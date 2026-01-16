Eleitor têm pouco mais de três meses para regularizar o título em MS

Considerada a "festa da democracia", as eleições gerais de 2026 estão marcadas para acontecerem comumente no primeiro domingo de outubro (04) - Reprodução/TRE-MS

Se levado em consideração o prazo estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o eleitor têm cerca de três meses e meio para correr atrás da regularização do título, com o intuito de votar e fazer parte da "festa da democracia" com as eleições gerais deste 2026.

O Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul (TRE-MS) reforça que, esse prazo para a regularização do título segue aberto para o eleitor local até o dia 6 de maio. Esse período apto, de mais aproximadamente três meses e meio, serve para aqueles que ainda possuem o interesse de:

Tirar o primeiro título eleitoral, Cadastrar a biometria Fazer a revisão eleitoral, Atualizar dados cadastrais, Transferir o domicílio eleitoral, ou até Transferência de endereço ou local de votação.

Qualquer um desses procedimentos pode ser realizado junto ao Fórum Eleitoral mais próximo, sendo importante frisar que, passado o dia 06 de maio, não haverá uma prorrogação para estar em dia com a Justiça Eleitoral a tempo das eleições deste ano.

Em outras palavras, aquele eleitor que não estiver em dia com a Justiça Eleitoral, estará legalmente impedido de votar nas eleições que devem acontecer em outubro.

Para aqueles que possuem dúvidas sobre a atual estado, é possível conferir a situação eleitoral através da Página de Autoatendimento do TRE-MS, sendo necessário preencher os dados.

Cabe destacar que, para a Capital, o horário de atendimento junto à Central de Atendimento Ao Eleitor funciona das 12 às 17h, localizada na Rua Delegado José Alfredo Hardman, 180, Jardim Veraneio.

Através da aba Zonas Eleitorais do TRE-MS (CLICANDO AQUI), é possível também conferir os endereços de cada fórum eleitoral espalhado pelo interior do Mato Grosso do Sul, já que o horário de expediente seguirá o mesmo para todas as unidades.

Eleições 2026

Considerada a "festa da democracia", as eleições gerais de 2026 estão marcadas para acontecerem comumente no primeiro domingo de outubro (04), com a possibilidade de segundo turno agendada para o dia 25 do mês em questão, com cerca de três semanas corridas entre uma data e outra.

Mais de 155 milhões de brasileiros devem ir às urnas neste ano, com Mato Grosso do Sul tendo um total de 1.968.065 de pessoas classificadas como "eleitorado apto", conforme painel elaborado pela Justiça Eleitoral.

Desse total, pelo menos 1.692.937 tratam-se de eleitorado com biometria, o que por sua vez representa um cadastramento biométrico de pelo menos 86% da população sul-mato-grossense apta a votar.

Neste ano, cabe lembrar, o brasileiro retorna às urnas eletrônicas (que inclusive completam 30 anos de história em 2026) para escolha de representantes dos seguintes cargos:

Deputado federal,

Deputado estadual,

Dois senadores,

Governador e

Presidente da República

Neste 2026 a urna eletrônica completa 30 anos desde sua adoção, o que é considerado uma "maturidade e plenitude" do sistema eleitoral brasileiro. Com sua estreia datando das eleições municipais de 1996, a população sentiu com o passar dos anos a maior celeridade na própria apuração dos votos.

Em outras palavras, o processo que antes levava dias, foi reduzido para apenas algumas horas de apuração, que transformou-se em sinônimo de eficiência, segurança e sigilo na hora de escolher um representante.

Dos cargos em disputa neste ano eleitoral, cabe lembrar que, enquanto deputados são eleitos por um sistema proporcional, os senadores, governadores e presidente são escolhidos em eleições majoritárias.

