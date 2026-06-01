Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

ENADE

Cursos de licenciatura da UFMS conceito 4 e 5 sobem 155% em Enade 2025

Mais de 20 cursos conseguiram manter ou evoluir as notas para 4 e 5 em avaliação nacional

Noysle Carvalho

01/06/2026 - 10h43
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) teve aumento de 155% no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) com 23 cursos de licenciatura consquistando o conceito 4 e 5. O aumento expressivo é comparação entre os dois últimos Enades, realizado em 2025 e 2021.

Divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela realização do exame, os resultados demonstram uma evolução no desempenho geral dos cursos avaliados.

Em relação a avaliação anterior, dos cursos com possibilidade de comparação foram 18 com conceitos elevados e 14 que mantiveram o mesmo desempenho. Sendo eles:

Conceito 5

  • História, UFMS de Três Lagoas
  • Letras-Português e Inglês, Faculdade de Artes, Letras e Comunicação
  • História, Faculdade de Ciências Humanas

Conceito 4

  • Letras-Português e Espanhol, UFMS do Pantanal (Corumbá)
  • Pedagogia, UFMS do Pantanal
  • Matemática, UFMS de Paranaíba
  • Ciências Sociais, UFMS de Naviraí
  • Ciências Biológicas, UFMS de Três Lagoas
  • Geografia, UFMS de Três Lagoas
  • Letras-Português e Espanhol, UFMS de Três Lagoas
  • Letras-Português, UFMS de Três Lagoas
  • Matemática, UFMS de Três Lagoas
  • Pedagogia, UFMS de Três Lagoas
  • Artes Visuais, Faculdade de Artes, Letras e Comunicação 
  • Letras-Português e Espanhol, Faculdade de Artes, Letras e Comunicação 
  • Educação Física, Faculdade de Educação
  • Pedagogia, Faculdade de Educação
  • Pedagogia, Faculdade de Educação
  • Ciências Biológicas, Instituto de Biociências
  • Física, Instituto de Física
  • Química, Instituto de Química

A reitora, Camila Ítavo apontou que os resultados obtidos vem do fortalecimento de ações voltadas à qualificação da graduação, do acompanhamento acadêmico dos estudantes e da formação dos docentes.

“Quero cumprimentar todos os coordenadores, professores, técnicos e, em especial, os estudantes que conquistaram os conceitos máximos do Enade, que se esforçaram e superaram os desafios para entregar um resultado de excelência".

*Saiba

As provas do Enade ocorrem anualmente destinada para cursos e áreas específicas que são sorteadas pelo Inep. O exame é obrigatório para acadêmicos que irão concluir cursos de graduação, seja ele bacharelado, licenciatura ou tecnólogo, e que estejam na área avaliada no ano. Aqueles que não realizam a prova ficam irregulares e não podem colar grau e receber o diploma.

Assine o Correio do Estado

FLAGRANTE

Caminhoneiro é preso com 4,7 toneladas de drogas em Três Lagoas

A PRF encontrou a substância ilícita escondida em uma carga de sementes de girassol

01/06/2026 11h40

Compartilhar
Droga apreendida durante as fiscalizações na BR-158

Droga apreendida durante as fiscalizações na BR-158 Divulgação: PRF

Continue Lendo...

Neste domingo (31), um homem foi preso em flagrante por transportar 4.755 quilos de maconha, neste domingo (31), na BR-158, em Três Lagoas. A Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalizações na rodovia, quando abordaram o caminhão acoplado a dois semirreboques. 

A equipe verificou que a carga transportada, de sementes de girassol, ultrapassava a lateral do veículo, o que pode gerar riscos ao trânsito nas estradas. 

Após vistoriar a carga, os policiais rodoviários encontraram vários fardos de maconha escondidos sob os sacos de girassol.

Ao ser questionado, o condutor do veículo confessou ter pego a droga em Maracaju e que o destino final seria o estado de São Paulo. Ele foi encaminhado à Polícia Civil em Três Lagoas (MS).

Mundo Novo

Em Mundo Novo, a  PRF também apreendeu 328 quilos de droga, neste sábado (30). Um casal foi preso em flagrante por transportar a droga, com o agravante de ter duas crianças no veículo, uma de 4 e outra 9 anos. 

O flagrante ocorreu após os policiais darem ordem de parada e o motorista seguir alguns metros até parar e descer do veículo, confessando que transportava drogas. Foram encontrados os 325 quilos de maconha em tabletes e 3 quilos de skunk. 

O casal confessou ter recebido a droga em Aral Moreira e que viajaram até Florianópolis (SC). Eles foram presos e encaminhados à Polícia Civil em Mundo Novo. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar as crianças. 

 

SOLIDARIEDADE

Asilo promove bazar com centenas de itens a partir de R$ 5

Roupas, calçados e acessórios estarão à venda no local

01/06/2026 11h15

Compartilhar
Casacos e demais roupas estarão disponíveis para venda

Casacos e demais roupas estarão disponíveis para venda DIVULGAÇÃO/Asilo

Continue Lendo...

Asilo São João Bosco promove o bazar “Saldão do Bem”, em 10 de junho de 2026, das 8h às 17h, na avenida José Nogueira Vieira, número 1900, bairro Tiradentes, em Campo Grande.

Roupas, calçados e acessórios estarão à venda no local com preços a partir de R$ 5,00. O valor da arrecadação será destinado integralmente a despesas da instituição, como água, luz, alimentação, medicamentos, fraldas, produtos de higiene e outros cuidados com os idosos.

Portanto, dá para adquirir itens lindos e ainda ser solidário ao mesmo tempo.

O evento também pretende incentivar a população a conhecer de perto o trabalho desenvolvido pelo asilo, que atua no acolhimento de idosos em situação de vulnerabilidade social, há décadas, em Campo Grande.

ASILO SÃO JOÃO BOSCO

Asilo São João Bosco foi fundad em 23 de outubro de 1923 em Campo Grande (MS).

É uma instituição filantrópica de longa permanência para idosos em situação de vulnerabilidade social.

Oferece acolhimento integral, assistência médica, psicológica, fisioterapia, nutrição e atividades sociais para cerca de 90 idosos.

O asilo recebe eventualmente repasse financeiros da Prefeitura de Campo Grande e Governo de Mato Grosso do Sul.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3013, sábado (30/05): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3013, sábado (30/05): veja o rateio

2

Conselheiro tutelar é investigado por corrupção passiva em MS
DENÚNCIA

/ 22 horas

Conselheiro tutelar é investigado por corrupção passiva em MS

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 7039, sábado (30/05): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7039, sábado (30/05): veja o rateio

4

Motociclista morre após perder controle da moto e bater em poste
Acidente

/ 22 horas

Motociclista morre após perder controle da moto e bater em poste

5

Paranaense passa mal e morre durante campeonato de tiro em Campo Grande
INFARTO FULMINANTE

/ 1 dia

Paranaense passa mal e morre durante campeonato de tiro em Campo Grande

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Tempo fora da sala de aula pode aumentar o valor da aposentadoria do professor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Tempo fora da sala de aula pode aumentar o valor da aposentadoria do professor
A IA que Julga e o Advogado que a Engana
Leandro Provenzano

/ 4 dias

A IA que Julga e o Advogado que a Engana

Motoristas e cobradores podem se aposentar mais cedo?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 22/05/2026

Motoristas e cobradores podem se aposentar mais cedo?

Comprei um Imóvel com Defeito E Agora?
Leandro Provenzano

/ 21/05/2026

Comprei um Imóvel com Defeito E Agora?