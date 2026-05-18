Duas pessoas morreram em acidentes nas rodovias de Dourados neste domingo

Acidente entre a caminhonete Silverado e um Palio deixou um morto e três feridos - Crédito: Osvaldo Duarte / Dourados News

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Na noite deste domingo (17), um grave acidente ocorreu na BR-463, entre os bairros BNH 4º Plano e Campo Dourado, no município de Dourados. O caso terminou com uma vítima fatal e pelo menos três pessoas feridas.

Anderson Antunes Avila era motorista de um Fiat Pálio Weekend e não resistiu aos ferimentos provocados pela colisão com uma caminhonete Silverado. O motorista ficou preso às ferragens e morreu ainda no local antes da chegada do socorro.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas para prestar socorro ao condutor da Silverado e outros quatro passageiros. Os envolvidos no acidente foram encaminhados para um hospital da região.

A ocorrência mobilizou ainda equipes da Polícia Rodoviária Federal e da perícia técnica, que realizaram os levantamentos no local do acidente para auxiliar na investigação das causas da colisão.

Outro acidente

Ainda no domingo, porém mais cedo, ocorreu um outro acidente com vítima fatal, na BR-376, entre os municípios de Fátima do Sul e Dourados.

O acidente envolveu um Volkswagen Gol Plus, conduzido por Antonio Pachego Junior, e o veículo Fiat Strada, dirigido por Pedro Henrique Borges de Souza. Segundo o pai deste segundo, o rapaz saia da Expoagro de Dourados na data dos fato.

Segundo informações dos policiais rodoviários federais, o veículo dirigido por Pedro Henrique, que trafegava no sentido Dourados-Fátima do Sul, teria invadido a pista contrária e colidiu de frente com o carro de Antonio Pachego.

Junto com Antonio, havia outro passageiro, que sobreviveu ao impacto, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital de Fátima do Sul para atendimento médico. Pedro Henrique também resistiu ao acidente.

Já o condutor Antonio Pacheco não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente, após ser arremessado para fora do veículo.

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