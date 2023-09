Bonito, cidade localizada a 297 quilômetros de Campo Grande, foi eleita 16 vezes como o melhor destino de ecoturismo do Brasil, pela revista Viagem e Turismo Editoria Abril. O município é conhecido, a nível nacional, como a Capital do Ecoturismo.

Cachoeiras da Ceita Corê. Foto: DIVULGAÇÃO/Prefeitura de Bonito

Ecoturismo é o turismo que respeita e preserva o meio ambiente, promovendo a conservação, educação ambiental e turismo ecológico.

Está fundamentado nos conceitos de preservação, edução, proteção, conservação e sustentabilidade.

O objetivo é proteger e conservar a fauna e flora local. É caracterizado por promover o contato do ser humano com a natureza durante uma atividade turística.

Os passeios de ecoturismo presentes em Bonito são:

Flutuação - Rio da Prata, Rio Sucuri, Barra do Sucuri e Aquário Natural

Mergulho Lagoa Misteriosa e Rio Formoso

Trilhas Estância Mimosa, Boca da Onça, Gruta do Lago Azul, Serra da Bodoquena, Boiadeira, Ceita Corê

Observação de aves Buraco das Araras Mergulo no Rio Sucuri . Foto: DIVULGAÇÃO/Prefeitura de Bonito

"A região de Bonito Serra da Bodoquena é um dos melhores destinos de ecoturismo do país pelas boas práticas adotadas pelo destino e pela capacidade que ele tem de manter a conservação dos seus atrativos naturais, com controle de capacidade de carga e o SGS (Sistema de Gestão de Segurança), por exemplo", destacou o diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS (Fundtur-MS), Bruno Wendling, em entrevista exclusiva ao Correio do Estado.

Outros destinos de ecoturismo prestigiados no Brasil são Chapada dos Veadeiros (GO), Fernando de Noronha (PE) e Jalapão (TO).

Abismo Anhumas. Foto: DIVULGAÇÃO/Prefeitura de Bonito

Bonito também é um destino forte no ramo de turismo de aventura. O ecoturismo se diferencia do turismo de aventura pelo seu foco na consciência ambiental, ecológica e sustentável.

Porém, o turismo de aventura pode se conectar ao ecoturismo, pois as atividades podem ser desenvolvidas com uma postura voltada à preservação ambiental.

Combinar ecoturismo e turismo de aventura, de forma consciente, alia as boas práticas sustentáveis ao turismo de aventura, oferecendo esportes variados com respeito ao meio ambiente.

PRÊMIOS INTERNACIONAIS

Gruta do Lado Azul, cartão postal de Bonito. Foto: DIVULGAÇÃO/Prefeitura de Bonito

Além se ser prestigiada nacionalmente, Bonito (MS) também foi reconhecida, a nível mundial, como um dos melhores destinos de ecoturismo/turismo sustentável do mundo.

Em 2013, recebeu o prêmio Responsible Tourism Awards (Melhor Destino de Turismo Responsável do Mundo, em português) durante o World Travel Market (WTM), sediado em Londres, um dos mais expressivos eventos de turismo mundial.

Nesta semana, representou o Brasil no Adventure Travel World Summit (Cúpula Mundial de Viagens de Aventura, em português), de 11 a 14 de setembro de 2023, no Sapporo Convention Center, em Hokkaido, Japão.

O evento abrange os temas de ecoturismo e turismo de aventura e é um dos mais importantes e reconhecidos a nível mundial. É a segunda vez consecutiva que o Estado participa deste evento.

Bonito também recebeu certificado internacional de 1º Destino de Ecoturismo Carbono Neutro do mundo, emitido pela Organização Internacional Green Initiative, do PAÍS XXXX.

De acordo com o diretor-presidente da Fundtur-MS, Bruno Wendling, apresentar Mato Grosso do Sul para o mundo é uma maneira de atrair turistas estrangeiros para o Estado.

