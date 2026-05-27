Desmatamento cai quase pela metade em 2025 no Pantanal

Dados divulgados pelo MapBiomas apontam que 12.260 hectares foram desmatados no Pantanal em um ano, entre 2024 e 2025. O número representa queda de 48,4% na área desmatada.
Isto significa que Pantanal é o bioma com maior redução proporcional de desmatamento no País. A redução se deve a Lei do Pantanal, que está em vigor desde fevereiro de 2024.
A lei trata da preservação, conservação, proteção e desenvolvimento do Pantanal sul-mato-grossense.
É válida em território sul-mato-grossense e foi construída dentro da jurisdição estadual (executivo propôs, Assembleia Legislativa aprovou por 19x1 e governador sancionou).
Na prática, a lei garante proteção ao bioma, fiscalização via satélite e recompensa (pagamento por serviço ambiental) a quem ajudar a cuidar do local.
A expansão da agropecuária é a maior causa de desmatamento no Brasil.
Números do MapBiomas ainda mostram que o Cerrado é o bioma com maior área desmatada (540.614 hectares), concentrando sozinho 54,9% do desmatamento do país, mesmo tendo apresentado queda de 16,9% em relação a 2024. No Cerrado, 1.482 hectares de vegetação nativa foram perdidos diariamente.
Amazônia e Cerrado juntos responderam por mais de 84% de toda a área desmatada no país em 2025.
No Brasil, foram desmatados 984.794 hectares no país, uma redução de 20,6% em relação a 2024. Nos últimos sete anos, o País perdeu 10.913.064 hectares de vegetação nativa, área superior ao estado de Pernambuco.
PANTANAL
Pantanal é a maior planície alagada do mundo, com uma extensão de 140.000 km², localizada no Brasil (estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), Bolívia e Paraguai.
É caracterizado pelos seus ciclos de cheias e secas, que transformam a paisagem durante as diferenças estações do ano.
É um santuário ecológico de biodiversidade, com riquíssima fauna e flora, inclusive ameaçadas de extinção.
O bioma possui mais de 4.700 espécies catalogadas, incluindo 650 aves, 260 peixes, 120 mamíferos e 190 répteis, em uma área de 150 mil km², no Centro-Oeste.