Descarte irregular de lixo em Campo Grande gera R$ 765 mil em multas

Diante do desafio de manter a Capital de Mato Grosso do Sul limpa, principalmente para evitar alagamentos durante as enxurradas, as equipes da Patrulha Ambiental da Guarda Civil Metropolitana (GCM) aplicaram R$ 765 mil em multas referentes ao descarte irregular de lixo, em 2025. O número equivale a 119 infrações registradas.

No ano passado, as equipes da Prefeitura de Campo Grande retiraram os resíduos em mais de 400 pontos de descarte irregular espalhados pela Capital. Porém, a reincidência afetou diretamente a eficiência dos serviços. Pouco tempo depois da limpeza, o lixo voltava a aparecer.

Marcelo Miglioli, titular da Sisep / Divulgação: Prefeitura de Campo Grande

O secretário de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, explica que a participação popular é peça fundamental nesse combate.

“Infelizmente, é muito comum vermos na enxurrada restos de móveis, galhos e plásticos que foram jogados na rua. Esse material desce com a água e trava o sistema. O que pedimos é consciência: a Prefeitura limpa, mas o cidadão não pode sujar. Se cada um fizer sua parte, a água flui e a cidade não sofre com as chuvas”, destaca o secretário.

Alagamentos

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), em 2025 foram realizadas manutenções e limpezas em mais de 25 mil bocas de lobo nas sete regiões da cidade. Mesmo assim, alagamentos pontuais foram registrados, pois o lixo descartado de forma inadequada bloqueou a drenagem.

Restos de obra, galhos, móveis velhos, eletrodomésticos, pneus, garrafas PET, latas e plásticos estão entre os materiais mais encontrados.

As principais consequências danosas são: entupimento dos bueiros, dificuldade no escoamento da água e aumento do risco de alagamentos em períodos de chuva intensa, além de favorecer a proliferação de doenças e animais peçonhentos, como escorpiões.

Lago do amor precisa de limpeza constantemente, diz Prefeitura / Divulgação: Prefeitura de Campo Grande

No lago do amor, o monitoramento também precisa ser constante, o lixo acumulado nos vertedouros pode causar transbordamentos. A Prefeitura diz que realiza limpeza semanal das comportas e afirma que populares passam pelo local e dão relatos, diariamente, sobre resíduos boiando ou presos à vegetação.

Onde levar entulho e móveis velhos?

Campo Grande possui cinco ecopontos gratuitos. Cada cidadão pode descartar até 1 metro cúbico por dia de resíduos (móveis, galhadas, restos de obra e recicláveis). Confira os locais:

Ecoponto Panamá: Rua Sagarana, esq. com Av. José Barbosa Hugo Rodrigues.

Ecoponto Noroeste: Rua Piraputanga, esq. com Rua Guarulhos.

Ecoponto Nova Lima: Rua Pacajús, nº 194.

Ecoponto União: Av. Roseira, esq. com Rua Carmem Bazzano Pedra.

Ecoponto Moreninhas: Rua Copaíba, entre as ruas Antônio Davi Macedo e Amado Nogueira Moraes.

Como pedir limpeza ou denunciar descarte irregular?

Os populares que quiserem denunciar um flagrante de descarte irregular de resíduos podem ligar na Guarda Civil Metropolitana, no número 153.

Para solicitação de serviços e reclamações, devem ligar no 156, referente a Central de Atendimento ao Cidadão.

As multas por descarte ilegal é crime ambiental e podem ultrapassar o montante de R$ 13 mil, dobrando em caso de reincidência.