Buraco das Araras. Foto: DIVULGAÇÃO/Prefeitura de Bonito

"É um momento fundamental, pois teremos de novo a oportunidade de apresentar o turismo de Mato Grosso do Sul e participar do Marketplace com operadores internacionais, trocar experiências, fazer networking, participar das palestras e consolidar MS como um importante player da comunidade do ecoturismo mundial. Nosso objetivo é trabalharmos cada vez mais para fortalecer nossa imagem e aumentar o número de turistas estrangeiros que vem para Mato Grosso do Sul. Estaremos juntos com a Embratur, que vai fortalecer a imagem do Brasil como um destino de natureza e, mais uma vez, Mato Grosso do Sul será o principal destino neste evento que conta com a participação de operadores de turismo, jornalistas especializados, destinos internacionais e dezenas de países", disse o diretor-presidente.

O Correio do Estado procurou a Prefeitura Municipal de Bonito, por meio de e-mail, mensagem e ligação, para comentar as homenagens, mas, até o fechamento desta reportagem, não foi respondido ou atendido.

PASSEIOS

Bonito possui diversos passeios para todas as idades, gostos e bolsos.

A cidade possui rios de águas cristalinas, cavernas/grutas secas e alagadas, cachoeiras, trilhas, balneários, observatórios naturais, flutuação e mergulho em rios, praias de água doce, boia cross e aquários.

Boca da Onça. Foto: DIVULGAÇÃO/Prefeitura de Bonito

Os passeios variam de R$50,00 a R$1.200,00. Confira:

Gruta do Lago Azul cartão postal da cidade

Grutas de São Miguel

Grita São Mateus

Gruta Catedral

Gruta do Mimoso (nova atração)

Abismo Anhumas

Nascente Azul

Lagoa Misteriosa

Rio Sucuri

Rio da Prata

Rio Formoso

Aquário Natural

Estância Mimosa

Boca da Onça

Cachoeiras da Serra da Bodoquena

Balneário do Sol

Balneário Bosque das Águas

Balneário Municipal

Eco Park Porto da Ilha

Eco Serrana Park

Recanto das Águas

Cânion do Rio Salobra

Fazenda Ceita Corê

Buraco das Araras

Buraco do Macaco

Praia da Figueira

Projeto Jiboia

Biopark

ÁGUA MAIS CRISTALINA DO MUNDO

Rio Sucuri, localizado em Bonito (MS), está entre os três rios mais cristalinos do mundo, de acordo com a secretária de Turismo, Indústria e Comércio, Juliane Ferreira Salvadori.

O rio possui águas cristalinas, com profundidade de 3 metros e extensão de 1.800 metros. Os tons da água variam de azul turquesa a verde-chá.

Rio Sucuri. Foto: Arquivo/Correio do Estado

Está localizado na Fazenda São Geraldo, zona rural de Bonito, a 18 quilômetros da cidade e a 316 quilômetros de Campo Grande.

A temperatura da águae é de 23ºC. O pH é ácido, variando de 4,25 a 5,92 no período da manhã.

Por conta da transparência da água, é possível enxergar, de dentro do barco, a areia branca que fica no fundo do rio.

As águas são extremamente cristalinas e límpidas, com jardins subaquáticos e grande diversidade de peixes, como dourados, piraputangas, piaus e curimbas.

O "Rio Sucuri" ganhou esse nome porque, visto de cima, seu formato parece uma cobra sucuri.

Segundo Salvadori, as belezas naturais, biodiversidade e formações geológicas de Bonito atraem turistas que vivenciam experiências únicas.

"A gente até brinca que quando Deus criou o mundo ele colocou a mão aqui de uma maneira muito especial porque as belezas cênicas, a natureza é tudo muito incrível", disse a secretária de turismo ao Correio do Estado, em 14 de abril de 2023.

NÚMEROS

Fauna de Bonito. Foto: DIVULGAÇÃO/Prefeitura de Bonito

Dados divulgados pelo Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB) apontam que o município recebeu 26.921 turistas no mês de agosto e 197.675 visitantes de janeiro a agosto de 2023.

