Cidades

CIN

'Novo RG' completa 2 anos de lançamento com 23% de adesão em MS

Carteira Nacional de Identificação (CIN) é uma versão nova do Registro Geral (RG) e entrou em operação no Estado em janeiro de 2024

Felipe Machado

24/01/2026 - 16h30
A Carteira Nacional de Identificação (CIN), que é um novo modelo do Registro Geral (RG), completou dois anos de operação em Mato Grosso do Sul, mas menos de um quarto da população tem a nova versão no bolso, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Lançado em 11 de janeiro de 2024 no Estado, o novo RG adota o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação, conta com um um código Machine Readable Zone (MRZ) e apresenta a versão digital no site do Governo Federal, tudo isso com o objetivo reduzir as ocorrências de fraudes e facilitar o acesso do cidadão a serviços públicos em todo território nacional.

Até o momento, 44 milhões de pessoas já emitiram o novo documento em todo o País, sendo aproximadamente 639 mil sul-mato-grossenses, o que corresponde a apenas 23,18% da população total do Estado - 2.757.013 habitantes, segundo o último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em comparação com as outras unidades federativas, Mato Grosso do Sul ocupa a 17ª colocação na proporção de emissões e população total. O Piauí lidera com 51,71% (1,74 milhão de 3,37 milhões de habitantes) e o Pará é o último com apenas 2% (173,4 mil de 8,66 milhões de pessoas).

Um dos principais motivos para que as pessoas não procurem com exatidão emitir o novo documento é o tempo de vida do antigo RG, que continua válido até 2032, ou seja, por mais seis anos. Com o CIN em mãos, o documento pode ter validade de cinco anos (para crianças de 0 a 12 anos) ou até indeterminado (como no caso para pessoas com mais de 60 anos).

Outros diferenciais do novo documento é que ele terá uma série de informações adicionais importantes, como tipo sanguíneo, informações sobre doenças, número da carteira de trabalho, Programa de Integração Social (PIS) e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

Em janeiro de 2026, Mato Grosso do Sul já emitiu 27.980 CINs e está rumo ao recorde mensal, que neste momento pertence ao mês de outubro de 2024, quando foram emitidos 32.807 documentos. Vale destacar que os dados presentes no portal do Ministério foram atualizados nesta sexta-feira (23).

Unidades e vagas

No ano passado, Mato Grosso do Sul aumentou a quantidade de postos de identificação. Anteriormente, em 2024, eram 89 postos espalhados pelo Estado, em 2025, foram inauguradas 4 unidades, totalizando 93 postos em funcionamento.

Dois foram em Campo Grande, um no Shopping Norte Sul, e outro no Hiper Center Itanhangá. Além desses, os outros dois foram no interior do Estado, um em Corumbá e outro em Santa Rita do Rio Pardo.

Para finalizar o ano, é previsto abertura de novos postos em Três Lagoas e também em Dourados, com ampliação dos guichês de atendimento, em busca de fortalecer a rede no interior.

Parte da expansão que ocorre, é por meio de agências integradas ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), com modelo que otimiza estrutura física, reduz deslocamentos e amplia a oferta de serviços em pontos estratégicos.

Com isso, a rede teve aumento de 300 novos agendamentos diários em relação a 2024. Atualmente, no Estado todo são mais de  2.500 vagas diárias para realizar o cadastro da CIN.

Como solicitar a CIN

O serviço está disponível de segunda a sexta-feira das 07h às 19h, com 200 vagas diárias. E também aos sábados, a depender da unidade, com cerca de 130 vagas distribuídas das 07h às 17h.

O agendamento deve ser previamente pelo site: https://servicos.sejusp.ms.gov.br/, com as seguintes informações e seleções ao acessar:

  • Selecionar o município em que deseja solicitar o serviço;
  • Selecionar o serviço de 1ª emissão;
  • Certificar que seu nome, nome da mãe e data de nascimento esteja conforme a Certidão apresentada;
  • Estar com o CPF como REGULAR na Receita Federal do Brasil;
  • Escolher data e horário de atendimento, conforme disponibilidade.

Todos os Postos de Identificação de MS destinam vagas para atendimento ao público prioritário e os serviços em vermelho no site são Tributáveis.

Planejamento 2026

Para este ano, o Instituto de Identificação planeja manter o plano de extensão, para ampliar a cobertura do serviço, incluindo:

  • Novas unidades;
  • Fortalecimento de mutirões em áreas rurais e indígenas;
  • Criação de estações de atendimento em presídio;
  • E projeto piloto de identificação neonatal.

José de Anchiêta Souza Silva, coordenador-geral de Perícias da Polícia Científica de Mato Grosso do Sul ressaltou o impacto social da política de identificação civil.

“A identidade é a porta de entrada para o exercício da cidadania. Quando o Estado amplia esse acesso, garante que as pessoas possam estudar, trabalhar e acessar políticas públicas com dignidade e segurança”, afirmou.

Com a modernização contínua e tecnológica, além da interiorização do atendimento, Mato Grosso do Sul consolida a CIN como instrumento essencial de cidadania e gestão pública.

