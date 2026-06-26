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Detran de MS terá horário especial em jogo do Brasil

Além das mudança nos horários, os exames também sofrerão alterações em seus agendamentos

João Pedro Zequini

26/06/2026 - 09h45
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Na próxima segunda-feira, dia 29, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) atuará em horário especial, em virtude do jogo do Brasil que acontece às 13h, horário de MS.

Com isso o horário de atuação da entidade foi alterado, passando a funcionar da seguinte maneira na segunda-feira. 

  • Agência do Shopping Campo Grande: 16h30 às 22h.
  • Agência do Shopping Bosque dos Ipês: 10h às 12h.
  • Agências Fácil, Sest Senat, Agência Digital Shopping Norte Sul Plaza, Sindicato dos Despachantes e Pátios de Apreensão PMAX e Autotran: 7h30 às 11h.
  • Nas demais agências do interior do Estado, o atendimento ao público será realizado das 7h30 às 11h.

Para quem já estava com atendimento marcado para o dia e em razão da partida não conseguir ir ou ser atendido, poderá comparecer ao longo da semana na agência do Detran sem a necessidade de reagendar, recebendo o atendimento normal. 

Quanto aos exames teóricos e práticos afetados pela mudança de horário, os candidatos já estão sendo orientados pelas autoescolas a realizar um novo agendamento. 

EXAMES 

Para quem marcou o exame de habilitação para segunda-feira (29) fique atento, na Capital os testes acontecerão exclusivamente no período da manhã. 

No município de Ladário, os exames marcados para o dia 29 foram cancelados e serão reagendados pelos Centros de Formação de Condutores (CFCs) para o dia 30 de junho, no período matutino.

Nas cidades de Três Lagoas e Alcinópolis os testes previstos para acontecer na segunda-feira, foram remarcados para o dia 3 de julho. 

Já em Rio Verde de Mato Grosso, fizeram o caminho oposto os exames agendados para o dia 3 de julho, foram antecipados para essa próxima segunda-feira dia 29 e acontecerá no período da manhã. 

Para os exames teóricos o funcionamento será semelhante, os municípios de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Rio Brilhante, Sonora, Mundo Novo, Nova Andradina, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Corumbá e Ponta Porã, serão aplicados apenas os exames agendados para o período da manhã.

Ao candidato que marcou para o período da tarde, poderá marcar para uma nova data ser ter qualquer custo adicional. 
 

Campo Grande

Repartições públicas fecharão mais cedo na segunda-feira na Capital

Em virtude do jogo da Seleção Brasileira, as entidades terão expediente até às 11h30

26/06/2026 11h30

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Os órgãos da Prefeitura de Campo Grande, terão o expediente encerrado às 11h30 na próxima segunda-feira (29)

Os órgãos da Prefeitura de Campo Grande, terão o expediente encerrado às 11h30 na próxima segunda-feira (29) Foto: Reprodução

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De acordo com a publicação feita no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande),desta sexta-feira (26), as repartições públicas irão operar em expediente reduzido, na próxima segunda-feira (29), em razão da partida do Brasil pela Copa do Mundo. 

Com exceção das unidades e serviços considerados essenciais, os demais órgãos fecharão às 11:30. 

O Correio do Estado entrou em contato com a Prefeitura de Campo Grande para obter mais informações sobre as aulas nas escolas públicas e em nota respondeu que no período da tarde irá operar de forma não presencial. 

“Nas escolas, não haverá prejuízo ao calendário escolar, pois serão adotadas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento dos 200 dias letivos e das 800 horas anuais, conforme determina a legislação educacional vigente”. Declarou a comunicação da prefeitura. 

Vale destacar que caso o Brasil continue avançando de fase voltará a jogar em dia útil apenas na semifinal, onde a partida está prevista para acontecer quarta-feira dia 15/07, às 15h. 

O JOGO 

Disputando a Copa do Mundo de 2026, que neste ano acontece no México, Canadá e Estados Unidos, o Brasil avançou de fase mais uma vez e segue vivo com o sonho do hexacampeonato. 

Na próxima segunda-feira (29) a partida é válida pela pré-oitavas ou 16 avos de finais, a Seleção Brasileira irá enfrentar o Japão, que se classificou em segundo no grupo G, com cinco pontos, pois empatou com a Suécia e Holanda, além de golear a seleção da Tunísia. 

Caso o Brasil vença e continue avançando, esses serão os próximos jogos da Seleção: 

  • Pré-Oitavas: Segunda-feira 29/07 às 13h; 
  • Oitavas de Finais: Domingo 05/07 às 13h; 
  • Quartas de Finais: Sábado 11/07 às 17h; 
  • Semifinal: Quarta-feira 15/07 às 15h.  
     

MATO GROSSO DO SUL

MP desengaveta tentativa da PM de 'invadir' poder de delegados

Polícia Militar busca permissão para lavrar o chamado "TCO", peça exclusiva de delegados em MS, e andamento por parte do Ministério acontece mesmo após decisão do "chefe das polícias"

26/06/2026 11h05

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Peça através da qual nasce um processo, o TCO em Mato Grosso do Sul até então, e diferente do boletim de ocorrência, é lavrado exclusivamente pela autoridade policial dos delegados. 

