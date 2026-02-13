Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

aposentado

Desembargador que liberou megatraficante teve R$ 357 mil de salários e penduricalhos em 3 meses

Divoncir foi punido com aposentadoria compulsória, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço

estadão conteúdo

13/02/2026 - 18h00
O desembargador do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, Divoncir Schreiner Maran, aposentado compulsoriamente pelo Conselho Nacional de Justiça na última terça-feira, 10, sob suspeita de receber propinas para conceder prisão domiciliar ao super traficante Gérson Palermo, o "Pigmeu" - chefão do PCC na região -, sem sequer conferir alegação da defesa sobre suposta enfermidade do acusado, recebeu R$ 357,3 mil líquidos no último trimestre, entre salários e "penduricalhos" liberados pela Corte.

O Estadão pediu manifestação do desembargador, via Tribunal de Justiça. O espaço está aberto.

Os conselheiros disciplinares do Judiciário decidiram, de forma unânime, aplicar ao desembargador a sanção mais grave prevista na Lei Orgânica da Magistratura Nacional - a aposentadoria compulsória. Divoncir foi aposentado compulsoriamente, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço.

Ao impor o afastamento definitivo de Divoncir Maran, o CNJ decidiu encaminhar cópias do processo à Procuradoria-Geral do Estado do Mato Grosso do Sul para propositura de ação de cassação da aposentadoria e de todos os direitos remuneratórios do desembargador.

Divoncir se aposentou, de fato, em 8 de abril de 2024, quando completou 75 anos de idade.

Mesmo na inatividade ele continua recebendo salários que, acrescidos de vantagens pessoais e verbas indenizatórias, chegam a quase três vezes o teto salarial do funcionalismo, de R$ 46,3 mil (ou cerca de R$ 35 mil líquido), valor pago aos ministros do Supremo Tribunal Federal.

Em janeiro, Divoncir embolsou R$ 45.271,80 de salário, mais R$ 46 mil em "penduricalhos", totalizando R$ 91.271,80 líquidos. Em dezembro, o contracheque do magistrado acusado de corrupção somou R$ 136.212,34, com R$ 44.212,34 de salário e mais R$ 92 mil em verbas adicionais.

Já em novembro, o desembargador recebeu R$ 129.885,64, sendo R$ 83.885,64 acrescidos de R$ 46 mil classificados como "Gratificação de Acúmulo de Acervo Retroativo", com a qual ele foi contemplado mesmo na inatividade há quase dois anos.

A reportagem pediu manifestação do Tribunal sul-mato-grossense sobre os contracheques de Divoncir que extrapolam o teto constitucional. O espaço está aberto.

O caso 'Pigmeu'

O traficante e "batizado" do PCC, Gerson Palermo, de menos de 1,60 de altura, estava preso desde abril de 2017, em regime fechado em Campo Grande. A Polícia Federal o deteve na Operação All In, em março daquele ano, quando foram apreendidos 810 quilos de cocaína.

Uma das condenações impostas a Palermo, de 66 anos de prisão, se deu no processo em que ele foi acusado pelo sequestro de um Boeing da Vasp, em agosto de 2000, logo após a decolagem do avião do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu com destino a Curitiba.

Piloto de avião e liderança do PCC, ele rompeu a tornozeleira e fugiu poucas horas depois de ser contemplado com a decisão do desembargador. "Pigmeu" nunca mais foi localizado.

O benefício ao megatraficante foi concedido durante a pandemia de Covid-19, com base na informação da defesa sobre quadro de saúde supostamente debilitado do prisioneiro, mesmo sem laudo médico comprovando tal alegação.

Divoncir Maran, então desembargador de Câmara Cível, concedeu a prisão domiciliar durante plantão forense determinou a 'Pigmeu' o uso de tornozeleira eletrônica.

Segundo a investigação, no dia seguinte à decisão de Divoncir Maran, o relator sorteado do habeas corpus, desembargador Jonas Hass Silva Júnior, revogou a liminar deferida pelo colega e restabeleceu a prisão de 'Pigmeu' - oportunidade na qual Jonas Hass apontou que inexistia nos autos informações de que o preso se encontrava segregado em presídio com excedente de lotação ou que houvesse registro de deficiência sanitária ou incidência do vírus da Covid-19.

