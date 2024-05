Dourados "desperdiça" milhares de vacinas contra dengue

Perdeu tudo

O fogo destruiu quatro caminhões, um micro-ônibus e um veículo passeio. Toda estrutura do depósito foi destruída.

O depósito de reciclagem que pegou fogo nas margens da BR-163, próximo ao Posto Caravaggio, no último domingo (13), em Campo Grande, começou a ser demolido nesta terça-feira (14). De acordo com o diretor da empresa responsável pelo local, o prejuízo causado pelo incêndio é de aproximadamente R$7 milhões.

Funcionários da Colecta Reciclagem estiveram no local e derrubaram o restante da estrutura, que corria o risco de desabar. No exterior, caminhões foram utilizados para carregar os restos de entulhos e ferros queimados.

O depósito, que funcionava como galpão, era uma das unidades responsáveis por armazenar produtos perigosos contaminados por óleo, os quais eram recolhidos diretamente em postos de combustíveis.

A reportagem do Correio do Estado entrou em contato com a empresa Colecta Reciclagem. Em nota, relatou que “as atividades seguem normalmente sem qualquer alteração no cronograma”.

Ainda de acordo com a empresa, foram destruídos no incêndio quatro caminhões, um micro-ônibus e um veículo de passeio. Além do prejuízo milionário, o diretor da empresa, Fernando Abrãao, informou que os valores do prejuízo podem aumentar.



Incêndio de grandes proporções destrói depósito

Depósito de reciclagem pegou fogo próximo ao rodoanel, na região do Tiradentes, no último domingo (12). O incêndio de grandes proporções desabou o teto do estabelecimento, e se espalhou atingindo dois caminhões que estavam no estacionamento da empresa de reciclagem.

Segundo proprietária de um restaurante próximo ao local, por volta das 15h o incêndio começou no depósito de reciclagem, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, chegando inicialmente com uma viatura no rodoanel.

Rapidamente o fogo se espalhou pelo depósito, atingindo o teto do estabelecimento que cedeu, levantando uma nuvem de fumaça densa que ficou perceptível por horas na região.

Devido ao avanço do fogo e da fumaça para a garagem do depósito, equipes da CCR MS via estiveram no local para organizar o trânsito na BR-163, que durante o trabalho do Corpo de Bombeiros ficou parado com 300 metros de congestionamento, com o fluxo sendo liberado aos poucos através de uma estrada de terra paralela à pista, sendo restabelecido por volta das 18h.

Durante o combate ao fogo, funcionários se mobilizaram para a retirada dos caminhões, no momento em que um saiu da empresa com uma das rodas pegando fogo. Imediatamente o Corpo de Bombeiros controlou as chamas com um jato de água.

Incêndio

Em entrevista para o Correio do Estado no local do incêndio, o Diretor Presidente da empresa de reciclagem Colecta, Fernando Abrahão, falou sobre os prejuízos causados pelo incêndio, e as possíveis causas do incidente.

"O tipo de resíduo que trabalhamos neste local de coleta [plásticos e papel], é suscetível a combustão espontânea, e podem ficar contaminados com óleos se forem recolhidos em postos de combustíveis, e este produto é armazenado, e dependendo do calor e outros agentes, pode ter combustão espontânea. Acreditamos que isto pode ter acontecido", disse.

Perdas

2 caminhões;

2 carretas;

1 micro-ônibus,

1 veiculo gol;

4 caçambas;

De acordo com informações do diretor da empresa de reciclagem, apenas um vigilante estava no depósito no momento do incêndio, o mesmo tentou conter o fogo com o sistema de combate a incêndio da empresa, porém como o contingente consegue controlar apenas incêndios de pequenas proporções, foi necessário solicitar a presença do Corpo de Bombeiros. Nenhuma pessoa ficou ferida no incêndio.