Peça através da qual nasce um processo, o TCO em Mato Grosso do Sul até então, e diferente do boletim de ocorrência, é lavrado exclusivamente pela autoridade policial dos delegados.  Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Na novela em que a Polícia Militar (PM) pede permissão para lavrar os chamados Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO), "invadindo" assim as atribuições que pela legislação local são exclusivas a delegados e, portanto, Polícia Civil (PC), o Ministério Público do Mato Grosso do Sul (MPMS) decidiu dar andamento ao inquérito civil para avaliar os caminhos que podem tornar isso possível mesmo após o órgão "chefe" de ambas as corporações já ter se manifestado e decidido sobre o assunto. 

Conforme divulgado pelo Departamento de Comunicação do MPMS, o órgão foi provocado após receber representação que sugeria a adoção deste procedimento por parte da PM em Mato Grosso do Sul, citando experiências de outros Estados que já cumprem esse modelo, sendo mais de 15 Unidades da Federação, o que inclui em ordem meramente alfabética, por exemplo: 

  • Alagoas, 
  • Ceará,
  • Distrito Federal
  • Minas Gerais,
  • Paraná, 
  • Pernambuco,
  • Piauí  
  • Rio de Janeiro
  • Rio Grande do Norte,
  • Rondônia,
  • Santa Catarina, 
  • São Paulo, 
  • Sergipe e
  • Tocantins,

Aqui cabe esclarecer a diferença entre o chamado TCO e o popular Boletim de Ocorrência. Enquanto o B.O pode ser feito até mesmo de forma online por qualquer cidadão, sendo meramente informativo e administrativo servindo como documento de um fato, o Termo Circunstanciado tem natureza jurídica. 

Ou seja, sendo peça através da qual nasce um processo, o TCO em Mato Grosso do Sul até então, e diferente do boletim de ocorrência, é lavrado exclusivamente pela autoridade policial dos delegados. 

Além disso, enquanto o B.O seria apenas o documento base para iniciar investigações e inquéritos policiais de qualquer tipo de crime e até ocorrências sem esse cunho criminal, o TCO por sua vez é restrito às chamadas contravenções penais e atividades criminais classificadas como "de menor potencial ofensivo". 

Em outras palavras, enquanto um B.O pode ser o instrumento do cidadão até em caso de perda de documentos, o TCO é usado pelas autoridades em casos, por exemplo, de ameaça, perturbação do sossego e até situações de lesão corporal leve. 

PM pede "poder" de delegados

Ainda conforme o Ministério Público do Mato Grosso do Sul, não foi necessariamente a Polícia Militar quem teria encaminhado a representação, porém, em um segundo momento, a corporação manifestou apoio à essa medida durante a instauração do inquérito. 

Segundo a PM, poder lavrar um termo circunstanciado de ocorrência otimizaria o atendimento e diminuiria os deslocamentos, uma vez que a corporação não necessariamente precisaria encaminhar cada situação para uma delegacia. 

Além disso, a Polícia Militar afirma que ter o poder de lavrar um TCO traz a chance de tornar o serviço mais "eficiente e dinâmico", o que traria ganhos operacionais para a corporação. 

Por outro lado, essa novela desdobra-se em "cabo de guerra" com a sustentação feita por parte da Polícia Civil, que reforça através da legislação sul-mato-grossense de que caberia à PC enquanto instituição a competência de formalizar o TCO. 

Com base no entendimento da legislação estadual, a PC defende que a análise jurídica necessária e controle da legalidade envolvidos quando um termo circunstanciado é lavrado seriam atividades "típicas" da Polícia Judiciária. Diante disso, eles sustentam portanto que o modelo atual seja mantido. 

Até mesmo o órgão "chefe" de ambas as polícias, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), chegou a manifestar-se nesse debate da busca da PM pelo poder dos delegados em MS. 

Com base justamente na legislação vigente, a Pasta decidiu que as elaborações de termos circunstanciados de ocorrência devem ser atividades mantidas sobre exclusividade da Polícia Civil, pois qualquer alteração precisaria inclusive de uma mudança específica na lei. 

Mesmo com a Sejusp "batendo o martelo" a respeito deste debate, o MPMS optou por manter o andamento do inquérito civil que pretende seguir comparando os modelos adotados em outros estados e avaliando os caminhos que podem ser seguidos por Mato Grosso do Sul, segundo a Decom, para conciliar “eficiência no atendimento policial com o cumprimento da legalidade". 

O Ministério Público diz que estudos indicam que boa parte das ocorrências diárias atendidas por essas equipes da Polícia Militar envolveriam as situações de "menor potencial ofensivo", o que para o MPMS torna o debate relevante para discussão. 

"O procedimento segue em curso, com coleta de dados e manifestações institucionais. A discussão permanece aberta e poderá evoluir conforme novos elementos sejam incorporados, indicando que eventuais mudanças no modelo dependerão de amadurecimento técnico e decisão normativa no âmbito estadual", conclui o MPMS em nota. 

 

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