'Irregularidades graves'

Segundo o relator do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), conselheiro João Paulo Schoucair, "o caso extrapola os limites da independência judicial e revela grave desvirtuamento da função jurisdicional".

"Não se trata de punir juiz ou desembargador por decidir, mas sim de um caso absolutamente singular, que envolve a concessão de prisão domiciliar a um criminoso notório, integrante de organização criminosa, condenado a mais de 120 anos de prisão", afirmou Schoucair.

O relator destacou que Gérson Palermo possuía 'extensa trajetória criminal, com condenações por tráfico internacional de drogas, além de ser conhecido na região por sua elevada periculosidade'.

Ainda assim, a prisão domiciliar foi concedida sem laudo médico que comprovasse o estado de saúde debilitado. "A decisão reconheceu a enfermidade sem qualquer prova nos autos que sustentasse esse movimento", ressalta o conselheiro.

João Paulo Schoucair também aponta "irregularidades graves" na tramitação do habeas corpus, como o conhecimento prévio do conteúdo do pedido antes mesmo de sua distribuição formal e a alteração do fluxo de procedimentos do gabinete.

Habeas corpus de 208 páginas decidido em 40 minutos

Segundo o relator, a decisão já estaria orientada antes mesmo de o processo ser designado ao magistrado. "Houve determinação antecipada quanto ao provimento, comprometendo a imparcialidade e a normalidade do procedimento", disse.

Outro ponto destacado foi o tempo incomum de análise do caso. De acordo com o relator, o habeas corpus, com cerca de 208 páginas, foi decidido em aproximadamente 40 minutos.

Para ele, o fato evidencia a ausência da cautela e da prudência exigidas. "Trata-se de decisão flagrantemente inadequada, configurando grave violação aos deveres funcionais inerentes ao exercício da atividade jurisdicional", afirmou.

O conselheiro anotou haver indícios de terceirização indevida da atividade jurisdicional, ao relatar que servidores teriam assinado decisões em nome do desembargador, além de citar elementos colhidos em investigação da Polícia Federal que apontam movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada.

Ao concluir seu voto, João Paulo Schoucair afirmou que "os fatos apurados demonstram ofensa à imparcialidade, à prudência, à honra e ao decoro da função judicante".

Anta que caiu em caixa d'água é resgatada em Campo Grande

Animal silvestre foi encontrado dentro de reservatório e mobilizou equipes especializadas para o resgate em Campo Grande

13/02/2026 17h22

Divulgação PMA

A Polícia Militar Ambiental (PMA), em ação conjunta com o Grupo de Resgate Técnico de Animais do Pantanal (GRETAP), realizou o resgate de uma anta (Tapirus terrestris) no bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande.

O GRETAP/Unidade UCDB auxiliou na operação na tarde desta sexta-feira (13). O animal silvestre caiu em uma caixa-d’água com capacidade aproximada de 5 mil litros.

A caixa-d’água, conforme pode ser verificado em vídeo feito no local, está posicionada em um buraco no chão.

Após a análise da ocorrência, o manejo do resgate ficou sob responsabilidade do GRETAP/UCDB, enquanto a Polícia Militar Ambiental prestou apoio operacional durante toda a ação.

Foi necessária a contenção química, realizada por um veterinário do grupo da universidade, conforme estabelece o protocolo para fauna silvestre de grande porte.

O animal foi retirado com cintas apropriadas e o auxílio de um guincho hidráulico, utilizado para remover a anta da estrutura de armazenamento de água.

A anta passou por avaliação clínica. Foi constatado que não apresentava ferimentos e, posteriormente, foi devolvida a uma área compatível com seu habitat natural.

 

 

 

Outro resgate

A Polícia Militar Ambiental (PMA) foi acionada para capturar um tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) na área de acesso ao elevador do último piso do Shopping Campo Grande.

No vídeo feito pela equipe que atendeu à ocorrência, os policiais encostam uma caixa de madeira na porta, enquanto outro utiliza uma espécie de gancho, conhecido como cambão, para enlaçar o pescoço do animal silvestre.

A captura ocorre seis dias após outro episódio, também em uma sexta-feira (6), que chamou atenção nas redes sociais, quando um tamanduá foi encontrado dentro de uma agência do Itaú, localizada na Avenida Mato Grosso.

