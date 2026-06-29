Dois motociclistas morrem em acidentes no sul do Estado

Acidentes registrados na BR-163 e na MS-156 deixaram dois motociclistas mortos em menos de 24 horas na região de Dourados - Divulgação / Dourados News

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Duas pessoas morreram em acidentes envolvendo motocicletas registrados em menos de 24 horas na região de Dourados. As ocorrências aconteceram entre a noite de domingo (28) e a madrugada desta segunda-feira (29), nas rodovias BR-163 e MS-156.

A vítima mais recente foi identificada como Paulinho Pereira de Moraes, de 31 anos. Ele morreu na manhã desta segunda-feira (29), após bater a motocicleta na traseira de uma carreta parada na MS-156, entre os municípios de Itaporã e Dourados, nas proximidades da pedreira.

O acidente aconteceu por volta das 5h40. Conforme informações do portal Dourados News, Paulinho seguia no sentido Itaporã-Dourados quando atingiu o veículo de carga, que apresentava problemas mecânicos e permanecia estacionado na pista desde o domingo (28).

Relatos iniciais apontam que a carreta estaria com sinalização insuficiente, circunstância que será apurada pelas autoridades. Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária, da Polícia Civil e da Perícia Técnica atenderam a ocorrência. A investigação deverá esclarecer se a carreta estava devidamente sinalizada, conforme determina a legislação de trânsito.

O outro acidente ocorreu no fim da noite de domingo (28), na BR-163, nas proximidades do prolongamento da Avenida Marcelino Pires, em Dourados.

A vítima foi identificada como Maxisandro Franco, de 49 anos, proprietário de uma loja de motocicletas localizada no Jardim Água Boa. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele conduzia uma motocicleta pela rodovia quando foi atropelado por uma caminhonete.

Maxisandro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Além da PRF, equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Perícia Técnica estiveram na rodovia para atender a ocorrência e iniciar os levantamentos que irão apontar as circunstâncias do acidente.

Assine o Correio do Estado