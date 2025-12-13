Em 14h, chuva de 181 mm derruba pontes em Paranhos

ANO LETIVO 2026

Estudantes de escolas e universidades públicas ou privadas podem solicitar cartão de transporte público do ano letivo de 2026; previsão da primeira remessa é para fevereiro

Cartão de transporte público para ano letivo de 2026 está disponível para cadastro Divulgação

A Prefeitura de Campo Grande disponibilizou o cadastramento e recadastramento para solicitar o Passe do Estudante para o ano letivo de 2026.

Disponível desde a última segunda-feira (08) e coordenada pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), o benefício garante gratuidade no transporte coletivo para estudantes regularmente matriculados, de modo que o deslocamento entre casa e escola garanta ao estudante parte do acesso ao direito à educação.

A solicitação pode ser feita pelo site: https://passe.campogrande.ms.gov.br/cadastros, e é necessário que o usuário do passe realize o cadastro com o próprio CPF, ou então, em caso de menores de idade, que o responsável legal faça o cadastro pelo estudante.

Conforme o cronograma anual disponibilizado, as solicitações estarão disponíveis durante todo o ano que vem, até 15 de novembro, seguindo os períodos de lote das arremessas.

A primeira remessa está prevista para 02 de fevereiro de 2026.

Quem pode solicitar

Tem direito ao benefício e pode solicitar todos os estudantes, sejam de ensino público ou privado, universitários ou estudantes de cursos técnicos profissionalizantes.

Cada estudante pode escolher e registrar até seis linhas diferentes, desde que faça sentido e corresponda ao trajeto que o leve de casa para escola e da escola para casa.

O uso é limitado a duas viagens por dia, com intervalo mínimo de 30 minutos entre os acessos de catraca nos próprios ônibus, terminais e estações Peg Fácil.

Como solicitar

Para quem irá solicitar o benefício pela primeira vez, ou não utilizou o benefício em 2025 é necessário pagar uma taxa para conseguir se cadastrar e emitir o cartão de 2026, o valor é de R$ 14,85, que é de três tarifas (R$ 4,95).

Além disso, para pagar a taxa é necessário ir presencialmente a um dos terminais urbanos, com documento com foto em mãos. Ou na Central de Atendimento do Consórcio Guaicurus, na Rua 25 de Dezembro, nº 924, 3º andar.

Após isso, o cadastro para escolher as linhas é feito de forma online, pelo site: https://passe.campogrande.ms.gov.br/cadastros.

Usuários do benefício em 2025, podem realizar o recadastramento e terão o novo cartão sem custo. No site, a foto enviada deverá seguir o padrão:

formato JPG/JPEG

fundo neutro;

imagem frontal;

sem acessórios que comprometam a identificação do usuário;

resolução mínima de 350 dpi.

Caso a foto seja rejeitada, o estudante pode reenviar quantas vezes precisar, até ser aceita.

Após validação, o estudante segue para a etapa de cadastro pessoal, cedendo as seguintes informações:

CPF;

data de nascimento;

endereço completo;

e duas ruas laterais a localização da residência.

Para estudantes de escolas públicas ou privadas, é necessário imprimir o formulário de protocolo e entregar à escola, para validação final. Para universidades, é necessário conferir o sistema de benefícios, auxílios e transporte, para que seja feito de forma online.

A entrega de cartões seguirá o cronograma estabelecido pela Agetran. Confira a tabela abaixo com as datas de solicitação de acordo com as remessas e datas de emissões.

