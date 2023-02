Transporte coletivo de Campo Grande funcionará em horário especial no Carnaval

Em Campo Grande, a partir desta segunda-feira (20), as linhas do transporte coletivo funcionarão em horários especiais, devido ao ponto facultaltivo carnaval 2023. O anúncio foi publicado na última sexta-feira (17), pela Prefeitura de Campo Grande.

As linhas 244 (Especial Oi), 322 (Parque industrial / Terminal Bandeirantes), 418 (Núcleo Industrial / Terminal Aero Rancho), 419 (Parque Industrial / Terminal Júlio de Castilho), 422 (Parque Industrial / Terminal Guaicurus / Terminal Morenão), 424 (Parque Industrial / Terminal Nova Bahia), funcionarão com plano funcional especial para atender as indústrias.

Em contrapartida, os demais itinerários de ônibus funcionarão com plano “Especial”.

As demais linhas, que não se enquadram no plano “Especial”, deverão funcionar no plano funcional de segunda à sexta-feira.

Todas as linhas funcionarão com horários de sábado e as linhas que não operam aos sábados, terão que funcionar com plano funcional de segunda à sexta-feira.

Por fim, na quarta-feira de cinzas (22), todas as linhas terão horários adicionais, da 4h30 às 9h59, com exceção das linhas 072, 075, 118, 515 e 522 que irão operar com plano funcional de segunda à sexta.

Linha especial

A Prefeitura informa que, nos dias 21 e 22 Campo Grande terá uma linha especial, que sairá da Praça Ary Coelho até a Praça do Papa, onde acontecerão os desfiles das escolas de samba da Capital.

O primeiro tem previsão de sair às 18h00 da estação do Peg Facil da 13 de Maio.

Confira o itinerário do ônibus: após a partida, segue pela 13 de Maio; rua 7 de Setembro; depois rua Rui Barbosa; em seguida rua Maracaju; avenida Presidente Ernesto Geisel; rua Marechal Rondon; avenida Júlio de Castilho, avenida Presidente Vargas e rua Zákia Nahas Siufi.

E a volta da Praça do Papa é pela Zákia Nahas Siufi, depois avenida dos Crisântemos, avenida Júlio de Castilho, rua Marechal Rondon, rua 13 de Maio e Peg Fácil da 13 de Maio.

Por fim, a Prefeitura informa que, além dos veículos habituais, será mantido mais dois veículos extras com tripulantes para atender demandas, caso seja necessário.

Para saber mais sobre os horários e itinerários do transporte coletivo da Capital durante os dias de Carnaval, acesse o site do Consórcio Guaicurus neste link.

Aumento no Passe

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, a partir do dia 1º de março, a tarifa do ônibus em Campo Grande passará a custar R$ 4,65. O anúncio foi feito pela prefeita Adriane Lopes, durante coletiva realizada no Paço Municipal no dia 14 deste mês.

Tarifa ficará R$ 0,25 mais cara do que o valor cobrado anteriormente, de R$ 4,40.

O valor foi anunciado após o encaminhamento do projeto de lei que garante a isenção do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) ao Consórcio Guaicurus, aprovado pelos vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande na manhã do dia 14, afim de evitar que a cobrança fosse repassada aos usuários, o que representaria um aumento significativo na tarifa.

Conforme a proposta de isenção, de autoria do Poder Executivo Municipal, a isenção do ISSQN incidente sobre a prestação de serviços do transporte coletivo de pessoas deverá ser integralmente repassada ao preço da tarifa, devendo ser comprovada por planilha de estruturação tarifária.

Ainda segundo mensagem encaminhada na proposta, é alegado que "caso o Poder Público não conceda tal benefício, consequentemente haverá necessidade de repassar ao usuário os custos de uma futura revisão tarifária”.

Devido a esse fato, os vereadores afirmaram que aprovariam, mas cobraram melhorias nos ônibus e terminais.

Durante todo o ano, o caixa do Consórcio Guaicurus ainda receberá pelo menos R$ 23 milhões em subsídio do poder público: R$ 10 milhões do Estado e mais R$ 13 milhões da prefeitura.

Para garantir um preço mais justo na tarifa, a prefeita informou que está buscando, ainda, subsídio do Governo Federal.

"Nós estamos buscando subsídio do governo estadual, municipal, e agora também do Governo Federal, para que a gente chegue em um consenso (...) Essas parcerias, hoje, nos trouxeram essa realidade, do consenso no valor e o menor impacto para a população", afirmou Adriane Lopes, durante coletiva de imprensa.

