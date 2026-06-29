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Dois motociclistas morrem em acidentes no sul do Estado

Colisões ocorreram entre a noite de domingo (28) e a madrugada desta segunda-feira (29), nas rodovias BR-163 e MS-156

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

29/06/2026 - 10h30
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Duas pessoas morreram em acidentes envolvendo motocicletas registrados em menos de 24 horas na região de Dourados. As ocorrências aconteceram entre a noite de domingo (28) e a madrugada desta segunda-feira (29), nas rodovias BR-163 e MS-156. 

A vítima mais recente foi identificada como Paulinho Pereira de Moraes, de 31 anos. Ele morreu na manhã desta segunda-feira (29), após bater a motocicleta na traseira de uma carreta parada na MS-156, entre os municípios de Itaporã e Dourados, nas proximidades da pedreira. 

O acidente aconteceu por volta das 5h40. Conforme informações do portal Dourados News, Paulinho seguia no sentido Itaporã-Dourados quando atingiu o veículo de carga, que apresentava problemas mecânicos e permanecia estacionado na pista desde o domingo (28). 

Relatos iniciais apontam que a carreta estaria com sinalização insuficiente, circunstância que será apurada pelas autoridades. Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. 

Equipes da Polícia Militar Rodoviária, da Polícia Civil e da Perícia Técnica atenderam a ocorrência. A investigação deverá esclarecer se a carreta estava devidamente sinalizada, conforme determina a legislação de trânsito.

O outro acidente ocorreu no fim da noite de domingo (28), na BR-163, nas proximidades do prolongamento da Avenida Marcelino Pires, em Dourados.

A vítima foi identificada como Maxisandro Franco, de 49 anos, proprietário de uma loja de motocicletas localizada no Jardim Água Boa. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele conduzia uma motocicleta pela rodovia quando foi atropelado por uma caminhonete. 

Maxisandro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Além da PRF, equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Perícia Técnica estiveram na rodovia para atender a ocorrência e iniciar os levantamentos que irão apontar as circunstâncias do acidente.

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Em MS

DOF apreende quase duas toneladas de maconha neste final de semana

As cargas apreendidas estavam avaliadas em mais de R$ 4 milhões

29/06/2026 11h50

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VW T-Cross com registro de furto é recuperado com 1.292 quilos de maconha

VW T-Cross com registro de furto é recuperado com 1.292 quilos de maconha Reprodução/DOF

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O Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreendeu entre sexta-feira (26) e domingo (28), cerca de 2 toneladas maconha foram apreendidas em duas abordagens distintas que ocorreram em Douradina e na região de Copo Sujo, em Ponta Porã. 

A primeira apreensão ocorreu na sexta-feira dia 26, enquanto os policiais realizavam um patrulhamento padrão na BR-163, em Vila Sapé, quando avistaram um veículo estacionado em um restaurante, com uma das portas abertas e ostentando a droga. 

Conforme o relato, durante a abordagem o condutor do veículo revelou que transportava maconha. Aos policiais foi relatado que a droga havia sido pega em Coronel Sapucaia e possuía destino final a capital do estado, Campo Grande. O homem receberia R$ 10 mil pelo transporte. 

Ainda durante a abordagem foi constatado pelos policiais que o veículo utilizado para realizar o translado do material era roubado, uma vez que a placa ostentada divergia da original. O automóvel foi furtado no último mês de maio, em Dourados. 

Já a outra apreensão aconteceu na MS-164 na região de Copo Sujo, em Ponta Porã, que por ser cidade fronteiriça as apreensões de entorpecentes ocorrem com frequência. 

Durante patrulhamento dos policiais pela rodovia, abordaram uma carreta Scania e durante a fiscalização o condutor apresentou muito nervosismo e ao solicitarem que a lona fosse retirada para vistoria, revelou transportava maconha junto da carga. 

Na vistoria foram encontradas 17 caixas de papelão com tabletes de maconha, que juntos totalizaram 570 quilos da droga. O condutor ainda revelou que carregou o caminhão em Itamarati e a levaria até Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. 

VW T-Cross com registro de furto é recuperado com 1.292 quilos de maconhaCaminhão com 570 quilos de maconha é apreendido próximo de Ponta Porã - Reprodução/DOF

A carga era avaliada em R$ 1,5 milhões e o condutor receberia cerca de R$ 20 mil pelo transporte. O homem de 33 anos foi preso em flagrante. 

Ambas as ações ocorreram em parceria entre a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul) e o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Guaicurus II, em parceria com o Exército Brasileiro.

As quase duas toneladas de maconha apreendida nas duas abordagens foram encaminhadas para Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.

HOMICÍDIO

Jovem é executado com cinco tiros dentro de casa no Interior de MS

Maioria dos disparos acertaram a região do rosto da vítima e polícia ainda investiga caso

29/06/2026 11h30

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Alvorada Informa

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Um homem de 21 anos identificado como Matheus de Melo Flores Pinheiro foi morto a tiros enquanto estava dentro de casa durante a noite do último domingo (28). O caso aconteceu em Nova Andradina, a cerca de 300 quilômetros da Capital, na Rua Verani Castro, no Bairro Centro Educacional.

Foto: Alvorada Informa

Segundo as informações de sites locais, o atirador chegou em uma motocicleta não identificada, disparou contra Matheus Pinheiro, também conhecido como "Orelha" e fugiu.

Os vizinhos que ouviram os disparos, acionaram o socorro e as forças de segurança. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até a o local, mas apenas constatou a morte da vítima. Equipes da Polícia Militar também estiveram no local para colher provas, analisar a cena do crime e possíveis motivações.

A equipe da Polícia Científica constatou após perícia que Matheus Pinheiro foi alvo de cinco tiros, com a maioria na região do rosto.

Há informações, que o jovem havia sido preso na semana passada, em 23 de junho, por ser identificado pichando muros públicos pela cidade.

Foto: Alvorada Informa

Na pichação é possível identificar as siglas da facção criminosa do Primeiro Comando da Capital (PCC), mas não há confirmação de relação entre sua morte e o caso.

A Polícia Civil do município segue investigando a execução para entender motivação e responsável pelos disparos.

Com informações do jornal Nova News.

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