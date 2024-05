Dourados estende até 31 de julho aplicação da Qdenga

Prevista para acabar neste domingo (19) e com procura de apens 79 mil dos 150 mil esperados, a prefeitura de Dourados ampliou para até 31 de julho a campanha para vacinação gratuita contra a dengue.

Segundo a assessoria da prefeitura, a extensão do prazo foi possível graças à garantia, por parte do laboratório Takeda, de envio de novos lotes de vacina Qdenga, com validade maior do que as que já foram entregues. As vacinas do primeiro lote tem prazo de validade até 22 de maio.

Até agora, o laboratório japonês enviou ao município cerca de 210 mil doses em dois lotes. Parte delas vence somente no fim de agosto. Agora, com essa oferta de doses, a segunda dose, aplicada três meses após a primeira, poderá ser aplicada até o dia 31 de outubro.

Além das 79 mil pessoas de 4 a 59 anos que tomaram a primeira dose, em torno de 11 mil douradenses tomaram a segunda dose e ampliaram o ciclo de imunização.

Esta foi a segunda prorrogação do prazo de validade do programa, que inicialmente estava previsto para acabar no final de abril.

A vacinação teve início no dia 3 de janeiro e Dourados é a única cidade do mundo que está recebendo vacinação em massa contra a doenças, que neste ano provocou a morte de uma criança no muncípio e de pelo menos outras 17 pessoas em outras cidades do Estado.

ALTO CUSTO

Em laboratórios particulares, a vacina custa em torno de R$ 450,00. A segunda dose, que tem valor igual, precisa ser aplicada 90 dias após a primeira. A imunidade, que chega a 85% de eficácia, se estende por até 4,5 anos, conforme o fabricante.

Segundo Nota Informativa do Departamento de Vigilância em Saúde e do Núcleo de Imunização, “em momento algum foram desprezadas doses do imunizante em Dourados por prazo de validade vencido”.

Para otimizar a distribuição, o fornecimento das vacinas é realizado por etapas, e são considerados a logística do laboratório, recebimento e armazenamento dos imunobiológicos e a administração da vacina na população, segundo a assessoria da prefeitura de Dourados.

A campanha de vacinação contra a dengue atingiu a marca de mais de 79 mil douradenses com a primeira dose da Qdenga. Com público alvo entre 4 e 59 anos de aproximadamente 150 mil pessoas em Dourados, representantes da Sems (Secretaria Municipal de Saúde) e do Laboratório Takeda Pharma, parceiros na ação, se reuniram na última sexta-feira (17) e decidiram seguir com a vacinação da primeira dose até o dia 31 de julho.