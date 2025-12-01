Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MATO GROSSO DO SUL

DOF apreende 257 kg de cabelo humano avaliados em mais de R$ 2,5 milhões

Ação aconteceu na manhã deste domingo (30); motorista foi preso

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

01/12/2025 - 09h45
Uma carga de 257 quilos de cabelo humano, estimada em mais de R$ 2,5 milhões, foi apreendida pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF) na manhã deste domingo (30), durante bloqueio na MS-164, em Ponta Porã. O motorista do veículo, um homem de 48 anos, acabou preso.

A equipe realizava fiscalização na zona rural quando abordou um VW T-Cross. Durante a vistoria, os policiais encontraram diversas sacolas cheias de cabelo no interior do carro.

O condutor contou que havia retirado o material em Ponta Porã e seguiria até Dourados, onde receberia R$ 1 mil pelo transporte.

A carga foi encaminhada à Polícia Federal de Ponta Porã. A ação integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria entre a Sejusp e o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O DOF mantém canal para denúncias e informações pelo telefone 0800-647-6300, com atendimento 24 horas.

Veja o vídeo:
 

empréstimo público

Com 3 pistas em MS, Aena obtém R$ 4,6 bilhões do BNDES para bancar reformas

Empresa espanhola está investindo em torno de R$ 600 milhões nos aeroportos de Campo Grande, Ponta Porã e Corumbá

01/12/2025 13h00

Obras de apliação no aerporto de Campo Grande, previstas para acabar em Junho, estão demandando cerca de R$ 300 milhões

Obras de apliação no aerporto de Campo Grande, previstas para acabar em Junho, estão demandando cerca de R$ 300 milhões Marcelo Victor

Com três de seus 17 aeroportos em Mato Grosso do Sul, a estatal espanhola Aena conseguiu empréstimo de R$ 4,64 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para investir nos aeroportos administrados pela companhia no Brasil, entre eles Congonhas, em São Paulo.

Em Mato Grosso do Sul a empresa administra os aeroportos de Campo Grande, Ponta Porã e Corumbá, nos quais está investindo em torno de R$ 600 milhões. Em Ponta Porã, as obras da primeira fase foram concluídas há pouco mais de uma semana. As áreas de embarque foram ampliadas de 770 metros quadrados para 1.419. Ao final das obras, o espaço terá em torno de 2,6 mil metros quadrados. 

Em Corumbá, o terminal passará de 1.950 metros quadrados para 2.850. Nas duas cidades do interior a capacidade operacional chegará a 100 mil embarques e desembarques por ano.

Em Campo Grande estão em andamento reformas que vão demandar mais de R$ 300 milhões. Entre as principais mudanças está a instalação de três pontes de embarque, os chamados fingers. O prazo para conclusão destas melhorias é junho do próximo ano. 

As reformas propostas vão permitir ao aeroporto  de Campo Grande atingir uma capacidade de 2,6 milhões de passageiros ao ano. Além da construção de um segundo piso no terminal de passageiros e instalação das pontes de embarque, haverá reforma do pátio de aeronaves e ampliação do estacionamento.  A Aena assumiu a gestão do aeroporto em 13 de outubro de 2023.

Além de Congonhas e dos três aeroportos de Campo Grande, a Aena também está fazendo investimentos nas pistas de Santarém, Marabá, Carajás e Altamira, no Pará; e Uberlândia, Uberaba e Montes Claros, em Minas Gerais. 

Antes destes investimentos, a empresa já havia feito ampliações em seis pistas do Nordeste, nas cidades de Recife, Maceió, Aracaju, João Pessoa, Campina Grande e Juazeiro do Norte. Nestas cidades foram investidos em torno de R$ 2 bilhões e os trabalhos estão na fase final. 

“O apoio financeiro do BNDES inclui a subscrição de debêntures, no valor de R$ 4,24 bilhões e um financiamento no valor de R$ 400 milhões”, afirmou o banco em comunicado nesta segunda-feira. “Somando debêntures (R$ 5,3 bilhões) e linha Finem do BNDES (R$ 400 milhões), o financiamento total para a Aena será de R$ 5,7 bilhões”, acrescentou.

