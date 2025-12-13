Em 14h, chuva de 181 mm derruba pontes em Paranhos

Estudantes de escolas e universidades públicas ou privadas podem solicitar cartão de transporte público do ano letivo de 2026; previsão da primeira remessa é para fevereiro
A Prefeitura de Campo Grande disponibilizou o cadastramento e recadastramento para solicitar o Passe do Estudante para o ano letivo de 2026.
Disponível desde a última segunda-feira (08) e coordenada pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), o benefício garante gratuidade no transporte coletivo para estudantes regularmente matriculados, de modo que o deslocamento entre casa e escola garanta ao estudante parte do acesso ao direito à educação.
A solicitação pode ser feita pelo site: https://passe.campogrande.ms.gov.br/cadastros, e é necessário que o usuário do passe realize o cadastro com o próprio CPF, ou então, em caso de menores de idade, que o responsável legal faça o cadastro pelo estudante.
Conforme o cronograma anual disponibilizado, as solicitações estarão disponíveis durante todo o ano que vem, até 15 de novembro, seguindo os períodos de lote das arremessas.
A primeira remessa está prevista para 02 de fevereiro de 2026.
Quem pode solicitar
Tem direito ao benefício e pode solicitar todos os estudantes, sejam de ensino público ou privado, universitários ou estudantes de cursos técnicos profissionalizantes.
Cada estudante pode escolher e registrar até seis linhas diferentes, desde que faça sentido e corresponda ao trajeto que o leve de casa para escola e da escola para casa.
O uso é limitado a duas viagens por dia, com intervalo mínimo de 30 minutos entre os acessos de catraca nos próprios ônibus, terminais e estações Peg Fácil.
Como solicitar
Para quem irá solicitar o benefício pela primeira vez, ou não utilizou o benefício em 2025 é necessário pagar uma taxa para conseguir se cadastrar e emitir o cartão de 2026, o valor é de R$ 14,85, que é de três tarifas (R$ 4,95).
Além disso, para pagar a taxa é necessário ir presencialmente a um dos terminais urbanos, com documento com foto em mãos. Ou na Central de Atendimento do Consórcio Guaicurus, na Rua 25 de Dezembro, nº 924, 3º andar.
Após isso, o cadastro para escolher as linhas é feito de forma online, pelo site: https://passe.campogrande.ms.gov.br/cadastros.
Usuários do benefício em 2025, podem realizar o recadastramento e terão o novo cartão sem custo. No site, a foto enviada deverá seguir o padrão:
- formato JPG/JPEG
- fundo neutro;
- imagem frontal;
- sem acessórios que comprometam a identificação do usuário;
- resolução mínima de 350 dpi.
Caso a foto seja rejeitada, o estudante pode reenviar quantas vezes precisar, até ser aceita.
Após validação, o estudante segue para a etapa de cadastro pessoal, cedendo as seguintes informações:
- CPF;
- data de nascimento;
- endereço completo;
- e duas ruas laterais a localização da residência.
Para estudantes de escolas públicas ou privadas, é necessário imprimir o formulário de protocolo e entregar à escola, para validação final. Para universidades, é necessário conferir o sistema de benefícios, auxílios e transporte, para que seja feito de forma online.
A entrega de cartões seguirá o cronograma estabelecido pela Agetran. Confira a tabela abaixo com as datas de solicitação de acordo com as remessas e datas de emissões.
