Cidades

POLÍCIA

Dracco faz devassa em frigorífico que sonegou R$ 779 milhões

Foram cumpridos seis mandos de busca e apreensão nas cidades de Campo Grande, Nioaque e Maringá

Tamires Santana

Tamires Santana

22/10/2025 - 09h00
Na manhã desta quarta-feira (22), policiais do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), desmantelaram uma organização criminosa familiar que atua no ramo de frigoríficos em Mato Grosso do Sul e no Paraná, que praticava crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro e blindagem patrimonial.

No total, o esquema criminoso acumulou mais de R$ 779 milhões em débitos tributários inscritos em dívida ativa.

Na operação foram cumpridos seis mandos de busca e apreensão nas cidades de Campo Grande, Nioaque e Maringá, sendo um deles no condomínio Residencial Bariloche IV, localizado na Vila Carlota, região centro-sul da Capital. Além de policiais civis do DRACCO, policiais civis de Nioaque e da Divisão Estadual de Combate à Corrupção - (DECCOR), de Maringá também participaram da ação.

A atuação policial é resultado de investigação conduzida com apoio técnico da Procuradoria-Geral do Estado e da Secretaria de Estado de Fazenda.

Conforme  as investigações, o grupo utilizava um esquema de fraude estruturada, com base em três núcleos principais:

  • Núcleo Gerencial – formado pelos reais administradores, que comandavam as operações empresariais de fato, sem figurar nos quadros societários;
  • Núcleo de Interpostos (ou “laranjas”) – composto por indivíduos de baixa capacidade econômica, inseridos formalmente como sócios ou administradores das empresas, com o objetivo de ocultar os verdadeiros beneficiários;
  • Núcleo Financeiro – responsável pela movimentação de valores em espécie e ocultação patrimonial, inclusive por meio de pessoas físicas e jurídicas de fachada, dificultando o rastreamento dos recursos.

As sociedades envolvidas acumulavam débitos fiscais, especialmente de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - (ICMS), que eram declarados, mas não recolhidos. Com o agravamento das dívidas e o risco de sanções, os investigados transferiam as operações comerciais para novas empresas, constituídas com os mesmos artifícios fraudulentos, inclusive com aproveitamento de instalações, fornecedores e mão de obra, mantendo a continuidade das atividades ilícitas sob nova razão social.

O modelo se repetia com o uso de holdings patrimoniais, sucessões empresariais simuladas e movimentações atípicas em espécie, ultrapassando R$ 1 milhão por mês, conforme alertas emitidos por instituições financeiras.

Operação DNA Fiscal

O nome da operação remete à estrutura do grupo investigado, coordenado por membros de uma mesma família, que ao longo de décadas teria perpetuado práticas de fraude fiscal por meio de sucessão entre parentes e uso de vínculos consanguíneos para blindagem patrimonial. A sigla “DNA” simboliza tanto a origem familiar quanto a repetição padronizada do esquema ao longo dos anos.

Além das buscas, foram deferidas medidas de quebra de sigilo fiscal, bloqueio de ativos, acesso a dados de dispositivos eletrônicos apreendidos e compartilhamento de provas com a Procuraradoria Geral do Estado de Mato Grosso do Sul - (PGE/MS) e a Secretaria Estadual de Fazenda de Mato Grosso do Sul - (SEFAZ/MS).

As investigações prosseguem sob sigilo judicial.

MAIS UM CASO

Brasileiro inocente é morto em meio à 'guerra do tráfico' no Paraguai

Terceiro tiroteio no intervalo de vinte e quatro horas vitimou Victor Manoel Benítez, atingido por bala perdida em Pedro Juan Caballero

22/10/2025 12h15

Inocente, brasileiro morreu vítima de bala perdida enquanto 37 disparos acertaram o carro do alvo do atentado, que sobreviveu

Inocente, brasileiro morreu vítima de bala perdida enquanto 37 disparos acertaram o carro do alvo do atentado, que sobreviveu Reprodução/Éder Rivas-ABC Color

Vítima de bala perdida no terceiro tiroteio ocorrido no intervalo de 24 horas no Paraguai, Victor Manoel Benítez morreu na madrugada desta quarta-feira (22) em Pedro Juan Caballero (PJC), cidade do País vizinho que faz fronteira com o município sul-mato-grossense de Ponta Porã.

Na região fronteiriça, o tiroteio teria começado por volta de 18h30, na região próxima às vias General Bruguez e Yegros, distante menos de 1,5 quilômetros do centro de Ponta Porã. 

Brasileiro, o mecânico Victor estaria no interior de uma loja de peças de reposição para motocicletas, na General Bruguez, com o tiroteio começando na região e se estendendo por diversas ruas. 

Sendo o terceiro tiroteio registrado no intervalo de 24 horas em Pedro Juan Caballero, o alvo da vez seria Luiz César Argüello, homem conhecido como "Anguja" que estaria a bôrdo de seu Jeep Compass cinza que ficou com 37 marcas de bala ao todo. 

