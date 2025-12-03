Duplicação da BR-163 avança com início da pavimentação em novos trechos

As obras de ampliação da BR-163/MS entraram em uma nova fase nesta semana, com o início da execução do pavimento em diferentes pontos da rodovia. Na Capital, equipes atuam entre os kms 452 e 460, onde já são aplicadas as primeiras camadas da estrutura de pavimento. Os serviços incluem ainda drenagem, terraplenagem e instalação de dispositivos de segurança.
O mesmo ritmo se repete em Jaraguari, no trecho entre os kms 510 e 511, e em Bandeirantes, entre os kms 535 e 546, áreas que compõem parte do conjunto de duplicações previstas no contrato de concessão.
Já em Mundo Novo, cidade que marca a entrada da rodovia no Estado, avançam as obras das faixas adicionais. Os trabalhos ocorrem entre os kms 7 e 11 e entre os kms 28 e 31, com implantação das camadas inferiores de pavimento. A região é uma das que registram maior fluxo de veículos pesados, especialmente ligados à agroindústria.
Segundo a concessionária Motiva Pantanal, o progresso acelerado é reflexo do contrato otimizado firmado com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em agosto deste ano, que garantiu a retomada imediata das obras.
O acordo prevê investimentos superiores a R$ 9,3 bilhões ao longo de 29 anos, incluindo 203 quilômetros de duplicações, 147 quilômetros de faixas adicionais, 23 quilômetros de marginais, cinco contornos urbanos e a instalação de passagens de fauna, rotatórias, trevos e rede 4G em toda a extensão da via.
“O início da pavimentação marca um novo momento das obras da BR-163/MS. Estamos avançando com ritmo forte em diferentes regiões, garantindo mais conforto, fluidez e segurança aos motoristas”, afirma Marcus Vinicius Pereira, gerente de Engenharia da Motiva Pantanal.
A BR-163/MS é considerada uma das rodovias mais estratégicas para o transporte da produção sul-mato-grossense, ligando 21 municípios e atendendo mais de 1,6 milhão de pessoas. Além de conectar o Estado às fronteiras com Paraná e Mato Grosso, é corredor essencial para o escoamento da soja, do milho e de produtos industrializados.
Com a retomada das intervenções e a entrega gradual dos novos trechos duplicados, a expectativa é de redução dos gargalos históricos de tráfego e aumento da segurança em regiões que acumulam altos índices de acidentes.