Crime organizado: Haddad defende asfixiar fontes de financiamentos

Para o ministro da Fazenda, não adianta combate apenas nas comunidades

agência brasil

31/10/2025 - 23h00
É preciso “asfixiar as fontes de financiamento” para se combater adequadamente o crime organizado. Defendeu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante entrevista à imprensa para comentar sobre os resultados finais da Operação Fronteira da Receita Federal, na tarde desta sexta-feira (31), em São Paulo.

“A gente tem falado muito para os governantes que, além da questão territorial e além de cumprir mandado de prisão, que são importantes, se não asfixiar o financiamento do crime organizado não vai dar certo. Nós temos que entrar por cima, combatendo e asfixiando o financiamento do crime organizado”, afirmou.

“Não adianta só o chão de fábrica, nós precisamos chegar nos CEOs. Os CEOs do crime organizado precisam pagar também pelo que fazem. Se não chegar na gerência, na diretoria, no CEO, você terá esse dinheiro voltando a abastecer o crime organizado”, ressaltou, Haddad.

A fala do ministro ocorre na mesma semana em que foi desencadeada uma operação policial no Rio de Janeiro contra a organização criminosa Comando Vermelho e que terminou com a morte de mais de uma centena de pessoas, o que gerou críticas e repercussão internacional.

Para o titular da Fazenda, não adianta realizar o combate somente dentro das comunidades se o comando do crime organizado não for asfixiado.

“Você vai na comunidade imaginando que você está combatendo o crime organizado e o verdadeiro bandido está em outro lugar, está em outro país, usufruindo da riqueza acumulada ilicitamente, ao arrepio da lei brasileira e aliciando jovens, ceifando vidas, colocando a população em risco. É isso que nós precisamos compreender. Nós precisamos atuar em todas as camadas do crime”, disse.

Pedido a Cláudio Castro

Durante a entrevista, o ministro fez um pedido especial ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, falando que é preciso que o PL, partido do qual Castro faz parte, aprove a lei do devedor contumaz. Essa lei torna mais rígida as regras para os chamados devedores contumazes, como aquele que usa a inadimplência fiscal como estratégia de negócio, deixando de pagar os tributos de forma reiterada e sem justificativa.

“Estou fazendo um apelo para que o governador convença a bancada do Rio de Janeiro do seu partido a votar a favor da lei do devedor contumaz, porque repito, nós temos que trabalhar em todas as camadas da atuação do crime organizado”, disse . “O PL precisa compreender a importância desse projeto que estava adormecido”, completou Haddad.

Devedores contumazes

Segundo Haddad, muitos desses devedores contumazes do país estão envolvidos com a criminalidade no Rio de Janeiro. “O devedor contumaz é uma palavra chique para falar do sonegador. E, por trás do sonegador, o que tem na verdade é o crime organizado”, destacou.

No entendimento de Haddad, “o devedor contumaz é um tipo de sonegador que se vale de estratégias jurídicas e fraudulentas para evitar que a Receita Federal e as Polícias Federal e Civil cheguem nas pessoas que estão lavando dinheiro em supostas atividades lícitas”, explicou.

“Em geral, a origem do dinheiro do crime organizado é ilícita e ele procura misturá-la com atividades lícitas para lavar dinheiro. É o que acontece com o posto de gasolina, com os motéis da região das Marginais [Pinheiros e Tietê] que foram interditados aqui em São Paulo”, completou o ministro.

Fundos/CPFs

Para ajudar a combater esse crime organizado, Haddad informou que a Receita Federal publicou hoje uma instrução normativa que obriga os fundos a divulgarem os CPFs dos beneficiários. “Agora todos os fundos vão ser obrigados a dizer até o CPF. Então, se houver um esquema aí de pirâmide, de fundo que controla fundo que controla fundo, você vai ter que chegar no CPF da pessoa”, disse.

“Com essa determinação da Receita Federal, agora nós vamos saber o CPF que está por trás, a pessoa que está por trás. Vamos saber se é um laranja, se é um residente, se é um não-residente. Nós vamos saber exatamente quem é essa pessoa e vamos aumentar o nosso poder fiscalizador”, acrescentou Haddad.

