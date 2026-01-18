Dono de barbearia morre por disparo acidental em briga de terceiros; vídeo

Distante aproximadamente 231 quilômetros da Capital, um rapaz de 22 anos morreu vítima de disparo acidental registrado por câmeras de videomonitoramento em frente à barbearia em que trabalhava, após um momento em que um homem que seria seu "amigo" tentou tirar satisfação com um terceiro.
Conforme divulgado pela Polícia Civil, o crime aconteceu no município de Dourados, cidade também conhecida como "Portal do Mercosul" e "Capital do Agronegócio". Em nota, a PCMS divulgou que o indivíduo acusado pela morte foi preso ainda no sábado (17).
Devido ao trabalho do Seção de Investigações Gerais/Núcleo Regional de Inteligência, com o apoio da Guarda Municipal, o acusado foi capturado pelas forças de segurança pública do interior do Mato Grosso do Sul menos de 24 horas após o crime.
Entenda
Informações levantadas durante a investigação do caso apontam ligação entre vítima e acusado, com toda a dinâmica do crime registrada pelo equipamento de vigilância que mostra a entrada do estabelecimento pertencente ao rapaz de 22 anos.
Dono de uma barbearia, a vítima aparece nas imagens inicialmente sentada em uma mureta, ao lado de um rapaz em pé na frente do estabelecimento, que estava vestindo boné, camiseta preta e chinelos.
Segundo a polícia, o crime ocorreu por volta de 19 horas da última sexta-feira (16), quando um rapaz mais alto, trajando blusa cinza e short jeans claro, sai do estabelecimento em direção ao terceiro indivíduo.
Nas imagens, nota-se que ambos trocam palavras próximos um do outro, até o momento em que o acusado, de costas para a câmera, leva a mão na cintura e parece sacar uma arma. Menos de um minuto depois acontece o disparo. Confira as imagens do circuito de monitoramento:
Ainda conforme a Polícia Civil em nota, o terceiro indivíduo seria um desafeto do rapaz acusado, que possui 26 anos.
Toda a confusão teria começado ainda em 2025, quando o irmão do atual acusado foi preso apontado como o mandante da morte do primo desse rapaz que seria o alvo da discussão neste final de semana.
Ao sacar o revólver da cintura, a arma dispara e atinge o amigo que seria dono da barbearia, com o terceiro indivíduo correndo sem ser atingido, momento em que o acusado ainda tenta acudir o jovem empreendedor que chegou a ser socorrido.
Encaminhado diretamente para o Hospital da Vida de Dourados, o jovem não resistiu ao ferimento e morreu assim que chegou à unidade hospitalar. O acusado foi localizado na casa de familiares, no Bairro Harrisson de Figueiredo, preso e conduzido à delegacia, autuado em flagrante pelo crime de homicídio, sendo que o caso segue sob investigação.