| Remessa
| Validação
| Entrega
| 1ª
| 08/12/2025 a 14/12/2025
| —
| 1ª
| 15/12/2025 a 21/12/2025
| —
| 1ª
| 22/12/2025 a 28/12/2025
| —
| 1ª
| 29/12/2025 a 04/01/2026
| —
| 1ª
| 05/01/2026 a 11/01/2026
| 02/02/2026
| 2ª
| 12/01/2026 a 18/01/2026
| —
| 2ª
| 19/01/2026 a 25/01/2026
| 09/02/2026
| 3ª
| 26/01/2026 a 01/02/2026
| —
| 3ª
| 02/02/2026 a 08/02/2026
| 23/02/2026
| 4ª
| 09/02/2026 a 15/02/2026
| —
| 4ª
| 16/02/2026 a 22/02/2026
| 09/03/2026
| 5ª
| 23/02/2026 a 01/03/2026
| —
| 5ª
| 02/03/2026 a 08/03/2026
| 23/03/2026
| 6ª
| 09/03/2026 a 15/03/2026
| 30/03/2026
| 7ª
| 16/03/2026 a 22/03/2026
| 06/04/2026
| 8ª
| 23/03/2026 a 29/03/2026
| 13/04/2026
| 9ª
| 30/03/2026 a 05/04/2026
| 20/04/2026
| 10ª
| 06/04/2026 a 12/04/2026
| 27/04/2026
| 11ª
| 13/04/2026 a 19/04/2026
| 04/05/2026
| 12ª
| 20/04/2026 a 26/04/2026
| 11/05/2026
| 13ª
| 27/04/2026 a 03/05/2026
| 18/05/2026
| 14ª
| 04/05/2026 a 10/05/2026
| 25/05/2026
| 15ª
| 11/05/2026 a 17/05/2026
| 01/06/2026
| 16ª
| 18/05/2026 a 24/05/2026
| 08/06/2026
| 17ª
| 25/05/2026 a 31/05/2026
| 15/06/2026
| 18ª
| 01/06/2026 a 07/06/2026
| 22/06/2026
| 19ª
| 08/06/2026 a 14/06/2026
| 29/06/2026
| 20ª
| 15/06/2026 a 21/06/2026
| 06/07/2026
| 21ª
| 22/06/2026 a 28/06/2026
| 13/07/2026
| 22ª
| 29/06/2026 a 05/07/2026
| 20/07/2026
| 23ª
| 06/07/2026 a 12/07/2026
| 27/07/2026
| 24ª
| 13/07/2026 a 19/07/2026
| 03/08/2026
| 25ª
| 20/07/2026 a 26/07/2026
| 10/08/2026
| 26ª
| 27/07/2026 a 02/08/2026
| 17/08/2026
| 27ª
| 03/08/2026 a 09/08/2026
| 24/08/2026
| 28ª
| 10/08/2026 a 16/08/2026
| 31/08/2026
| 29ª
| 17/08/2026 a 23/08/2026
| 08/09/2026
| 30ª
| 24/08/2026 a 30/08/2026
| 14/09/2026
| 31ª
| 31/08/2026 a 06/09/2026
| 21/09/2026
| 32ª
| 07/09/2026 a 13/09/2026
| 28/09/2026
| 33ª
| 14/09/2026 a 20/09/2026
| 05/10/2026
| 34ª
| 21/09/2026 a 27/09/2026
| 13/10/2026
| 35ª
| 28/09/2026 a 04/10/2026
| 19/10/2026
| 36ª
| 05/10/2026 a 11/10/2026
| 26/10/2026
| 37ª
| 12/10/2026 a 18/10/2026
| 03/11/2026
| 38ª
| 19/10/2026 a 25/10/2026
| 09/11/2026
| 39ª
| 26/10/2026 a 01/11/2026
| 16/11/2026
| 40ª
| 02/11/2026 a 08/11/2026
| 23/11/2026
| 41ª
| 09/11/2026 a 15/11/2026
| 30/11/2026
Em caso de erros no cadastramento, o usuário poderá corrigir no site, antes da validação escolar. Depois da aprovação, eventuais alterações só poderão ser realizadas presencialmente na Central do Passe do Estudante, também localizada na Rua 25 de Dezembro.
Alunos com guarda compartilhada, é obrigatória a apresentação presencial de dois endereços.
Uso indevido
Não é permitido a utilização do Passe do Estudante em dias não letivos, emprestar para terceiros, ou utilizar em trajetos diferentes dos autorizados, que não seja dentro da rota casa-escola e escola-casa.
A utilização indevida está sujeita às penalidades previstas nas legislações municipais, e deve estar em acordo com as regras.
*SAIBA
Para quem necessita pegar mais de dois ônibus para chegar em casa ou na escola/universidade, o passe realiza o Sistema de Integrado de Transporte (SIT), também conhecido como integração.
Porém só é possível “bater” o passe mais de duas vezes, desde que seja dentro do prazo estabelecido de 30 minutos, entre um acesso e outro. Ou seja, o tempo para realizar a integração passa a contar a partir do momento em que o acesso é liberado em uma catraca, seja em ônibus, terminais ou Peg Fácil.
