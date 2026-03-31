Criminosos criam perfil falso de governador para aplicar golpes em MS

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), teve o nome e foto usados indevidamente por criminosos, que fizeram um perfil nas redes sociais, se passando por ele, para possivelmente aplicar golpes.
Conforme publicação feita pelo próprio governador nas redes sociais, foi criado um perfil no Instagram com o mesmo nome de usuário e uma foto de Riedel, para fins de dar credibilidade.
Os golpistas enviaram mensagens para alguns contatos do chefe do Executivo Estadual, convidando-os a entrar em um grupo de mensagens para receber dicas de investimento.
Para que a pessoa fizesse parte deste suposto grupo, inicialmente é solicitado um número de WhatsApp.
"Para agradecer o apoio dos meus fãs, criei um grupo de WhatsApp para compartilhar dicas de investimento cuidadosamente selecionadas. Participe gratuitamente" Qual número do WhatsApp você gostaria de usar para entrar no grupo?", diz a mensagem enviada pelo perfil falso do governador.
Não há informações se alguma pessoa respondeu e qual seria o próximo passo do possível golpe.
Nas redes sociais, Riedel alertou os seguidores que não se trata de um perfil verdadeiro.
"Estão usando meu nome indevidamente. Este é meu único perfil no Instagram. Não tenho grupos de WhatsApp para falar de investimentos", esclareceu o governador.
Golpe do perfil falso
O golpe do perfil falso é comumente praticado por cibercriminosos no WhatsApp, com o uso da foto de perfil para se passar pela vítima e solicitar dinheiro a seus conhecidos, amigos e familiares, o que pode causar sérios prejuízos financeiros e emocionais.
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) esclarece que “a segurança digital é responsabilidade de todos e orienta que, tanto a vítima que teve o perfil clonado quanto quem recebeu o contato do criminoso, se protejam e denunciem.
Como se proteger
Ajuste suas configurações de privacidade no WhatsApp
Acesse Configurações > Privacidade > Foto de perfil e selecione “Meus contatos”. Faça o mesmo com “Visto por último” e “Recado”. Isso limita o acesso à sua imagem e informações pessoais.
Não é necessário trocar o número, pois número usado pelos golpistas é diferente e não tem vínculo com a linha.
O acesso aos contatos é conseguido geralmente por meio de vazamentos de dados na internet ou consultas em sistemas de crédito.
As contas não foram necessariamente invadidas, mas é recomendável trocar as senhas por precaução.
Como denunciar
- A primeida orientação é registrar uma ocorrência na Polícia Civil. O boletim de ocorrência pode ser feito online. A formalização é essencial para a investigação.
- Não interaja com o número falso, evite responder ou confrontar os golpistas, pois isso pode aumentar o risco de novos golpes.
- Comunique seus contatos e redes sociais. Informe amigos, familiares e colegas que há um número se passando por você. Isso ajuda a evitar que outras pessoas caiam no golpe.
- Denuncie o número no WhatsApp. Dentro do aplicativo, clique no número suspeito, selecione “Denunciar contato” e siga as instruções. Peça que seus contatos façam o mesmo.
- Envie uma denúncia por e-mail ao WhatsApp, para [email protected] informando o perfil falso e solicitando a desativação imediata da conta.