 

 

 

FOLIA

Veja os cuidados para aproveitar o Carnaval com energia e saúde

A nutricionista Natalie Chaves orienta os foliões a beberem bastante água e se alimentar bem antes de ingerir bebidas alcoólicas

13/02/2026 17h15

Como de costume, blocos de rua do Carnaval de Campo Grande se concentram nas imediações da Esplanada Ferroviária

Como de costume, blocos de rua do Carnaval de Campo Grande se concentram nas imediações da Esplanada Ferroviária Gerson Oliveira

Com blocos nas ruas, trios elétricos e festas que atravessam o dia e a noite, o Carnaval é um convite à diversão, mas também exige atenção redobrada com a saúde. Em fevereiro, o tempo tem sido marcado por chuvas e calor. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas devem ficar acima da média em grande parte do território brasileiro ao longo do mês.

A previsão para o Carnaval em Mato Grosso do Sul indica dias de tempestade e dias com temperaturas altas. Comum no período carnavalesco, o começo do feriado pode ter a ocorrência de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Em 2026, a expectativa é que mais de 65 milhões de foliões devam sair às ruas em todo o Brasil, o que representa um aumento de 22% em comparação com 2025, de acordo com o Governo Federal. 

Diante desse cenário, a nutricionista Natalie Chaves, do Fort Atacadista, elenca cinco cuidados essenciais para curtir a folia com disposição, energia e bem-estar.

Hidrate-se constantemente

O calor intenso e o esforço físico aumentam a perda de líquidos. Segundo Natalie, beber água ao longo do dia é fundamental para evitar desidratação, cansaço excessivo e dores de cabeça. “O ideal é não esperar sentir sede. Tenha sempre uma garrafinha por perto”, orienta.

Alimente-se bem antes de sair de casa

Pular refeições pode reduzir a energia e causar mal-estar. A recomendação é apostar em refeições leves e equilibradas, com carboidratos, proteínas e fibras. “Sanduíches naturais, frutas, iogurtes e refeições simples ajudam a manter a disposição por mais tempo”, explica a nutricionista.

Cuidado com a glicose

Durante a folia, é importante ter opções rápidas e nutritivas à mão. Frutas, mix de castanhas, barrinhas proteicas e biscoitos integrais são alternativas que fornecem energia e evitam quedas bruscas de glicose no sangue.

Proteja-se do sol

O uso de protetor solar, bonés, chapéus e óculos escuros ajuda a reduzir os impactos da exposição solar prolongada. O ideal é evitar o sol a partir das 9h ou 10h da manhã até por volta das 15h. Se for se expor, que seja no início da manhã ou no final da tarde.  Sempre priorize produtos de proteção solar com selo da Anvisa, garantindo maior segurança para sua pele.

Respeite os limites do seu corpo

Dormir bem, fazer pausas e observar os sinais do corpo são atitudes essenciais para evitar mal-estar. “Tontura, fraqueza e cansaço extremo são sinais de alerta. Nesses casos, é fundamental interromper a atividade, se hidratar e se alimentar”, reforça a especialista.

Programação do Carnaval em Campo Grande

13 de fevereiro

15h - Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça
16h - Bloco Farofolia – Esplanada Ferroviária (Rua Dr. Temístocles, 103)
16h - Bloco Só Love – Esplanada Ferroviária (Rua General Melo, 91)

14 de fevereiro

15h - Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça
15h - Cordão Valu – Esplanada Ferroviária
16h - Bloco Ipa Lê Lê – Avenida Mato Grosso, 68
9h às 14h - Bloco Acorda o Galo - Morada dos Bais

15 de fevereiro

14h - Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária

16 de fevereiro

14h - Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária
15h - Cia Barra de Saia - Orla Morena (voltado para mulheres, mães e crianças)
16h - Bloco Ipa Lê Lê – Avenida Mato Grosso, 68
16h - Bloco Subaquera – Rua Abdala Roderbourg, 692, Vila Margarida

17 de fevereiro

15h - Cordão Valu – Esplanada Ferroviária

21 de fevereiro

14h - Bloco Eita! – Monumento Maria Fumaça
17h - Bloco dos Forrozeiros MS – Esplanada Ferroviária (Rua Dr. Temístocles)