As informações foram preliminarmente repassadas à mídia local pelo comissário Víctor Sánchez, chefe da Delegacia N° 13 do bairro Guaraní, apontando que os criminosos estariam até mesmo com fuzis. 

Luis César Argüello sobreviveu em um primeiro momento, removido para o hospital particular de San Lucas, onde segue recebendo cuidados médicos. 

Além da morte do brasileiro e do atentado contra "Anguja", um adolescente de 15 anos também teria sido atingido por uma das balas perdidas, conforme detalhado no portal ABC Color. 

Os criminosos fugiram após o ataque e, apesar da mobilização e perseguição policial, nenhum dos indivíduos responsáveis foi localizado até o momento. 

Victor Manoel Benítez, aos 46 anos, morreu por volta de 02h45, com o diagnóstico oficial apontando para "choque hipovolêmico" como causa da morte, ou seja, uma perda grave e excessiva de sangue. 

Escalada de violência

No fim da tarde de segunda-feira (20), um outro brasileiro, Jonathan Medeiro da Fonseca, de 36 anos, foi executado no estacionamento do Shopping China, morto em Pedro Juan Caballero após ser atingido por pelo menos 16 tiros, que atingiram a região da cabeça, rosto e peito. 

Ex-candidato a vereador, Jonathan concorreu pelo MDB e teve a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral, com a ocorrência hospitalar atendida, pelo médico Osmar Fariña, conforme divulgado pelo site Ponta Porã News, com o jovem paraguaio sendo atingido por pelo menos seis tiros. 

Ainda ontem (21), a Polícia Nacional paraguaia confirmou um segundo atentado no País vizinho, passado menos de 24 horas desde a morte do brasileiro na mesma cidade de Pedro Juan Caballero. 

Desta vez, César Michel Arguello  durante atendimento em hospital particular, enquanto um segundo baleado no atentado, Leandro Ramón Villalba, ainda recebia atendimentos na mesma unidade. 

Ambos estariam em um lava-jato localizado no bairro San Gerardo (São Geraldo), em PJC, quando dois homens encostaram uma moto e um deles passou a atirar contra as vítimas. 

Em meio à atentados e guerra do narcotráfico no País vizinho, até os candidatos à prefeitura de Pedro Juan Caballero estão desistindo de entrar na disputa, como no caso de Santiago Benítez (ANR-HC). 

Como bem acompanha o Correio do Estado sobre a situação, o atual deputado e ex-vereador por PJC já não quer mais disputar a cadeira principal do Executivo de Pedro Juan, uma vez que mesmo distante da disputa sua família já estaria recebendo uma série de ameaças.

Sobre o atentado que matou o primeiro brasileiro, inclusive, Santiago Benítez disse que Pedro Juan Cabellero possui muitos pontos positivos, mas ainda há o que se corrigir, sendo necessário um envolvimento da segurança. 

"Peço às autoridades que enfatizem a prevenção. Um serviço de inteligência é necessário. As estatísticas sobre infrações puníveis caíram, mas ainda as temos. Quando falamos de políticos e de política, não é perigoso, mas quando falamos de ‘narcopolítica’, é diferente. Eles estão camuflados; antes patrocinavam candidatos, agora se candidatam", concluiu. 

 

TRAGÉDIA

Homem morre carbonizado após carro capotar e pegar fogo na BR-158

O caso aconteceu por volta das 5h30 entre os municípios de Três Lagoas e Selvíria

22/10/2025 12h00

Homem morre carbonizado após carro capotar e pegar fogo na BR-158

Homem morre carbonizado após carro capotar e pegar fogo na BR-158 FOTO: Reprodução 24h News

Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (22), um homem que ainda não teve a identidade revelada morreu carbonizado na rodovia BR-158, entre os municípios de Três Lagoas e Selvíria .

De acordo com as informações, o carro em que ele estava, um Toyota Corolla, capotou na pista após ele perder o controle da direção.

Com o impacto, o automóvel pegou fogo e o motorista morreu carbonizado. O carro parou às margens da pista e foi rapidamente tomado pelas chamas. O trecho ficou interditado durante o atendimento da ocorrência. 

Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima nem se havia outras pessoas no veículo no momento do acidente.

De acordo com o site local 24horasnews, uma testemunha que passava pelo local viu o carro em chamas e acionou o Corpo de Bombeiros. Ela contou às equipes de resgate que o motorista ainda estava vivo quando o incêndio começou, mas que não conseguiu se aproximar devido às chamas intensas.

Após o controle das chamas, os bombeiros realizaram uma varredura pelo local, para verificar se havia outras vítimas, mas foi constatado que apenas o motorista estava no veículo.

O local foi isolado para os trabalhos da Polícia Civil e da perícia criminal, que realizaram os levantamentos iniciais. A Polícia Rodoviária Federal - (PRF) também esteve no local prestando apoio.