TRIBUTAÇÃO

Nova ferramenta permitirá autorregularização de inconsistências tributárias em MS

A proposta visa estimular a conformidade voluntária, reduzir litígios e fortalecer uma relação mais cooperativa e transparente com a Administração Tributária

24/01/2026 12h45

A ferramenta será apresentada ao público no dia 2 de feveiro, em um encontro na sede da Fiems

A ferramenta será apresentada ao público no dia 2 de feveiro, em um encontro na sede da Fiems Divulgação: Governo do Estado

No dia 2 de fevereiro, o Governo de Mato Grosso do Sul lançará o Regularize Já, uma ferramenta de autorregularização, inserida no programa 'Sefaz Com Você: Juntos para Fazer Dar Certo'. O programa será apresentado ao público durante um encontro focado na gestão fiscal e tributária das empresas, no auditório da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems), a partir das 14h.

O programa é voltado à autorregularização orientada, que permite ao contribuinte identificar inconsistências e promover ajustes de forma espontânea, antes da adoção de medidas fiscais mais gravosas.

A proposta visa estimular a conformidade voluntária, reduzir litígios e fortalecer uma relação mais cooperativa e transparente com a Administração Tributária.

“Quando o Estado investe em ferramentas que orientam o contribuinte e promovem a regularização espontânea, fortalece a previsibilidade, reduz riscos e cria um ambiente mais seguro para quem produz, investe e gera desenvolvimento em Mato Grosso do Sul”, disse o secretário de Estado de Fazenda, Flávio César Mendes de Oliveira.

De cunho técnico e voltado à atualização, o evento girará em torno de sistemas e ferramentas que impactam diretamente a gestão fiscal das empresas, com foco em cadastro, conformidade e relacionamento entre o Fisco e os contribuintes.

As inscrições são limitadas e devem ser realizadas no portal da Escolagov. O auditório da Fiems fica na avenida Afonso Pena, 1.206, bairro Amambaí, em Campo Grande.

O direcionamento de público é específico: contadores, advogados tributaristas, empresários e gestores fiscais, profissionais estes que atuam diretamente na organização das informações cadastrais, no cumprimento das obrigações tributárias e na prevenção de passivos fiscais.

A programação técnica foi estruturada para abordar temas que já fazem parte da rotina das empresas e que ganham relevância diante do avanço da digitalização e do fortalecimento da conformidade fiscal.

Entre os assuntos que serão apresentados e detalhados estão: Cadastro Positivo, o novo Cadastro de Contribuintes do Estado (CCE) e o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), instrumentos que ampliam a previsibilidade, a segurança jurídica e a eficiência na comunicação entre Fisco e contribuinte.

Programação

14h – Credenciamento

14h20 – Abertura oficial
Secretário de Estado de Fazenda, Flávio César Mendes de Oliveira

14h40 – Nova diretriz da Sefaz-MS
Superintendente de Administração Tributária, Bruno Gouvêa Bastos

15h10 – Coffee break

15h30 – Autorregularização e Programa Regularize Já
Coordenadora de Planejamento e Controle Fiscal, Sabrina Melo

16h – Cadastro Positivo
Coordenadora Especial de Apoio à Administração Tributária, Silvia Leal

16h30 – Novo CCE e Domicílio Tributário Eletrônico
Gestora de Sistemas de Apoio à Administração Tributária, Marlene Cruz

17h – Encerramento e agradecimentos

Cidades

Com 147 lotes, leilão do Detran tem VW/UP por R$ 8,6 mil

Lotes incluem motos e carros de circulação, sucatas aproveitáveis e sucatas inservíveis

24/01/2026 12h30

Foi aberto na última quarta-feira (21) o primeiro leilão de 2026 do Detran-MS, sob responsabilidade do leiloeiro Carlos Ferrari, de veículos de circulação, sucatas aproveitáveis e sucatas inservíveis, e segue até o dia 5 de fevereiro, às 9h30.

No total, são ofertados 147 lotes de motocicletas e automóveis, além de um lote com material ferroso. Os veículos foram apreendidos e recolhidos em 10 municípios de Mato Grosso do Sul, e os proprietários não efetuaram a retirada dos bens dos pátios.

Os lances podem ser realizados pelo site www.carloferrarileiloes.com.br. A visitação aos lotes poderá ser feita nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro, no pátio da Autotran, localizado na Avenida Gerval Bernardino de Souza, nº 644, no bairro Rita Vieira, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Na categoria Circulação, estarão disponíveis 108 lotes, sendo 78 motocicletas e 30 automóveis. Entre os veículos ofertados estão um VW/Up 2014/2015, na cor vermelha, com lance inicial de R$ 8.653,00, e uma Honda CG 2021/2022, também na cor vermelha, com lance inicial de R$ 3.702,00. Qualquer pessoa física ou jurídica pode ofertar lances nessa categoria.

Já na categoria Sucatas Aproveitáveis, apenas pessoas jurídicas devidamente credenciadas em qualquer Detran do país podem ofertar lances nos 39 lotes, que somam 59 motocicletas e 27 automóveis.

O lote único de Sucatas Inservíveis conta com 17 motocicletas e 7 automóveis, totalizando aproximadamente 16.830 kg de material ferroso. Podem participar apenas pessoas jurídicas que atuem nos ramos de siderurgia, fundição ou reciclagem, devidamente credenciadas no Detran-MS.

