Cidades

POLÍCIA

Defron apreende cerca de 2,3 toneladas de maconha em assentamento

Grupo foi detido durante operação de vigilância; um dos presos tinha mandado de prisão em aberto e é reincidente em crimes graves

Tamires Santana

Tamires Santana

16/08/2025 - 18h30
A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) prendeu quatro pessoas e apreendeu aproximadamente 2.360 kg de maconha durante operação realizada na noite de quinta-feira (14), no assentamento Itamaraty, em Ponta Porã.

A ação ocorreu após investigações e monitoramentos apontarem o local como ponto estratégico para o tráfico de drogas.

Equipes da Defron intensificaram a vigilância na região após confirmação de moradores sobre movimentações suspeitas.

Durante a fiscalização, foram identificados três veículos, sendo uma SW4, uma Hilux prata e um Fiat Strada branco ocupados por pessoas que não residiam no assentamento. Os ocupantes, identificados foram abordados e presos em flagrante

Na busca realizada nos veículos, os policiais localizaram uma grande quantidade de entorpecentes na SW4.

Ainda durante as diligências, um automóvel Gol tentou fugir ao avistar a equipe na rodovia MS-164. O veículo foi abandonado e, em seu interior, também foram encontrados diversos tabletes semelhantes a drogas.

Ao todo, a quantidade apreendida de entorpecentes totalizou cerca de 2.360 kg de maconha.

Em consulta aos sistemas informatizados, a equipe constatou que um dos presos possuía mandado de prisão em aberto e era reincidente em delitos graves, incluindo homicídio.

POLÍCIA

Homem é preso suspeito de estuprar a enteada em Campo Grande

O homem foi localizado e preso no bairro Moreninhas III

16/08/2025 16h30

Fachada da DEPCA - (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente)

Fachada da DEPCA - (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente) FOTO: Divulgação PCMS

Um homem de 42 anos foi preso preventivamente na quinta-feira (14), em Campo Grande, suspeito de estuprar a enteada, de 9 anos. A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) após investigação iniciada com o depoimento especial da vítima.

De acordo com a Depca, a criança relatou ter sofrido abusos sexuais praticados pelo padrasto desde os 7 anos de idade.

Em depoimento, a vítima ainda contou sobre os abusos sofridos pelo irmão, também menor de idade. A mãe das crianças tentou conversar com o suspeito sobre as denúncias, mas ele deixou a residência e não foi mais localizado.

Após tomar conhecimento dos fatos, a polícia solicitou a prisão preventiva do investigado e quipes do Núcleo de Inteligência Policial da Depca realizaram localizaram o autor no bairro Moreninhas III, em Campo Grande.

Durante o interrogatório, o suspeito optou por permanecer em silêncio e não apresentou sua versão dos fatos.

Segundo a polícia, o homem já havia sido preso em flagrante em março deste ano por importunação sexual contra uma mulher durante prestação de serviços em sua residência.

O suspeito também possui registros por violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas relacionadas a uma ex-companheira.

A delegada Nelly Macedo afirmou que o caso, foi concluído com a apuração dos fatos e a prisão do suspeito.

POLÍCIA

Foragido é capturado e boca de fumo é fechada pela polícia no Aero Rancho

A prisão ocorreu na quinta-feira (14), quando policiais investigavam uma tentativa de homicídio ocorrida na região

16/08/2025 15h30

Boca de fumo é fechada pela polícia no Aero Rancho

Boca de fumo é fechada pela polícia no Aero Rancho FOTO: Divulgação PCMS

Nesta semana, a policiais da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa – (DHPP), fecharam um ponto de comercialização de entorpecentes no Conjunto Aero Rancho, em Campo Grande, e prendeu em flagrante um homem de 27 anos qu era foragido do sistema penal.

O fechamento da boca de fumo e prisão do rapaz aconteceram na tarde de quinta-feira (14), quando os policiais tentavam identificar o local de uma tentativa de homicídio ocorrida na noite anterior, tendo em vista que, a vítima foi socorrida em local diferente de onde o crime aconteceu e não soube relatar o lugar exato.

Durante as diligências, os policiais obtiveram a informação do possível local onde o crime aconteceu, o qual se tratava de um ponto de comercialização de entorpecente. Ao chegarem lá, os policiais localizaram um indivíduo que foi abordado. Nesse momento, os policiais encontraram uma pequena porção de cocaína, a qual o rapaz relatou que seria para consumo próprio, e que estava ali apenas esperando o dono da 'biqueira' chegar.

Os policiais entraram na residência e localizaram, escondido no forro da casa uma sacola contendo diversas porções de maconha, pasta base e cocaína. Além disso, os policiais ainda localizaram uma balança de precisão e dinheiro em espécie.

Enquanto os policiais estavam no local, um casal chegou à residência e alegaram estar ali para adquirir entorpecente. Entretanto, a polícia desconfiou que o rapaz que chegou ao local acompanhado da namorada, era o traficante e dono da boca de fumo.

Durante a abordagem policial, o rapaz que recebeu a polícia, afirmou que o outro era o dono do comércio de drogas, fato que foi negado por ele. Já a namorada, que era menor de idade, passou a alegar ser a proprietária da substância. No entanto, ela também não soube indicar o que e por quanto vendia naquele local.

Diante disso, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido até a sede da DHPP para prisão em flagrante delito.

Após consulta nos sistemas policiais, verificou-se que ele era evadido do sistema penal, e ainda era vítima da tentativa de homicídio ocorrido na noite anterior. Além disso, o homem também era o principal suspeito de outro homicídio ocorrido no mês de agosto de 2024.