Remessa Validação Entrega 1ª 08/12/2025 a 14/12/2025 — 1ª 15/12/2025 a 21/12/2025 — 1ª 22/12/2025 a 28/12/2025 — 1ª 29/12/2025 a 04/01/2026 — 1ª 05/01/2026 a 11/01/2026 02/02/2026 2ª 12/01/2026 a 18/01/2026 — 2ª 19/01/2026 a 25/01/2026 09/02/2026 3ª 26/01/2026 a 01/02/2026 — 3ª 02/02/2026 a 08/02/2026 23/02/2026 4ª 09/02/2026 a 15/02/2026 — 4ª 16/02/2026 a 22/02/2026 09/03/2026 5ª 23/02/2026 a 01/03/2026 — 5ª 02/03/2026 a 08/03/2026 23/03/2026 6ª 09/03/2026 a 15/03/2026 30/03/2026 7ª 16/03/2026 a 22/03/2026 06/04/2026 8ª 23/03/2026 a 29/03/2026 13/04/2026 9ª 30/03/2026 a 05/04/2026 20/04/2026 10ª 06/04/2026 a 12/04/2026 27/04/2026 11ª 13/04/2026 a 19/04/2026 04/05/2026 12ª 20/04/2026 a 26/04/2026 11/05/2026 13ª 27/04/2026 a 03/05/2026 18/05/2026 14ª 04/05/2026 a 10/05/2026 25/05/2026 15ª 11/05/2026 a 17/05/2026 01/06/2026 16ª 18/05/2026 a 24/05/2026 08/06/2026 17ª 25/05/2026 a 31/05/2026 15/06/2026 18ª 01/06/2026 a 07/06/2026 22/06/2026 19ª 08/06/2026 a 14/06/2026 29/06/2026 20ª 15/06/2026 a 21/06/2026 06/07/2026 21ª 22/06/2026 a 28/06/2026 13/07/2026 22ª 29/06/2026 a 05/07/2026 20/07/2026 23ª 06/07/2026 a 12/07/2026 27/07/2026 24ª 13/07/2026 a 19/07/2026 03/08/2026 25ª 20/07/2026 a 26/07/2026 10/08/2026 26ª 27/07/2026 a 02/08/2026 17/08/2026 27ª 03/08/2026 a 09/08/2026 24/08/2026 28ª 10/08/2026 a 16/08/2026 31/08/2026 29ª 17/08/2026 a 23/08/2026 08/09/2026 30ª 24/08/2026 a 30/08/2026 14/09/2026 31ª 31/08/2026 a 06/09/2026 21/09/2026 32ª 07/09/2026 a 13/09/2026 28/09/2026 33ª 14/09/2026 a 20/09/2026 05/10/2026 34ª 21/09/2026 a 27/09/2026 13/10/2026 35ª 28/09/2026 a 04/10/2026 19/10/2026 36ª 05/10/2026 a 11/10/2026 26/10/2026 37ª 12/10/2026 a 18/10/2026 03/11/2026 38ª 19/10/2026 a 25/10/2026 09/11/2026 39ª 26/10/2026 a 01/11/2026 16/11/2026 40ª 02/11/2026 a 08/11/2026 23/11/2026 41ª 09/11/2026 a 15/11/2026 30/11/2026



Em caso de erros no cadastramento, o usuário poderá corrigir no site, antes da validação escolar. Depois da aprovação, eventuais alterações só poderão ser realizadas presencialmente na Central do Passe do Estudante, também localizada na Rua 25 de Dezembro.

Alunos com guarda compartilhada, é obrigatória a apresentação presencial de dois endereços.

Uso indevido

Não é permitido a utilização do Passe do Estudante em dias não letivos, emprestar para terceiros, ou utilizar em trajetos diferentes dos autorizados, que não seja dentro da rota casa-escola e escola-casa.

A utilização indevida está sujeita às penalidades previstas nas legislações municipais, e deve estar em acordo com as regras.

*SAIBA

Para quem necessita pegar mais de dois ônibus para chegar em casa ou na escola/universidade, o passe realiza o Sistema de Integrado de Transporte (SIT), também conhecido como integração.

Porém só é possível “bater” o passe mais de duas vezes, desde que seja dentro do prazo estabelecido de 30 minutos, entre um acesso e outro. Ou seja, o tempo para realizar a integração passa a contar a partir do momento em que o acesso é liberado em uma catraca, seja em ônibus, terminais ou Peg Fácil.

