Suspeito conhecido como "Facção" é morto em ação da PM em MS - Divulgação

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Ranieri Roque Gonçalves, conhecido pelo apelido de “Facção”, morreu após um confronto com equipes da Polícia Militar na noite de sábado (16), em Três Lagoas.

Segundo as informações repassadas à imprensa, equipes da Força Tática e do Grupo Especial Tático de Motos (Getam) realizavam patrulhamento no Residencial Tucano, no bairro Novo Oeste, região sul da cidade, quando avistaram o suspeito.

Ainda conforme a versão apresentada pelos militares, ao perceber a presença policial, Ranieri teria corrido para o apartamento 201 do bloco O. Os policiais fizeram o acompanhamento até o imóvel e, durante a abordagem, houve confronto armado.

O suspeito foi baleado e socorrido pelos próprios policiais ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, mas deu entrada na unidade já sem sinais vitais.

De acordo com os registros policiais, Ranieri possuía diversas passagens pela polícia, entre elas por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, tráfico de drogas, disparo de arma de fogo, homicídio simples, roubo e averiguações por suspeita.

O caso será investigado pelas autoridades competentes, que deverão apurar as circunstâncias da ocorrência.

Outra morte em confronto nesta semana

Na última sexta-feira (15), outro homem apontado como integrante de facção criminosa também morreu durante uma ação da Polícia Militar em Três Lagoas. Fabrício Julieber de Almeida Silva, conhecido como “FB”, foi morto em confronto no bairro Orestinho.

Fabrício era foragido da Justiça e estava escondido no bloco 17 do condomínio. O mandado de prisão havia sido expedido pela 2ª Vara de Execução Penal do Interior do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), que determinou a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado.

Segundo o boletim de ocorrência, ele teria reagido à abordagem policial durante a ação. Fabrício era apontado pelas autoridades como integrante de organização criminosa e já havia participado de um chamado “tribunal do crime” em 2019.