Operação Fronteira

Ao falar dos resultados finais da Operação Fronteira, que teve início no dia 22 de outubro e, segundo a Receita Federal, foi a maior iniciativa de vigilância e repressão em pontos de fronteira terrestres, marítimos e aéreos utilizados em rotas de contrabando, descaminho e crimes como tráfico de drogas, de armas e de animais, Haddad informou que, nos últimos 15 dias, foram presas 27 pessoas, apreendidos 213 mil litros de bebida adulterada e mais de 3 toneladas de drogas.

Isso foi feito com a ajuda dos governadores do Paraná, de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e com todo o aparato federal combinado, integrados. Não teve tiro, não teve morte. Apreendemos mais de mil armas do crime organizado. Nós descobrimos um plano de furto dessas armas que agora estão sob guarda das Forças Armadas. Nós interditamos um prédio de 20 andares com mercadorias ilícitas em Belo Horizonte. Tudo isso foi feito com parceria federativa, sem olhar para partido político de quem quer que seja, fazendo com que os órgãos de estado trabalhassem cooperativamente nas regiões de fronteira”, destacou.

A Receita Federal informou que a operação, concluída hoje, foi realizada em 60 municípios de 20 estados. Os agentes retiraram de circulação mais de R$ 160 milhões em mercadorias ilegais. Cumpriram também 27 prisões em flagrante de suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas e contrabando. Além disso, foi apreendida uma aeronave que levava mais de 500 smartphones de alto valor.

Além da Receita Federal, participaram da Operação Fronteira diversas instituições de segurança pública, fiscalização e defesa, como o Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícias Rodoviárias Estaduais, Polícia Militar, Polícia Civil e Guardas Municipais. Outros órgãos de controle como Ibama, Mapa, Anac, Anatel e Anvisa também integram a iniciativa.

Reforço do Paraguai contra Comando Vermelho na fronteira é positivo para MS, diz Riedel

País vizinho disse que segurança será reforçada para evitar entrada de membros da facção, mas medida pode beneficiar MS impedindo entrada de tráfico

31/10/2025 17h15

Governador disse que ações de MS na fronteira não irão mudar, mas vigilância do país vizinho beneficia o Estado

Governador disse que ações de MS na fronteira não irão mudar, mas vigilância do país vizinho beneficia o Estado Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), comentou que o fato do Paraguai reforçar a segurança na fronteira é positivo para o Estado. O país vizinho, juntamente com a Argentina, anunciou a medida nessa quinta-feira (30), como forma de impedir que integrantes do Comando Vermelho que escaparam da operação policial no Rio de Janeiro fujam para o país.

Nesta sexta-feira (31), ao comentar o caso, Riedel afirmou que do lado brasileiro da fronteira não haverá nenhuma mudança na nossa política pública de fronteira, pois já há atuação permanente na faixa fronteiriça, mas que o fato da vigilância ser aumentada pelos outros países é bom também para o Estado, citando a entrada de drogas e armas no Estado através do Paraguai.

"O fato de Paraguai e Argentina decretarem e reforçarem na fronteira as suas ações de segurança é muito bom para nós, é extremamente positivo", disse Riedel.

"A gente aqui tem uma atuação permanente na fronteira. O Departamento de Operações de Fronteira (DOF) anda os mais de 1,6 mil quilômetros de fronteira do nosso Estado, de barco, de helicóptero, de carro, a pé, do jeito que for, e faz uma das maiores apreensões de drogas anuais nesse país. São mais de 500 toneladas por ano, de armas e apreensões", acrescentou o governador.

Riedel disse ainda que pelo menos 34% da população carcerária de Mato Grosso do Sul é de pessoas de outros estados e países, por ter um alto índice de crimes federais, como o tráfico internacional de drogas, por exemplo.

Reforço na fronteira

Dias após as forças de segurança do estado do Rio de Janeiro deflagrarem a chamada Operação Contenção, contra o crime organizado nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte da capital fluminense, os governos da Argentina e do Paraguai decidiram reforçar o patrulhamento em suas fronteiras com o Brasil. O Paraguai faz fronteira com vários municípios de Mato Grosso do Sul.

Em um comunicado, o Conselho de Defesa Nacional (Codena) paraguaio afirma que o objetivo do reforço do efetivo fronteiriço e das medidas de controle migratório é impedir que integrantes do Comando Vermelho que escaparam da ação policial nos complexos da Penha e do Alemão fujam para o país.

“Diante desta situação, desde as primeiras horas da última terça-feira (28), as instituições nacionais [paraguaias] de segurança competentes adotaram medidas extraordinárias de prevenção e vigilância em toda a fronteira”, explica o Codena.

