Cidades

poluição

Depois do Mimoso, agora lago de Jupiá pede socorro contra plantas aquáticas

Concessionária chinesa quer que a Aneel mude as rebras para evitar punições por conta dos constantes desligamentos de turbinas decorrente do excesso de plantas

Neri Kaspary

Neri Kaspary

27/12/2025 - 11h56
Depois de tomarem conta do lago da usina do Mimoso, em Ribas do Rio Pardo, as plantas aquáticas passaram agora a ser consideradas problema crônico também na hidrelétrica de Jupiá, em Três Lagoas.

A proliferação descontrolada destas plantas tem provocado a paralisação de turbinas do empreendimento, conforme alegação da estatal chinesa que controla a hidrelétrica desde 2016.

Por conta do desequilíbrio ambiental, a concessionária pediu ajustes urgentes à Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) para não ser punida pelas interrupções na operação, conforme reportagem do jornal Folha de S. Paulo publicada nesta sexta-feira (27)

Segundo a CTG, o crescimento de macrófitas submersas se tornou um problema crônico e está fora de seu controle. Conforme ambientalistas, o excesso de matéria orgânica é responsável pelo crescimento acelerado destas plantas aquáticas.

A usina de Jupiá, cujo lago se espalha por 33 mil hectares, funciona desde 1969. Quatro anos depois também foi ativada a hidrelétrica de Ilha Solteira, que fica acima de Jupiá. Em Ilha Solteira, que também está sob controle dos chineses, porém, praticamente não existem registros de danos causados pelas plantas.

Existem registros de problemas provocados em Jupiá faz duas décadas. Porém, a situação se intensificou nos últimos anos, conforme reclama a concessionária.

No dia a dia da operação, grandes blocos de vegetação se desprendem e são empurrados contra as grades submersas de tomada de água, o que provoca entupimentos, restrições operativas e danos estruturais às turbinas.

DESPERADOR

"Se observados os últimos anos, percebe-se que não se trata de eventos extremos pontuais, mas sim de novas condições que favorecem uma proliferação e desprendimento em massa de macrófitas, se agravando ano após ano e superando todas as ações planejadas para gerenciamento do quadro", afirmou a CTG, em documento enviado à Aneel.

Conforme a reportagem da Folha, em 2024, o combate às plantas aquáticas e ao mexilhão dourado, que se espalha nestas situações, levou a mais de 7.500 horas de desligamento, quando consideradas todas as 14 máquinas da usina.

Funcionamento de turbinas precisa ser interrompido para retirada das plantas aquáticas que entopem as grades de Jupiá

Isso equivale a ao desligamento integral de uma das turbinas ao longo do ano inteiro. E, conforme as regras do setor elétrico, a Aneel permite que máquinas fiquem desligadas por um determinado período por causa da presença de plantas aquáticas. Isso blinda os indicadores de desempenho que a usina tem de atender. No caso de Jupiá, porém, esses limites já estouraram há muito tempo, diz a reportagem da Folha.

O limite máximo de 360 horas de paralisação por turbina, que vale por cinco anos, foi totalmente consumido no ano passado. Isso significa que toda nova indisponibilidade causada pelo mesmo problema ambiental passa a ter impacto nos indicadores da hidrelétrica, métricas que influenciam diretamente na receita da usina e na energia disponível.

"Na origem, a realidade operativa era de um problema ainda inicial e com expectativa de desenvolvimento de soluções que pudessem solucionar ou mitigar a proliferação com o passar dos anos. Entretanto, o que se observa é o contrário", afirma a companhia.

 "A proliferação das plantas aquáticas e mexilhões dourados se caracteriza como um problema crônico, uma realidade de dificuldade para as operações de usinas hidrelétricas", alerta a concessionária

Com 1.550 megawatts de potência instalada, Jupiá tem capacidade de atender até 10 milhões de pessoas. A CTG, subsidiária da estatal chinesa China Three Gorges, comprou a hidrelétrica em 2016, por R$ 4,67 bilhões.

A Aneel avalia o pedido da empresa e possíveis mudanças de regras. Por meio de nota, a CTG confirmou o pedido feito à Aneel sobre os impactos operacionais e regulatórios, mas disse que "não comenta temas ainda em análise".

A CTG Brasil responde pela operação de 12 usinas hidrelétricas e duas pequenas centrais hidrelétricas (PCHs). A usina de Jupiá é o segundo maior empreendimento da carteira, atrás de Ilha Solteira, com seus 3.444 megawatts de potência.

COINCIDÊNCIAS

Outra usina hidrelétrica que está tendo prejuízos com as plantas aquáticas é a usina de Mimoso, instalada no Rio Pardo. Neste caso, porém, a vegetação é submersa e também se espalha por cima da água. 

A hidrelétrica, que tem lago de apenas 1,5 mil hectares, funciona desde 1971 e a proliferação ocorre principalmente desde fevereiro deste ano. Em outubro e novembro a concessionária Elera Renováveis, controladora da hidrelétrica, aumentou a vazão da água para despachar o parte do excesso de vegetação, o que reduziu parte do problema.

A legislação permite que até 25% de um lago seja tomado por estas plantas. A Elera garante que este percentual não chegou a ser superado e admite que também enfrenta série de prejuízos e gastos extras para manter as turbinas em funcionamento. 

Esta repentina proliferação no lago do Mimoso coincide com a ativação da fábrica de celulose, em julho do ano passado, em Ribas do Rio Pardo. Diariamente ela despeja em torno de 180 milhões de litros de dejetos do Rio Pardo. Alguns quilômetros rio abaixo começa o lago da usina

A empresa garante que faz o tratamento correto destes dejetos e o secretário de Estado de Meio Ambiente, Jaime Verruck, descarta algum elo entre a ativação da fábrica e a rápida proliferação da plantas. Ele atribuiu o problema à escassez de chuvas ao longo de 2025 e à baixa vazão do Rio Pardo. 

