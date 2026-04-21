Em 2 dias, chuvas derrubaram mais de 50 árvores na Capital

Árvores que estavam obstruindo as vias foram as primeiras a serem retiradas pela Defesa Civil - Gerson Oliveira

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Entre domingo e ontem a Defesa Civil de Campo Grande atendeu mais de 30 ocorrências de quedas de árvores em vias públicas. Mesmo com todos essas atendimentos, o trabalho ainda está longe de terminar.

Esse número não contabiliza as árvores que caíram em carros, casas e fiação de energia, que ficam a cargo do Corpo de Bombeiro e da Energisa, respectivamente. No caso dos bombeiros, foram cerca de 25 chamados apenas para queda de árvore.

No caso das árvores obstruindo vias, o coordenador da Defesa Civil de Campo Grande, Enéas Netto, afirmou ao Correio do Estado que o trabalho tem sido intenso desde domingo e que estão sendo feitos trabalhos de acordo com a prioridade de cada ocorrência.

“Estamos focando na desobstrução de vias, como na [Rua] Raúl Pires Barbosa”, contou Enéas. No local, a Defesa Civil precisou retirar uma árvore de grande porte que estava obstruindo a via.

O maior estrago ocorreu na chuva de domingo, onde, segundo o meteorologista Natálio Abrahão, choveu 43,8 milímetros na região central, com rajadas de vento que chegaram a 48,2 quilômetros por hora por volta das 16h35min de domingo.

Ontem, ainda conforme Natálio, o principal problema foi registado na região do Jardim Aeroporto e Vila Popular, onde o acumulado de chuvas ficou em 35,6mm até o fim da tarde e ventos com de 51 km/h.

Por conta do registro de mais precipitação, o coordenador da Defesa Civil disse que ainda não dá para cravar uma data de quando todos as árvores serão retiradas.

“As demandas ainda estão chegando, o tempo todo, e essa era uma chuva que nenhum instituto tinha previsto, então não estávamos esperando”, explicou Enéas.

EXPOGRANDE

Em razão dos ventos fortes, além das inúmeras árvores caídas, que ainda não foram completamente retiradas, outros estragos foram notados, principalmente na estrutura da Expogrande, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, região sul de Campo Grande.

No parque, tendas foram arrancadas, estruturas metálicas ficaram danificadas, camarotes foram comprometidos e banheiros químicos tombaram. Parte dos estandes também foi destruída.

Ainda no domingo, a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) comunicou o fechamento do parque e a suspensão de todas as atividades do dia. A decisão ocorreu após o desligamento da energia elétrica no local e teve como objetivo garantir a segurança do público, expositores e colaboradores.

Os shows gratuitos que aconteceriam na noite de domingo foram cancelados por conta das condições climáticas adversas.

Ontem, no fim da manhã, a Acrissul também confirmou o cancelamento do show que aconteceria ontem à noite, do cantor de pagode Thiaguinho, marcado para ser o encerramento da 86ª Expogrande.

A Dut’s Entretenimento, que era a organizadora oficial do show, afirmou que os fortes ventos comprometeram a estrutura de som, luz e camarotes na área de shows do Parque.

Em nota, a empresa lamentou a decisão, mas afirmou que a medida foi tomada priorizando a seguranda do público e do artista.

“Após uma avaliação técnica realizada por profissionais da área, a pedido da Dut’s Entretenimento, foi constatado, nesta manhã [de ontem], que as fortes chuvas ocorridas em nossa capital e no estado de Mato Grosso do Sul comprometeram significativamente a estrutura de som, luz e camarotes na área de show do Parque Laucídio Coelho. Em razão dessas condições e visando a segurança de todos, informamos que o show do cantor Thiaguinho, que seria realizado nesta segunda-feira (20), está cancelado”, diz a nota.

A empresa também informou que os clientes que compraram o ingresso “podem solicitar o reembolso através do seu canal de compra, seja de forma online (e-mail: [email protected]) ou na compra física”.

Os ingressos para o show do Thhiaguinho foram vendidos no valor a partir de R$ 100 reais no primeiro lote na arena. Para os camarotes, o valor começava em R$ 140. Para a Experience, era possível encontrar ingressos até R$ 399. Nas suítes, cada mesa custava R$ 500.

Saiba

Segundo o Corpo de Bombeiros, de domingo até ontem a corporação recebeu mais de 50 chamados para atendimentos por causa da chuva. Destes, eles estimam que pelo menos a metade seja de queda de árvore.

(Colaborou Karina Varjão)