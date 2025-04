Domingo será de chuvas intensas em todo MS

Jubileu da Adolescência

A cerimônia que ocorreria neste domingo (27) foi cancelada devido ao falecimento do pontífice

A cerimônia de canonização do padroeiro da internet, Carlo Acutis, que ocorreria neste sábado (27), moveu jovens até o Vaticano. No entanto, com a morte do Papa Francisco, eles agora se despedem do pontífice.

Jorge Mario Bergoglio foi o 266.º Papa da Igreja Católica. Ele assumiu o papado no dia 13 de maio de 2013 e permaneceu por 12 anos no cargo, até sua morte, aos 88 anos, no dia 21 de abril.

O enterro foi realizado neste sábado (26). Papa Francisco, que era mariano, quebrou o protocolo e pediu para ser sepultado na Basílica Santa Maria Maior.

Neste domingo, data em que seria realizada a canonização de Carlo Acutis e também o Jubileu dos Adolescentes que teve início no dia 25 e encerraria hoje, esse ano tem como tema "Peregrinos da Esperança".

Com isso, a visitação ao túmulo do Papa Francisco continua recebendo milhares de fiéis - entre eles adolescentes que foram acompanhar a cerimônia de santificação de Carlo Acutis.

A Paróquia São Sebastião, que teve um milagre concedido pelo padroeiro da internet, estava com agenda especial entre os dias 21 e 27, em homenagem a Carlo Acutis.

O evento precisou ser cancelado temporariamente. No entanto, o pároco Marcelo Tenório explicou à reportagem do Correio do Estado que o cronograma será retomado assim que o novo Papa for escolhido e a nova data da cerimônia formalizada.

Cerca de sete anos após a morte de Carlo, um milagre por intercessão do padroeiro foi registrado na Cidade Morena, quando uma criança com condição rara no pâncreas foi levada até a uma missa na capela Nossa Senhora Aparecida, em Campo Grande.

Ainda aos três anos Matheus Lins Vianna já convivia com o diagnóstico de anomalia congênita rara no pâncreas anular, sendo que o contato com uma relíquia de Carlo, momento em que a criança pediu de forma espontânea 'para parar de vomitar', indicou o padre Marcelo Tenório, da paróquia São Sebastião da qual a capela faz parte.

"E assim aconteceu, não vomitou mais", expõe o padre em relato divulgado pelo Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em celebração ao jovem Carlo Acutis.

Já em 2020, no dia 10 de outubro, Carlo foi beatificado em função dessa graça concedida, quando em 2017 surgiu o segundo suposto milagre atribuído ao padroeiro da internet, quando um campo-grandense de 25 anos entrou em estado vegetativo após uma parada cardíaca.

Gabriel Terron Nunzio estava em um ponto de ônibus, próximo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, quando foi vítima da parada cardiorrespiratória, em 2016.

O milagre veio após exposição do jovem através da unção dos enfermos, com parte do pijama e pedaço de cabelo de Acutis.

Natural de Londres, Carlo nasceu em 03 de maio de 1991, descobrindo uma leucemia violenta que ceifou sua vida após 15 anos, em 12 de outubro de 2006 na comuna italiana de Monza, região da Lombardia.

Habilidoso com informática, em uma época em que a internet engatinhava no mundo, o jovem aproveitou o espaço eletrônico para divulgar materiais cristãos e expôr uma série de milagres eucarísticos.

Fulminante, a leucemia demonstrou seus primeiros sintomas em setembro de 2006, com o jovem dedicando uma vida católica de devoção a Deus até 12 de outubro de 2006.

Diante do evento de Carlo, o próprio Papa Francisco reforçou que Acutis "não se acomodou numa imobilidade confortável.

"Mas colheu as necessidades do seu tempo, porque viu o rosto de Cristo nos mais frágeis. O seu testemunho mostra aos jovens de hoje que a verdadeira felicidade se encontra pondo Deus em primeiro lugar e servindo-o nos irmãos, especialmente nos últimos. Um aplauso ao novo jovem beato da geração atual", completou o Papa.

Com seus restos mortais repousando na cidade italiana de Assis, a comunidade local também entrou em festa, como destacou o bispo da cidade, dom Domenico Sorrentino, celebrando que Carlo será proclamado santo.

"Passando assim do culto local, por sua condição de beato, ao culto universal que caracteriza os santos canonizados. A Igreja de Assis está em festa. Ele poderá ser chamado de "Santo" e venerado com o culto litúrgico devido aos Santos somente após a canonização - explica o prelado. Liturgicamente, portanto, tudo permanece como antes", expõe o bispo em nota pública.

O corpo de Carlo que está no Santuário da Espoliação, ainda em 2022, foi aberto para peregrinação e exposto de modo permanente por dom Domenico Sorrentino após a missa de 1º de junho daquele ano.

Seu túmulo foi reaberto dias após inaugurada a chamada "porta de São Francisco", que segundo o portal do Vaticano foi "trazida a luz após 800 anos" para que os fiéis revivam o gesto quando o "Pobrezinho" abriu mão de todos os bens terrenos.

