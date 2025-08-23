Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

GOVERNO FEDERAL

Dnit promete religar 32 radares em rodovias federais de Mato Grosso do Sul

Desses equipamentos, oito estão em Três Lagoas e três em Campo Grande; máquinas estão nas BRs 262, 060, 267, 376 e 463

Clodoaldo Silva

23/08/2025 - 08h00
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) promete religar 32 lombadas eletrônicas, radares e “pardais” que controlam a velocidade em 76 faixas de trânsito nos trechos das BRs 262, 060, 267, 376 e 463 que cortam Mato Grosso do Sul.

A ativação atende à determinação judicial feita na segunda-feira, definida após a Justiça Federal ser informada de que os equipamentos foram desativados no mês passado, por causa do corte de 88% no recurso para o Programa Nacional de Controle de Velocidade (PNCV).

Em nota, o Dnit afirmou que emitiu, na quinta-feira, uma ordem de retomada do programa. “Os ofícios já estão sendo expedidos para as empresas, e a reativação dos equipamentos instalados em rodovias federais de todo o País, sob administração desta autarquia, acontecerá de forma imediata”.

Segundo dados do site do Dnit, são equipamentos usados em trechos que cortam 13 cidades do Estado, instalados em sua maioria em áreas urbanas ou próximas destas localidades, por oferecerem maiores riscos de acidentes.

Esses aparelhos eletrônicos são considerados importantes para reduzir a velocidade e, consequentemente, a quantidade e a gravidade dos acidentes, e sua instalação fica em pontos avaliados como preocupantes, por ter circulação de bicicletas e pessoas na lateral da via, além de conflito entre interseção e rodovia, seguindo estudos técnicos elaborados por engenheiros da autarquia.

O uso dos controladores de velocidade se mostra necessário, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A força policial flagrou 39.232 motoristas acima do limite permitido, usando radares móveis (portáteis) em trechos aleatórios das rodovias federais de Mato Grosso do Sul, de janeiro até esta quarta-feira.

Deste total, 31.363 estavam até 20% acima da velocidade permitida, outros 7.365 entre 20% e 50% e 504 foram pegos em velocidade até 50% acima do permitido. A PRF também registrou 1.023 acidentes nos sete primeiros meses deste ano.

Mesmo com o risco para os usuários das rodovias federais, o governo federal reduziu em 88% no Orçamento da União deste ano o valor destinado à manutenção do sistema nacional de radares em todo o País.

De R$ 364,1 milhões, o valor caiu para R$ 43,36 milhões, a serem destinados aos contratos de manutenção dos equipamentos, obrigando a autarquia a suspender os contratos com empresas que fazem manutenção dos radares.

Sem o dinheiro, o Dnit desligou, em julho, 32 aparelhos eletrônicos em cinco rodovias federais do Estado, sendo 11 redutores de velocidade, 13 controladores e oito equipamentos com as duas funções.

Eles obrigavam o motorista a reduzir a velocidade em trechos de 76 faixas de trânsito próximos ou nas áreas urbanas de 13 cidades: Três Lagoas, Ribas do Rio Pardo, Campo Grande, Ponta Porã, Dourados, Nova Andradina, Anastácio, Corumbá, Fátima do Sul, Terenos, Miranda, Nioaque e Jardim.

A população mais prejudicada é a de Três Lagoas, que tinha oito aparelhos que atuavam como redutores e controladores de velocidade monitorando 27 faixas na área urbana, em cruzamentos da Avenida Ranulpho Marques Leal (que faz parte da BR-262), e outros três redutores de velocidade próximo à área urbana. 

Em seguida, vem Campo Grande e Ponta Porã, com três equipamentos em cada localidade. São dois redutores e um controlador de velocidade na BR-262 na capital do Estado e a mesma quantidade na BR-463, em Ponta Porã. 

DECISÃO

Agora, o Dnit vai ter de religar todos os equipamentos por decisão da juíza substituta Diana Wanderlei, da 5ª Vara Federal de Brasília, que determinou que o governo restabeleça o “pleno funcionamento” dos aparelhos apresentados no Acordo Nacional dos Radares, de 2019, que deixaram de operar por causa do corte de recursos no Orçamento da União. A autarquia ainda pode recorrer da decisão.

Na segunda-feira, a magistrada deu 24 horas para o Dnit comunicar todas as empresas que fazem manutenção de radares em rodovias federais para que os equipamentos voltem a operar. 

Ela afirmou que a decisão busca resguardar a efetividade de um acordo judicial cuja continuidade depende da manutenção dos contratos em vigor. 

“O apagão dos radares compromete a segurança da população nas rodovias federais, exigindo pronta atuação do Judiciário para garantir a preservação da vida e a redução de acidentes”, registrou a juíza Diana Wanderlei.

Foi estipulada multa diária de R$ 50 mil por radar que não estiver em pleno funcionamento, a ser aplicada à empresa responsável pela manutenção e também ao Dnit, caso demore a notificar as concessionárias. 