O prazo para a conclusão dos investimentos em Congonhas é junho de 2028 enquanto nos demais aeroportos a data prevista é junho de 2026.

Os investimentos em Congonhas incluem R$ 2 bilhões para a construção de um novo terminal de passageiros, com mais que o dobro do tamanho atual, passando de 40 mil metros quadrados para 105 mil, afirmou o banco. Os aportes preveem ainda a ampliação do pátio de aeronaves e novas pontes de embarque.

“O número de passageiros em aeroportos do país vem crescendo com a expansão sustentada da economia”, disse o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, no comunicado. Segundo Mercadante, em 2024, os aeroportos operados pela Aena movimentaram 27,5 milhões de passageiros, representando 12,8% do total dos aeroportos brasileiros.

“Além do volume financeiro relevante, essa operação conta com uma estrutura inovadora, com opção de ‘repricing’, em condições específicas, desenvolvidos pelas equipes Aena, BNDES e Santander, muito importante para os retornos adequados de nosso projeto”, disse o diretor financeiro da Aena Brasil, Rodrigo Rosa, no comunicado.
 

INTERIOR

Empresário é preso após ameaça e tentar invadir casa de prefeito

Identificado como Rutemberg Aparecido Bezerra, o indivíduo tem cerca de 46 anos e foi preso após tentativa de invasão à casa de Eduardo Campos

01/12/2025 12h42

Prefeito Eduardo (à esquerda) foi alvo de ameaças e tentativa de invasão por parte de Rutemberg (à dir.)

Prefeito Eduardo (à esquerda) foi alvo de ameaças e tentativa de invasão por parte de Rutemberg (à dir.) Reprodução/Redes sociais

Distante aproximadamente 313 quilômetros da Capital de Mato Grosso do Sul, no município fronteiriço de Ponta Porã, um ex-empresário foi preso na tarde de domingo (30 de novembro), após proferir ameaças, destruir um vaso da propriedade e tentar invadir a casa do prefeito local. 

Identificado como Rutemberg Aparecido Bezerra, o indivíduo tem cerca de 46 anos e foi preso após tentativa de invasão à casa de Eduardo Esgaib Campos, prefeito tucano membro do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), chefe do Executivo de Ponta Porã. 

Além dele, o atual vereador pelo município e ex-chefe de Segurança Pública, Marcelino Nunes de Oliveira, também foi alvo das ameaças. 

Conforme narrado em boletim de ocorrência, no último domingo (30) Rutemberg Aparecido Bezerra estaria em frente à casa do prefeito, tentando invadir a residência após quebrar um vaso de decoração da moradia do chefe do Executivo e forçar o portão do local. 

Empresário preso

Abordado por agentes, o homem informou para a guarnição que sua intenção naquele momento era falar com o prefeito Eduardo Campos, estando, segundo B.O, visivelmente alterado e agressivo. 

Sendo necessário o emprego de algemas, para que o próprio indivíduo não se machucasse, Rutemberg foi detido e logo em seguida confirmado por parte do prefeito e de Marcelino Nunes que ambas as vítimas já haviam sido ameaçadas por Bezerra. 

No boletim de ocorrência é descrito o teor das ameaças recebidas por ambas as vítimas, onde Rutemberg teria proferido o seguinte: "Eduardo vou "F*DER" com a sua vida e se inverter vai se "F*DER" mais ainda"

Verificado junto ao sistema Infoseg, foi constatado um mandado em aberto contra Rutemberg Aparecido Bezerra, por questões que seriam ligadas ao dever de pagamento de pensão alimentícia e violência doméstica. 

Sem que qualquer pessoa ficasse ferida, o homem foi preso e encaminhado até a 1ª Delegacia de Polícia Civil do município, para que as providências cabíveis fossem tomadas, com o caso tipificado apenas como "ameaça e dano qualificado". 

Buscas por sistemas de informações empresariais revelam o passado de Rutemberg, que chegou a possuir uma empresa de instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração ligada ao seu nome.

Entretanto, os dados revelam que a empresa, aberta em 24 de junho de 2019 com sede no bairro Vila Boa Vista em Ponta Porã, está inapta desde janeiro de 2022, graças à omissão nas declarações. 

 

