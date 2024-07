Doze sindicatos exigem revisão do decreto que beneficia financeira

TRÁFICO DE DROGAS

Nos últimos dias, quase uma tonelada de cocaína foi apreendida nas cidades de Campo Grande, Dourados e Brasilândia

Em meio a uma série de apreensões realizadas nos últimos dias, a Polícia Civil (PC) apreendeu ontem, quarta-feira (30), aproximadamente 100 kg de cocaína na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul (MS).

A apreensão foi realizada por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) e faz parte da “Operação Protetor”, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

De acordo com a equipe policial, as drogas foram encontradas durante a tarde de ontem em uma casa situada no Bairro Cidade Jardim. A apreensão ocorreu após uma denúncia ser encaminhada a equipe da DEFRON informando um possível tráfico de drogas na região. Conforme a denúncia, um veículo seria responsável por fazer o transporte da droga até a residência.

No local, a equipe policial identificou que o carro já havia sido apreendido com cocaína em outra ocasião, no Paraná. Segundo a polícia, a casa era utilizada como depósito de drogas, onde foram encontrados 94kg de cocaína divididos em 94 tabletes, avaliados em cerca de R$ 7,5 milhões. Os autores ainda não foram identificados.

Reincidência

Com aproximadamente 100kg de cocaína, essa é a terceira grande apreensão realizada no Estado durante os últimos 5 dias. No começo da semana, cerca de 600kg de cocaína também foram apreendidos em Brasilândia (MS). A droga foi avaliada em mais de R$ 17 milhões.

Além dessa apreensão, na última sexta-feira (26), em ação conjunta, a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptaram 248,5 kg de cocaína e prenderam três homens em Campo Grande. Durante a apreensão, foram encontrados 247 tabletes de substância análoga à cocaína, os quais totalizaram aproximadamente 248kg.

Os envolvidos foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Estado do tráfico

Crimes como tráfico de drogas, descaminho e contrabando predominam nos inquéritos registrados pela Polícia Federal de Mato Grosso do Sul.

Geograficamente, o estado está situado em um ponto estratégico para o tráfico de drogas e o avanço do crime organizado no país. Até o momento, a Polícia Federal registrou 924 inquéritos, dos 50.526 registros abertos em todo o país.

Conforme dados de Mato Grosso do Sul, a maioria dos inquéritos está relacionada ao tráfico de drogas, com 127 ocorrências, seguido pelo crime de descaminho, com 116 registros, e contrabando, com 114 inquéritos.

Serviço

A DEFRON mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas e receber denúncias, através do telefone (67) 99208-8808. Não é necessário se identificar, e a ligação ou mensagem serão mantidas em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.