A juíza ordenou que o governo federal “apresente o planejamento de recursos orçamentários para imediato pagamento dos investimentos realizados para o fiel cumprimento do Acordo Nacional dos Radares, em até cinco dias”. 

A magistrada ordenou, ainda, que o Dnit informe em 72 horas as consequências do apagão de radares em rodovias federais e o valor exato necessário para o cumprimento do acordo judicial sobre radares, de acordo com a Agência Brasil.

A decisão foi proferida numa ação popular aberta em 2019 contra o governo do então presidente Jair Bolsonaro, que, à época, havia ameaçado desligar milhares de radares em rodovias federais. Para evitar a interrupção do funcionamento, foi firmado o Acordo Nacional dos Radares. 

Esse acordo previa a instalação e manutenção de radares apenas nos trechos de criticidade média, alta e altíssima, reduzindo em 70% o número de radares inicialmente previstos pelo PNCV. 

Só que, neste ano, o Dnit informou à Justiça Federal a suspensão dos contratos para a manutenção dos radares, por causa da falta de previsão de recursos na Lei Orçamentária Anual (LOA), motivando a decisão judicial.

A Coordenação-Geral de Comunicação Social do Dnit informou ao Correio do Estado, por meio de nota, que “a suspensão do Programa Nacional de Controle de Velocidade (PNCV) é temporária em decorrência de ajustes orçamentários. A autarquia informa que foram suspensos os contratos que contemplam os 26 estados e o Distrito Federal, totalizando o monitoramento de 3.887 faixas sob administração do órgão”.

“Com relação à decisão judicial, os técnicos da autarquia seguem em tratativas juntamente com todos os órgãos envolvidos nessa demanda com vistas ao atendimento da decisão judicial”.

A autarquia reforçou “que o Programa Nacional de Controle de Velocidade é um dos instrumentos da política nacional de segurança viária, voltado à preservação de vidas e à redução de riscos nos trechos da malha rodoviária sob a administração desta autarquia. Reforça, ainda, seu compromisso com a segurança viária das rodovias sob sua administração e que atua dentro dos preceitos legais dos trâmites administrativos, garantindo a lisura de suas ações”.

CAPITAL

Réus por feminicídios em Campo Grande são condenados a 106 anos de prisão

Crimes aconteceram entre outubro de 2024 e março deste ano, e foram julgados já como crime autônomo e não mais como qualificadora de homicídio, o que resulta em uma pena maior

23/08/2025 10h15

Fachada do Fórum de Campo Grande

Fachada do Fórum de Campo Grande Foto: Divulgação TJMS

Três casos de feminicídio foram julgados esta semana pelo Tribunal do Júri de Campo Grande, que condenou os réus a 106 anos e 9 meses de reclusão, já sob aplicação da nova Lei nº 14.994/2024, que agrava a pena pelo crime de violência contra a mulher.

Por ordem de julgamento, o primeiro ocorreu nesta quarta-feira (20), quando o réu foi condenado a 31 anos e 6 meses de regime fechado por ter matado a própria mãe, que tinha mais de 60 anos. Também foi determinado o cumprimento imediato da pena e pagamento de indenização de R$ 10 mil a título de danos morais aos familiares da vítima.

O crime em si aconteceu em 27 de dezembro do ano passado, às 23h30, no bairro Parque Residencial União, quando o criminoso matou a mãe com vários golpes, utilizando uma pá. Conforme investigação, ambos haviam brigado no dia e já tinham uma relação conflituosa normalmente.

Em seguida, foi julgado nesta quinta-feira (21) um crime cometido em outubro do ano passado, no bairro Jardim Presidente. Na ocasião, um casal - juntos há 10 anos - havia organizado um churrasco em casa e brigaram após os filhos irem dormir. Durante a briga, o homem sacou uma arma de fogo e atirou na vítima, matando-a.

Diante disso, o réu foi condenado a 37 anos de reclusão, em regime fechado, e a 10 dias-multa, pelos crimes de feminicídio e porte ilegal de arma de fogo. Ainda foi fixado indenização de 10 salários mínimos por danos morais, que será destinada aos quatro filhos da vítima. Ele ainda perdeu o poder familiar em relação aos filhos.

O último caso foi julgado nesta sexta-feira (22) por um crime de feminicídio cometido há cinco meses, no Bairro Jardim Aero Rancho. Segundo consta na denúncia, o réu, Jeferson Nunes Ramos, desferiu diversos golpes na vítima, Giseli Cristina Oliskowiski, de 40 anos, utilizando um objeto contundente (sem pontas afiadas ou lâminas, utilizado para causar dano através de impacto ou pressão mecânica). 

Posteriormente, jogou o corpo no interior de um poço e ateou fogo, com a mulher ainda viva. No laudo, foi constatado que a mulher foi morta por carbonização. Com a denúncia indicando que o homem mantinha uma relação amorosa com a vítima, ele foi condenado a 38 anos e 3 meses de reclusão em regime fechado, além do pagamento de indenização de R$ 10 mil aos quatro filhos da moça, por dano moral.

