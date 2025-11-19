Dia da Consciência Negra vai movimentar 20 mil pessoas na rodoviária

Dia da Consciência Negra é comemorado nesta quinta-feira (20) em todo o Brasil.
Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) e Governo de Mato Grosso do Sul transferiram o feriado do Dia do Servidor Público (28 de outubro) para 21 de novembro (sexta-feira).
Além disso, algumas empresas privadas também optaram pelo ponto facultativo na sexta-feira (21) e emendaram o feriadão
O objetivo é emendar a data com o feriado de Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro (quinta-feira).
Com isso, o servidor terá quatro dias seguidos de folga: 20 (quinta-feira), 21 (sexta-feira), 22 (sábado) e 23 (domingo) e poderá encerrar o expediente na quarta-feira à noite e retomá-lo na segunda-feira de manhã.
Quem tem oportunidade e disponibilidade, não perde tempo para curtir o feriadão em outra cidade. Com isso, o movimento promete ser intenso no Terminal Rodoviário de Campo Grande.
De acordo com a concessionária que administra o terminal, a expectativa é que 20,4 mil pessoas embarquem e desembarquem no local entre quarta-feira (19) e segunda-feira (24).
Os destinos preferidos são Corumbá, Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, São Paulo, Brasília, Cuiabá, Rio de Janeiro e Curitiba.
CONSCIÊNCIA NEGRA
O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, é um feriado nacional no Brasil.
Instituído pela Lei nº 14.759/2023, o Dia da Consciência Negra passou a ser feriado nacional, pela primeira vez em 2024, em todas as 27 unidades federativas do Brasil.
A data homenageia Zumbi dos Palmares e serve como um momento de reflexão sobre a história e a cultura afro-brasileira, além de promover a conscientização sobre questões raciais.
ORIENTAÇÕES
A empresa que administra a Rodoviária da Capital orienta que o passageiro:
- Apresente documento oficial com foto no momento de embarque, mesmo que seja criança;
- Chegue com 1 hora de antecedência do horário do embarque;
- Obedeça o limite de bagagem: 30kg por pessoa no bagageiro e 5kg de bagagem de mão;
- Remarcação e reembolso de passagens são feitos com até 3 horas de antecedência, diretamente com a empresa de ônibus;
- Crianças e adolescentes menores de 16 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis. Caso viajem desacompanhados ou com terceiros, precisam de autorização.