No lago do Mimoso, em Ribas do Rio Pardo, boa parte dos 1,5 mil hectares foram encobertos pela vegetação aquática

E, assim como ocorre no pequeno lago da hidrelétrica de Mimoso, no lago da usina de Jupiá também ocorre o despejo dos rejeitos de uma grande fábrica de celulose. Ela foi ativada em 2012 e joga diariamente em torno de 150 milhões de litros de esgoto no lago. 

Caso exista elo entre o esgoto da celulose com as plantas aquáticas, o problema tende a crescer, e muito. A partir de 2027 entra em operação uma fábrica em Inocência, às marges do Rio Sucuriú. Este desemboca no lago de Jupiá, próximo ao local onde já ocorre o despejo da fábrica ativada em 2012. 

E, os rejeitos destas três fábricas são levados depois para o lago da hidrelétrica de Porto Primavera, que já recebe o esgoto de outra fábrica existentes desde 2009 em Três Lagoas. Além idso, a partir de 2032 este mesmo lago vai receber o esgoto de uma quinta indústria, prevista para ser construída em Bataguassu. 

O lago de Porto Primavera tem 225 mil hectares e por conta desta vastidão a concentração do material orgânico tende a se espalhar, fazendo com que a proliferação da vegetação aquática se espalhe em ritmo mais lento.

Cidades

Em meio a onda de calor, tempestade atinge Água Clara

Chuva foi rápida e inesperada

27/12/2025 11h00

Compartilhar

Reprodução

Apesar da onda de calor que atinge a região leste do estado até segunda-feira (29), o município de Água Clara registrou uma forte tempestade na tarde de ontem (26).

Durante o rápido temporal, que durou cerca de uma hora, a cidade registrou chuva intensa, rajadas de vento, alagamentos e até a formação de um “redemoinho” em via pública.

Onda de calor

A onda de calor, prevista pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), atinge a região leste do estado desde a última terça-feira (23), em especial os municípios de Água Clara, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Cassilândia, Chapadão do Sul, Inocência, Paranaíba, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas.

Além disso, são previstas pancadas de chuvas, devido ao padrão típico de verão, caracterizado por calor, elevada umidade e condições para a ocorrência de pancadas de chuvas mais frequentes.

2025

Letalidade policial recua e volta ao patamar pré-Riedel

No primeiro ano de governo, em média, 11 pessoas morreram em confronto todos os meses, em 2025, esse número é de 5,7 mortes

27/12/2025 10h50

Compartilhar

Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Continue Lendo...

Em 2025, apesar de 68 mortes por "intervenção de agente de estado", a letalidade policial em Mato Grosso do Sul recuou ao patamar pré-Riedel, é o que apontam os números da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Conforme os dados oficiais divulgados pelo Governo do Estado, este é o menor índice de mortes em confronto desde 2022, ano com 51 mortes registradas. 

Vale destacar que desde primeiro de janeiro de 2023, quando Eduardo Riedel  (PP) assumiu o Governo do Estado, até o último dia 14 de dezembro, 285 pessoas morreram em Mato Grosso do Sul em decorrência da chamada “intervenção policial”. O número é superior as 200 mortes provocadas por policiais ao longo dos quatro anos da gestão anterior, de Reinaldo Azambuja.

Apesar do alto índice, o número de mortes deste tipo vem decaindo ano após ano. Desde o início da atual gestão, em 2023, Mato Grosso do Sul registrou 131 mortes por intervenção de agente de estado, maior índice desde que os dados passaram a ser divulgados. No ano seguinte, foram registradas 86 mortes deste tipo, número reduzido para 68 neste ano. 

Em um dado comparativo, no primeiro ano de governo, em média, 11 pessoas morreram em confronto todos os meses, em 2025, esse número é de 5,7 mortes, queda de 48%. 

Dados: Sejusp

Em linhas gerais, os dados mostram que uma pessoa foi morta por policiais civis e militares em Mato Grosso do Sul a cada 3,7 dias desde o começo de 2023. Na gestão anterior, o intervalo médio entre uma morte e outra era de 7,3 dias. 

Dados: Sejusp

Até o momento, não foram registradas nenhuma morte deste tipo em dezembro deste ano. Conforme o levantamento de dados, a última morte por intervenção de agente de estado ocorreu em novembro último, quando Rafael da Silva Costa, de 35 anos, morreu após sofrer um surto e ser contido pela Polícia Militar com uso de spray de pimenta e arma de choque no Bairro Tarsila do Amaral, em Campo Grande.

Na ocasião, a Polícia Militar foi acionada após denúncia de que ele estaria se despindo no meio da rua, aparentemente sob efeito de drogas. Segundo funcionários de um supermercado da região, Rafael entrou no local desorientado, esbarrando em prateleiras e afirmando estar sendo perseguido. 

Conforme o relato policial, os funcionários ainda tentaram oferecer comida para acalmá-lo até a chegada da polícia, entretanto, ao avistar a viatura, Rafael passou a ficar mais agressivo, segundo boletim de ocorrência, com sinais de surto e resistência, ignorando as ordens de abordagem e passou a xingar os policiais, que deram voz de prisão pelos crimes de ato obsceno, desobediência, resistência e desacato.

Diante da recusa em render-se, os militares utilizaram spray de pimenta e em seguida, dispararam por duas vezes em Rafael com uso de arma de choque, o homem sofreu parada cardiorrespiratória e morreu após ser levado à Unidade de Pronto Atendimento do bairro Nova Bahia. 

