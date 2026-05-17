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Suspeito conhecido como "Facção" é morto em ação da PM em MS

Homem tentou fugir para apartamento no bairro Novo Oeste e acabou baleado durante abordagem policial; outro suposto integrante de facção também morreu em ação da PM nesta semana

Welyson Lucas

17/05/2026 - 16h28
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Ranieri Roque Gonçalves, conhecido pelo apelido de “Facção”, morreu após um confronto com equipes da Polícia Militar na noite de sábado (16), em Três Lagoas.

Segundo as informações repassadas à imprensa, equipes da Força Tática e do Grupo Especial Tático de Motos (Getam) realizavam patrulhamento no Residencial Tucano, no bairro Novo Oeste, região sul da cidade, quando avistaram o suspeito.

Ainda conforme a versão apresentada pelos militares, ao perceber a presença policial, Ranieri teria corrido para o apartamento 201 do bloco O. Os policiais fizeram o acompanhamento até o imóvel e, durante a abordagem, houve confronto armado.

O suspeito foi baleado e socorrido pelos próprios policiais ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, mas deu entrada na unidade já sem sinais vitais.

De acordo com os registros policiais, Ranieri possuía diversas passagens pela polícia, entre elas por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, tráfico de drogas, disparo de arma de fogo, homicídio simples, roubo e averiguações por suspeita.

O caso será investigado pelas autoridades competentes, que deverão apurar as circunstâncias da ocorrência.

Outra morte em confronto nesta semana

Na última sexta-feira (15), outro homem apontado como integrante de facção criminosa também morreu durante uma ação da Polícia Militar em Três Lagoas. Fabrício Julieber de Almeida Silva, conhecido como “FB”, foi morto em confronto no bairro Orestinho.

Fabrício era foragido da Justiça e estava escondido no bloco 17 do condomínio. O mandado de prisão havia sido expedido pela 2ª Vara de Execução Penal do Interior do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), que determinou a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado.

Segundo o boletim de ocorrência, ele teria reagido à abordagem policial durante a ação. Fabrício era apontado pelas autoridades como integrante de organização criminosa e já havia participado de um chamado “tribunal do crime” em 2019.

Nova Alvorada do Sul

Acidente entre carreta e carro mata homem na BR-163 no interior de MS

Corpo da vítima permaneceu no local até a chegada da perícia e da funerária

17/05/2026 15h45

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Foto: Alvorada informa

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Um homem ainda não identificado morreu na tarde deste domingo (17) em um grave acidente entre uma carreta e um Fiat Siena na BR-163, em Nova Alvorada do Sul, a 116 quilômetros de Campo Grande. A colisão aconteceu no km 382 da rodovia e mobilizou equipes de resgate, policiais e funcionários da concessionária responsável pela via.

De acordo com as informaçõesdo Portal Alvorda Informa, a vítima seria moradora de Campo Grande e estava no carro de passeio, que ficou com a parte dianteira completamente destruída por causa da força do impacto.

Após a batida, a carreta saiu da pista, tombou no acostamento e caiu em uma ribanceira às margens da rodovia. O veículo parou com as rodas para cima, em uma área de vegetação próxima da pista.

Peças dos veículos ficaram espalhadas pelo trecho e os trabalhos das equipes de atendimento se concentraram ao redor do automóvel destruído.

Socorristas e funcionários da concessionária atenderam a ocorrência durante a tarde. O corpo da vítima permaneceu no local até a chegada da perícia e da funerária.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas. Até o momento, não há confirmação sobre a dinâmica da colisão, nem informações atualizadas sobre o estado de saúde do motorista da carreta.

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Violência

Criança de 2 anos morre em ataque a tiros em conveniência na Capital

Atentado no Jardim Noroeste deixou outras três pessoas feridas; quatro suspeitos foram presos horas após o crime

17/05/2026 15h41

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Atentado no Jardim Noroeste deixou outras três pessoas feridas; quatro suspeitos foram presos horas após o crime

Atentado no Jardim Noroeste deixou outras três pessoas feridas; quatro suspeitos foram presos horas após o crime Marcelo Victor/Correio do Estado

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Uma madrugada de violência terminou com a morte de uma criança de aproximadamente 2 anos durante um ataque a tiros em uma conveniência no Jardim Noroeste, em Campo Grande, neste domingo (17).

Outras três pessoas ficaram feridas no atentado, entre elas a mãe do menino, um adolescente de 16 anos e um homem. Quatro suspeitos de participação no crime foram presos pelas forças de segurança horas após a ocorrência.

O crime aconteceu na conveniência Prime, localizada na esquina das ruas Indianápolis e Barbacena. Segundo relatos de testemunhas à polícia, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta Honda Bros vermelha e o passageiro efetuou diversos disparos contra as pessoas que estavam no estabelecimento.

Durante os tiros, a criança foi baleada e socorrida junto com a mãe, de 41 anos, sendo encaminhada para uma unidade de saúde na região do Bairro Tiradentes.

O menino, no entanto, não resistiu aos ferimentos. A mulher foi atingida no tórax. Já o adolescente ferido ficou com um projétil alojado na cabeça. Até o fechamento desta matéria, o estado de saúde das vítimas não havia sido divulgado.

De acordo com a nota divulgada pela polícia, os atiradores tiveram apoio de ocupantes de uma caminhonete Fiat Toro vermelha, utilizada para dar suporte logístico e auxiliar na fuga.

Testemunhas relataram ainda que o veículo passou diversas vezes em frente à conveniência antes do atentado, monitorando a movimentação no local.

As investigações preliminares apontam que o ataque pode ter sido motivado por uma briga ocorrida anteriormente dentro da conveniência. Conforme a apuração policial, após a confusão, o grupo teria retornado armado ao estabelecimento para cometer o atentado.

Logo após o crime, equipes da Depac Cepol, da Força Tática do 9º Batalhão da Polícia Militar e do Batalhão de Choque iniciaram buscas pela região. Durante as diligências, os policiais localizaram uma Fiat Toro com as mesmas características informadas pelas testemunhas trafegando próximo ao cruzamento das ruas Vaz de Caminha e Evaristo da Veiga.

O motorista tentou fugir da abordagem, mas foi interceptado após acompanhamento tático. A partir da prisão dos ocupantes do veículo e das informações levantadas durante a ocorrência, os policiais conseguiram identificar a participação de cada suspeito no atentado.

Atentado no Jardim Noroeste deixou outras três pessoas feridas; quatro suspeitos foram presos horas após o crimeFoto: Policia Civil.

Segundo a polícia, o homem apontado como autor dos disparos foi localizado escondido em um imóvel na Capital. Durante a abordagem, ele indicou onde havia escondido a arma utilizada no crime, uma pistola Taurus calibre .40, que acabou apreendida.

Além da arma, os policiais apreenderam munições, aparelhos celulares, R$ 440 em dinheiro, a motocicleta utilizada no atentado e os veículos usados na ação criminosa. Os quatro presos têm entre 31 e 42 anos.

Os suspeitos foram autuados por homicídio qualificado com emprego de arma de fogo de uso restrito, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, associação criminosa e desobediência.

A perícia técnica esteve no local realizando os levantamentos necessários e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.

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