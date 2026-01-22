Detran-MS abre primeiro leilão de 2026 com lotes de R$409 até R$14 mil

No próximo dia 05 de fevereiro, às 09h pelo horário de Mato Grosso do Sul, o Departamento de Trânsito do Mato Grosso do Sul (Detran-MS) realiza seu primeiro leilão neste ano de 2026, com lotes que variam de aproximadamente R$410 até a casa dos R$14 mil, indo desde veículos para circulação até as famosas sucatas aproveitáveis e inservíveis.
Segundo o Departamento, há um total de 147 lotes ofertados de motocicletas e automóveis, somados a um último de material ferroso, em lances que podem ser feitos através do site Carlo Ferrari Leilões (CLICANDO AQUI).
Na página do leilão, basta filtrar os leilões pela Unidades da Federação (UF) e selecionar Mato Grosso do Sul, onde aparecem os 148 lotes em quatro páginas distintas. Importante esclarecer que, a popular visitação para verificação de cada item desejado deve acontecer somente em fevereiro, nos dias 02, 03 e 04 do próximo mês.
Para a visitação, basta dirigir-se até o pátio da autorizada Autotran, que fica localizado na Avenida Gerval Bernardino de Souza, nº 644, no bairro Rita Vieira, nos horários entre 8h e 11h e das 13h30 até 16h30, nos três dias específicos de fevereiro.
Lotes disponíveis
Nas chamadas "sucatas inservíveis", podem participar apenas as pessoas jurídicas devidamente credenciadas junto ao Detran-MS que atuem junto aos ramos de: siderurgia, fundição ou reciclagem. Para essa categoria estão disponíveis 17 motocicletas e outros sete automóveis que somam, aproximadamente, 16.830 kg de material ferroso.
Da categoria "sucatas aproveitáveis" também podem participar apenas as pessoas jurídicas, sendo 39 lotes, que somam 59 motocicletas e 27 automóveis.
Já nos veículos para circulação, que podem participar pessoas físicas e jurídicas, há um total de 108 lotes, distribuídos entre 78 motocicletas e outros 30 automóveis, que vão desde uma Honda CG 2021/2022, com lance inicial de R$ 3.702,00, até um VW/Up 2014/2015, na cor vermelha, com lance inicial de R$ 8.653,00.
No lote mais caro aparece um Fiat/Punto Attractive 12/13, que está aberto para propostas e está com a faixa de um lance mínimo de R$14.250,00.