos para obras de pavimentação da Prefeitura.

O major Pedro Centurião, da Defesa Civil, informou que a Secretaria Municipal De Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) já esteve no local para avaliar o que pode ser feito.

A Prefeitura de Campo Grande foi procurada pela reportagem, mas não respondeu até o fechamento da matéria.

Previsão do tempo

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão do tempo para amanhã ainda é de chuva na Capital, com tempo nublado, pancadas de chuvas e tempestades isoladas. A temperatura máxima deve ser de 28ºC, e mínima de 19ºC.

