Denar e PRF apreendem carga de cocaína avaliada em até R$ 15 milhões

TRANSPORTE COLETIVO

Assembleia da categoria está marcada para este sábado para que trabalhadores deliberem sobre movimento grevista

Após a tarifa técnica do transporte coletivo ser definida na manhã desta quinta-feira (19) e ficar no valor de R$ 5,80, o Consórcio Guaicurus informou que irá se reunir com o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande (STTCU-CG) para negociar o reajuste salarial da categoria.

Tentando negociar o reajuste desde novembro do ano passado, os profissionais paralisaram os trabalhos na quarta-feira (18) e retomaram o serviço apenas hoje. Uma audiência foi realizada ontem para que as o sindicato patronal e trabalhista pudessem entrar em um acordo.

Entre os pontos acordados estão a realização de uma assembleia para determinar uma possível greve no sábado (21) e que uma proposta seria formulada assim que o Conselho de Regulação aprovasse o preço da tarifa técnica, que serve de base para a Prefeitura determinar o preço da tarifa pública, ou seja, quanto será passagem de ônibus este ano.

Dessa forma, Robson Strengari, diretor-executivo do Consórcio, declarou que agora que a tarifa técnica subiu há possibilidade de se reunir com os motoristas e debater melhorias salariais, mas o percentual e a partir de quando o reajuste irá valer ainda não foi definido.

Ao Correio do Estado, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores, Demétrio Ferreira, afirmou que o percentual mínimo para o reajuste que será aceito pelos motoristas é de 10%, mesmo que o índice pensado pelos trabalhadores fosse de 16%.

Tal proposta vem sendo analisada pela categoria desde quarta-feira e foi formulada pelo desembargador Thomaz Bawden, do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. De acordo com o magistrado, o salário poderia ser reajustado em 8% imediatamente e retroativo a 18 de novembro, mais 1% em maio e mais 1% em setembro, ainda este ano.

"O que ficou acertado na Justiça do Trabalho é que se eles não conversarem com a gente até amanhã, sábado a gente realiza uma assembleia para decidir sobre a greve. Caso contrário e o percentual oferecido seja de 10% a gente suspende essa assembleia", informou.

O presidente ainda reforçou que a categoria não irá aceitar menos dos 10% propostos pelo desembargador.



"Menos que isso fica fora do normal. O desembargador disse que dá pra ser 10% e a gente aceita, não tem dificuldade nenhuma e se for pelo dissídio também vai ficar nesse valor", explicou, acrescentando que enquanto o valor do reajuste não for acordado, a greve não pode ser desconsiderada.

TARIFA TÉCNICA

Formada por diversos componentes como número de passageiros pagantes, quilometragem rodada e gasto com combustível e pessoal, a tarifa técnica foi firmada em R$ 5,80, após reunião extraordinária do Conselho de Regulação e Controle Social.

Esse valor, acrescido do aporte municipal e estadual e de outras verbas que o Consórcio tem a receber, vão servir de valor para determinar qual será o novo preço da passagem de ônibus.

O anúncio ainda não foi formalizado pela prefeita Adriane Lopes (Patriota), mas, em entrevista coletiva, a Chefe do Executivo afirmou que a passagem pode ser reajustada em um valor que varia entre R$ 4,60 e R$ 4,80.