Conforme o levantamento, a maioria dos turistas brasileiros que visitaram Bonito são dos estados de São Paulo (32,06%), Rio de Janeiro (11,10%), Paraná (8,82%), Santa Catarina (8,21%), Rio Grande do Sul (7,05%), Mato Grosso do Sul (6,5%), Minas Gerais (5,96%), Distrito Federal (2,58%), Espírito Santo (1,52%), Bahia (1,05%), entre outros.

A região sudeste (55%) representa mais da metade dos turistas de Bonito, seguido pela região Sul (26%), Centro-Oeste (12%), Nordeste (5%) e Norte (2%).

Já os turistas estrangeiros que visitaram o município são dos países do Paraguai (1,50%), Holanda (0,99%), Estados Unidos da América (0,98%), Alemanha (0,91%), Argentina (0,68%), França (0,57%), Bolívia (0,33%), Austrália (0,25%), Bélgica (0,24%), entre outros.

Rio do Peixe. Foto: DIVULGAÇÃO/Prefeitura de Bonito

Do total de turistas que visitaram Bonito e região em junho, 11,28% desembarcaram pelo aeroporto. O mês com maior número de desembarques é julho (3.036), seguido de janeiro (2.224), agosto (2.065), abril (1.714), junho (1.682), março (1.554), maio (1.464) e fevereiro (1.336).

Bonito bateu recorde de visitação no mês de agosto se comparado ao mesmo mês dos últimos nove anos. Ao todo, 26.921 pessoas visitaram o município em agosto de 2023.

Confira o número de visitantes que Bonito recebeu no mês de agosto dos anos de 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015:

AGOSTO/ANO NÚMERO DE TURISTAS 2015 14.046 2016 16.563 2017 13.910 2018 9.856 2019 13.410 2020 6.534 2021 15.927 2022 22.461 2023 *** 26.921 ***

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado em agosto deste ano, o diretor-presidente da Fundtur-MS, Bruno Wendling, afirmou que o aumento do número de turistas de um ano para o outro se deve ao esforço do governo do Estado, empresários, rede hoteleira, setor comercial e de divulgação.

Boca da Onça. Foto: DIVULGAÇÃO/Prefeitura de Bonito

"Com certeza esse aumento se deve à alguns fatores, como o aumento da procura dos destinos de natureza pelos turistas brasileiros, pelo aumento do turismo internacional que começa a retomar no país, pelo trabalho contínuo de promoção dos destinos turísticos de Mato Grosso do Sul e de apoio à comercialização feitos pela Fundtur/MS, que é uma estratégia acertada e segmentada, trabalhando os públicos nacionais e internacionais e, claro, pelo o trabalho empresarial dos empreendedores de Bonito que vêm realizando um trabalho super importante. Então é uma somatória de esforços de um trabalho que, repetindo, vem sendo realizado com muita assertividade já há alguns anos e que reflete no resultado positivo de 2023", ressaltou o diretor da Fundtur.

BONITO

Praça do Peixe, em Bonito. Foto: Divulgação

Bonito é uma cidade localizada na região sudoeste de Mato Grosso do Sul, a 297 quilômetros de Campo Grande. Foi fundada em 2 de outubro de 1948 e completará 75 anos em 2023.

De acordo com dados divulgados pela Prefeitura Municipal de Bonito , a área do município é de 4 934,318 km² e a área urbana 3,483 km².

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade tem 23.659 habitantes em 11.326 domicílios. Em 2010, o número de residentes no município era de 19.587.

Em 1924, as primeiras habitações iniciaram-se em terras da Fazenda Rincão Bonito, que possuía uma área de 10 léguas e meia e foi adquirida do Sr. Euzébio pelo Capitão Luiz da Costa Leite Falcão, que aí se aportara em 1869, e é considerado o desbravador de Bonito, tendo sido também seu primeiro escrivão e tabelião.