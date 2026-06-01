Cursos de licenciatura da UFMS conceito 4 e 5 sobem 155% em Enade 2025

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) teve aumento de 155% no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) com 23 cursos de licenciatura consquistando o conceito 4 e 5. O aumento expressivo é comparação entre os dois últimos Enades, realizado em 2025 e 2021.
Divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela realização do exame, os resultados demonstram uma evolução no desempenho geral dos cursos avaliados.
Em relação a avaliação anterior, dos cursos com possibilidade de comparação foram 18 com conceitos elevados e 14 que mantiveram o mesmo desempenho. Sendo eles:
Conceito 5
- História, UFMS de Três Lagoas
- Letras-Português e Inglês, Faculdade de Artes, Letras e Comunicação
- História, Faculdade de Ciências Humanas
Conceito 4
- Letras-Português e Espanhol, UFMS do Pantanal (Corumbá)
- Pedagogia, UFMS do Pantanal
- Matemática, UFMS de Paranaíba
- Ciências Sociais, UFMS de Naviraí
- Ciências Biológicas, UFMS de Três Lagoas
- Geografia, UFMS de Três Lagoas
- Letras-Português e Espanhol, UFMS de Três Lagoas
- Letras-Português, UFMS de Três Lagoas
- Matemática, UFMS de Três Lagoas
- Pedagogia, UFMS de Três Lagoas
- Artes Visuais, Faculdade de Artes, Letras e Comunicação
- Letras-Português e Espanhol, Faculdade de Artes, Letras e Comunicação
- Educação Física, Faculdade de Educação
- Pedagogia, Faculdade de Educação
- Pedagogia, Faculdade de Educação
- Ciências Biológicas, Instituto de Biociências
- Física, Instituto de Física
- Química, Instituto de Química
A reitora, Camila Ítavo apontou que os resultados obtidos vem do fortalecimento de ações voltadas à qualificação da graduação, do acompanhamento acadêmico dos estudantes e da formação dos docentes.
“Quero cumprimentar todos os coordenadores, professores, técnicos e, em especial, os estudantes que conquistaram os conceitos máximos do Enade, que se esforçaram e superaram os desafios para entregar um resultado de excelência".
*Saiba
As provas do Enade ocorrem anualmente destinada para cursos e áreas específicas que são sorteadas pelo Inep. O exame é obrigatório para acadêmicos que irão concluir cursos de graduação, seja ele bacharelado, licenciatura ou tecnólogo, e que estejam na área avaliada no ano. Aqueles que não realizam a prova ficam irregulares e não podem colar grau e receber o diploma.