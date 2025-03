Dos últimos 18 meses, só um teve chuva acima da média em MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Em meio a cenário de escassez de chuvas que se arrasta desde setembro de 2023, fevereiro de 2025 foi mais um mês com chuvas abaixo da média histórica em praticamente todo o estado de Mato Grosso do Sul.

Dos últimos 18 meses, somente em abril de 2024 o Estado registrou chuvas acima da média na maior parte das cidades com monitoramento. Dos 39 município onde ocorreu coleta de dados pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), somente três fecharam o mês passado com chuva acima da média.

Campo Grande foi incluído entre estes três, com precipitação de até 283 milímetros, o que representa 61% acima dos 176 que historicamente são registrados. Porém, este volume foi registrado na estação localizada na UPA do Bairro Universitário, que não serve como referência histórica.

Se tivessem sido levados em consideração dos dados da Embrapa Pantanal, na região oeste da cidade, que é a referência histórica, a Capital também teria ficado abaixo da média, uma vez que naquela estação foram registrados somente 117 milímetros, o que é 34% abaixo da média.

Dados do Cemtec mostram que em 36 municípios monitorados a chuva de fevereiro ficou abaixo da média histórica

São Gabriel do Oeste, com 153 milímetros (48% acima da média) e Caarapó, com 171 milímetros (8% acima da média) foram os outros dois municípios que fecharam fevereiro com chuvas consideradas boas.

Mas, assim como em Campo Grande, a irregularidade das precipitações foi uma marca em todo o Estado. Em Caarapó foram 171 mm enquanto que em Iguatemi, também na região sul do Estado, foi contemplada com apenas 30 milímetros, o menor volume do mês no Estado.

Outro exemplo desta irregularidade ocorreu no Pantanal. Na região urbana de Corumbá foram 121 milímetros, o que representa 10% abaixo da média histórica. Enquanto isso, na estação de Nhumirim, ao norte da cidade, a estação registrou apenas 42 milímetros, sendo que a média é de 142 para o segundo mês do ano.

E, por conta do baixo volume e da irregularidade, o Cemtec destaca que “houve uma intensificação das condições de seca no estado”. As regiões mais críticas seguem sendo a central, sudoeste, sul e sudeste.

Para piorar, o Cemtec deixa claro que não existe luz no fim do tunel. “Segundo modelo ensemble da WMO para o trimestre Março-Abril-Maio de 2025, a tendência climática indica maior probabilidade das chuvas ficarem abaixo da média histórica no estado de Mato Grosso do Sul”, diz o relatório divulgado nesta quinta-feira (6)

E se não bastasse isso, a previsão é de que as temperaturas pelos próximos três meses sigam acima da média histórica, repetindo algo que já vem ocorrendo desde 2023. Em fevereiro, por exemplo, a média máxima de Campo Grande ficou 1,6 grau acima de média histórica para o período.

NÍVEL DOS RIOS

Por causa desta escassez histórica de chuvas, o nível do Rio Miranda, na cidade com o mesmo nome, estava com apenas 1,83 metro no último boletim divulgado pelo Serviço Geológico do Brasil, no dia 26 de fevereiro. A média histórica para essa época seria de 4,31 metros.

Com o Rio Aquidauana, a situação é parecida. Na régua instalada no distrito de Palmeiras, o nível estava em 1,70 metros, sendo que o normal seria de 2,62 metros.

E o principal rio da bacia pantaneira, o Paraguai, também continua bem abaixo da média, principalmente mais ao sul. Nesta sexta-feira, amanheceu com 2,3 metros, sendo que o normal para esta época do ano seria de 3,8 metros.