DADOS

Segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) de Mato Grosso do Sul, foram registradas 57 ocorrências de feminicídio de 1º de janeiro de 2024 a 23 de agosto de 2025, período em que os crimes acima foram cometidos.

Ao realizar o recorte para apenas Campo Grande, observa-se que 11 feminicídios ocorreram na Capital no ano passado e três este ano.

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho, Mato Grosso do Sul foi o segundo estado com maior taxa de feminicídios em 2024, com 2,4 mortes a cada 100 mil mulheres, atrás apenas do vizinho Mato Grosso.

De janeiro até 21 de julho de 2025, 13.864 mulheres foram vítimas de algum tipo de crime no estado. Deste total, 12.643 sofreram violência doméstica — o que representa cerca de 68 casos por dia, em uma média que se repete com pouca variação nos últimos anos.

O número já se aproxima das 14.454 mulheres vítimas de violência no mesmo período de 2024, mesmo faltando 10 dias para o fechamento do balanço deste ano. A expectativa é de que os dados de 2025 superem os do ano anterior também neste quesito.

FUTURO

A Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos de Mato Grosso do Sul (Sead) anunciou que, nesta semana, os primeiros órfãos de feminicídio foram incluídos no programa Recomeços, do Governo do Estado, para receber uma ajuda de custo equivalente a um salário mínimo.

O anúncio foi feito durante o GT Estadual de Prevenção e Enfrentamento à Violência Contra Mulheres, no dia 14 de agosto, que apresentou o resultado dos trabalhos realizados em uma tentativa de mitigar os feminicídios, cujo número de vítimas é o maior dos últimos três anos em Mato Grosso do Sul.

O programa Recomeços, idealizado pela Sead, devido à importância de oferecer suporte aos menores, foi transformado em lei no dia 24 de março de 2025.

SAIBA

Sancionada em outubro de 2024, a nova Lei nº 14.994/2024 agrava a pena dos crimes praticados contra a mulher. Dentre as alterações, está a mudança do feminicídio para crime autônomo e não mais como qualificadora do crime de homicídio, sob pena de reclusão de 20 a 40 anos.

*Colaborou Karina Varjão e Alison Silva

tempo

Fim de semana pode ter temporal e frio de 5°C em Mato Grosso do Sul

Temperaturas começam a cair no domingo e a frente fria deve permanecer até terça-feira no Estado

22/08/2025 18h44

Temperaturas devem cair a partir de domingo e frio permanece até terça

Temperaturas devem cair a partir de domingo e frio permanece até terça Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

O fim de semana deve ser de chuvas, ocasionalmente fortes, e queda nas temperaturas em Mato Grosso do Sul, com as mínimas podendo chegar ficar abaixo de  5°C em alguns municípios.

De acordo com previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a mudança no tempo ocorre devido ao avanço de uma frente fria combinado ao transporte de calor e umidade.

Conforme já havia antecipado o Correio do Estado, estas condições climatológicas favorecem o aumento de nebulosidade, com possibilidade para chuvas e, pontualmente, tempestades acompanhadas de raios e rajadas
de vento no Estado.

Além disso, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, aliado ao deslocamento de cavados irão favorecer a formação de instabilidades, principalmente nas regiões sudoeste, sul e sudeste do estado de Mato Grosso do Sul.

Ainda segundo o Cemtec, na metade norte do Estado, há baixa probabilidade para ocorrência de chuva e o que pode ocorrer é apenas aumento de nebulosidade e pancadas de chuvas bem isoladas na região.

No sábado (23) o calor ainda predomina, com máximas que podem chegar a 38°C.

No entanto, queda nas temperaturas deve ser acentuada a partir de domingo (24) e até a terça-feira (26), data em que se comemora o aniversário de Campo Grande.

As mínimas devem ficar em 7°C, com máxima de 19°C, mas podem ficar abaixo de 5°C na região sul do Estado.

Em Campo Grande são previstas mínima de 11°C e máxima de 23°C. Na Capital, não há previsão de chuvas significativas e os dias devem ser de tempo seco, com baixa umidade relativa do ar.

Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Temperaturas devem cair a partir de domingo e frio permanece até terça

Alertas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem quatro alertas para Mato Grosso do Sul, com vigência durante o fim de semana.

São três alertas de perigo potencial para baixa umidade, vendaval e declínio de temperatura e um alerta vermelho, de perigo também para o declínio de temperatura.

O alerta de baixa umidade aponta que a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20%, índices considerados estado de atenção e que apresentam risco de incêndios florestais e à saúde.

Já o de vendaval alerta para ventos entre 60 km/h e 100 km/h, com risco de queda de árvores, destelhamento de casas e danos gerais em edificações e plantações.

Os dois alertas de declínio de temperatura apontam leve risco à saúde devido à queda entre 3ºC e 5ºC nas temperaturas.