A ministra da Segurança argentina, Patricia Bullrich, em uma postagem em suas redes sociais, também anunciou o reforço.

“Reforçamos [a segurança na] fronteira para proteger os argentinos diante de qualquer debandada [de criminosos] resultante dos confrontos no Rio de Janeiro”, explicou a ministra.

Ela publicou cópia do ofício que enviou à secretária de Segurança Nacional, Alejandra Monteoliva, determinando o aumento do efetivo das tropas federais na fronteira com o Brasil como “uma medida preventiva”.

No mesmo ofício, Patricia se refere aos integrantes da facção brasileira Comando Vermelho como narcoterroristas e orienta os oficiais responsáveis a contatarem as autoridades policiais brasileiras e paraguaias a fim de estabelecerem uma atuação conjunta.

Brasil, Argentina e Paraguai já contam com um acordo de cooperação policial na fronteira, em que foi instituído o Comando Tripartite da Tríplice Fronteira. Foi a partir de um alerta emitido pelo comando que o governo paraguaio decidiu adotar, na quarta-feira (29), medidas extraordinárias de vigilância.

Operação Contenção 

A Operação Contenção, realizada pelas polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro, deixou cerca de 120 pessoas mortas, sendo quatro policiais, de acordo com o último balanço. O governo do estado considerou a operação “um sucesso” e afirmou que as pessoas mortas reagiram com violência à operação, e aqueles que se entregaram foram presos.

No total, foram feitas 113 prisões, sendo 33 de presos de outros estados. Foram recolhidas 118 armas e 1 tonelada de droga. O objetivo era conter o avanço da facção Comando Vermelho e cumprir 180 mandados de busca e apreensão e 100 de prisão, sendo 30 expedidos pela Justiça do Pará.

A operação contou com um efetivo de 2,5 mil policiais e é a maior e mais letal realizada no estado nos últimos 15 anos. Os confrontos e as ações de retaliação de criminosos geraram pânico em toda a cidade, com intenso tiroteio, fechando as principais vias, escolas, comércios e postos de saúde.

Moradores da região, familiares dos mortos e organizações denunciam operação como uma "chacina". Cadáveres recolhidos pelos próprios moradores das matas que circundam a região foram encontrados degolados e com sinais de execução.

Levantamento

Transporte por aplicativo cresce 68,8% em MS

Dados correspondem à Pesquisa de Informações Básicas Municipais, divulgada nesta sexta-feira (31) pelo IBGE

31/10/2025 17h06

Crédito: Rovena Rosa / Agência Brasil

Mato Grosso do Sul apresentou um aumento de 68,8% no transporte por aplicativo, o que corresponde a uma expansão do serviço de 16 para 27 municípios, no levantamento realizado em 2024.

O levantamento sobre o transporte por aplicativo foi incluído pela primeira vez na pesquisa em 2020. Naquele período, o serviço era oferecido em 16 municípios; em 2024, saltou para 27 cidades mais populosas de Mato Grosso do Sul.

Os dados correspondem à Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC) e à Pesquisa de Informações Básicas Estaduais (ESTADIC), realizadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgadas nesta sexta-feira (31). O levantamento apontou que 12 municípios de MS têm Plano Municipal de Transporte.

Plano Municipal de Transportes

Embora o percentual ainda seja pequeno, ele representa um aumento de 200% em comparação a 2020, quando apenas quatro municípios contavam com o plano.

Os melhores resultados ocorreram em cidades de 20 a 100 mil habitantes, que apresentaram elevação de 25,8% no número de localidades com Plano Municipal de Transportes.

“Esse ainda é um resultado aquém do que se almeja para um bom planejamento da política de transporte, o que retrata as grandes dificuldades técnicas e financeiras enfrentadas para a elaboração do plano municipal de transporte e mobilidade urbana, sobretudo por municípios de pequeno e médio portes”, explicou a gerente da MUNIC, Rosane Oliveira.

Serviços de transporte

Os serviços de transporte mais utilizados no estado foram táxis, presentes em 72 municípios, vans (63 municípios) e mototáxis (53 municípios).

Já os serviços de metrô e trem são inexistentes em Mato Grosso do Sul.

Outro destaque é o transporte por aplicativo, incluído na pesquisa pela primeira vez em 2020. O serviço apresentou crescimento de 68,8% entre 2020 (16 municípios) e 2024 (27 municípios), concentrando-se nas cidades mais populosas.

