Cursos de licenciatura da UFMS conceito 4 e 5 sobem 155% em Enade 2025 - Marcelo Victor / Correio do Estado

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A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) teve aumento de 155% no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) com 23 cursos de licenciatura consquistando o conceito 4 e 5. O aumento expressivo é comparação entre os dois últimos Enades, realizado em 2025 e 2021.

Divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela realização do exame, os resultados demonstram uma evolução no desempenho geral dos cursos avaliados.

Em relação a avaliação anterior, dos cursos com possibilidade de comparação foram 18 com conceitos elevados e 14 que mantiveram o mesmo desempenho. Sendo eles:

Conceito 5

História , UFMS de Três Lagoas

, UFMS de Três Lagoas Letras-Português e Inglês , Faculdade de Artes, Letras e Comunicação

, Faculdade de Artes, Letras e Comunicação História, Faculdade de Ciências Humanas

Conceito 4

Letras-Português e Espanhol , UFMS do Pantanal (Corumbá)

, UFMS do Pantanal (Corumbá) Pedagogia , UFMS do Pantanal

, UFMS do Pantanal Matemática , UFMS de Paranaíba

, UFMS de Paranaíba Ciências Sociais , UFMS de Naviraí

, UFMS de Naviraí Ciências Biológicas , UFMS de Três Lagoas

, UFMS de Três Lagoas Geografia , UFMS de Três Lagoas

, UFMS de Três Lagoas Letras-Português e Espanhol , UFMS de Três Lagoas

, UFMS de Três Lagoas Letras-Português , UFMS de Três Lagoas

, UFMS de Três Lagoas Matemática , UFMS de Três Lagoas

, UFMS de Três Lagoas Pedagogia , UFMS de Três Lagoas

, UFMS de Três Lagoas Artes Visuais , Faculdade de Artes, Letras e Comunicação

, Faculdade de Artes, Letras e Comunicação Letras-Português e Espanhol , Faculdade de Artes, Letras e Comunicação

, Faculdade de Artes, Letras e Comunicação Educação Física , Faculdade de Educação

, Faculdade de Educação Pedagogia , Faculdade de Educação

, Faculdade de Educação Pedagogia , Faculdade de Educação

, Faculdade de Educação Ciências Biológicas , Instituto de Biociências

, Instituto de Biociências Física , Instituto de Física

, Instituto de Física Química, Instituto de Química

A reitora, Camila Ítavo apontou que os resultados obtidos vem do fortalecimento de ações voltadas à qualificação da graduação, do acompanhamento acadêmico dos estudantes e da formação dos docentes.

“Quero cumprimentar todos os coordenadores, professores, técnicos e, em especial, os estudantes que conquistaram os conceitos máximos do Enade, que se esforçaram e superaram os desafios para entregar um resultado de excelência".

* Saiba

As provas do Enade ocorrem anualmente destinada para cursos e áreas específicas que são sorteadas pelo Inep. O exame é obrigatório para acadêmicos que irão concluir cursos de graduação, seja ele bacharelado, licenciatura ou tecnólogo, e que estejam na área avaliada no ano. Aqueles que não realizam a prova ficam irregulares e não podem colar grau e receber o diploma.

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