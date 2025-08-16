Defron apreende cerca de 2,3 toneladas de maconha em assentamento

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) prendeu quatro pessoas e apreendeu aproximadamente 2.360 kg de maconha durante operação realizada na noite de quinta-feira (14), no assentamento Itamaraty, em Ponta Porã.

A ação ocorreu após investigações e monitoramentos apontarem o local como ponto estratégico para o tráfico de drogas.

Equipes da Defron intensificaram a vigilância na região após confirmação de moradores sobre movimentações suspeitas.

Durante a fiscalização, foram identificados três veículos, sendo uma SW4, uma Hilux prata e um Fiat Strada branco ocupados por pessoas que não residiam no assentamento. Os ocupantes, identificados foram abordados e presos em flagrante

Na busca realizada nos veículos, os policiais localizaram uma grande quantidade de entorpecentes na SW4.

Ainda durante as diligências, um automóvel Gol tentou fugir ao avistar a equipe na rodovia MS-164. O veículo foi abandonado e, em seu interior, também foram encontrados diversos tabletes semelhantes a drogas.

Ao todo, a quantidade apreendida de entorpecentes totalizou cerca de 2.360 kg de maconha.

Em consulta aos sistemas informatizados, a equipe constatou que um dos presos possuía mandado de prisão em aberto e era reincidente em delitos graves, incluindo homicídio.

