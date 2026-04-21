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ESTRAGOS

Em 2 dias, chuvas derrubaram mais de 50 árvores na Capital

Palco da Expogrande foi comprometido em razão dos ventos que quase atingiram os 50km/h e show do pagodeiro Thiaguinho, que seria ontem, foi cancelado

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

21/04/2026 - 09h30
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Entre domingo e ontem a Defesa Civil de Campo Grande atendeu mais de 30 ocorrências de quedas de árvores em vias públicas. Mesmo com todos essas atendimentos, o trabalho ainda está longe de terminar.

Esse número não contabiliza as árvores que caíram em carros, casas e fiação de energia, que ficam a cargo do Corpo de Bombeiro e da Energisa, respectivamente. No caso dos bombeiros, foram cerca de 25 chamados apenas para queda de árvore.

No caso das árvores obstruindo vias, o coordenador da Defesa Civil de Campo Grande, Enéas Netto, afirmou ao Correio do Estado que o trabalho tem sido intenso desde domingo e que estão sendo feitos trabalhos de acordo com a prioridade de cada ocorrência.

“Estamos focando na desobstrução de vias, como na [Rua] Raúl Pires Barbosa”, contou Enéas. No local, a Defesa Civil precisou retirar uma árvore de grande porte que estava obstruindo a via.

O maior estrago ocorreu na chuva de domingo, onde, segundo o meteorologista Natálio Abrahão, choveu 43,8 milímetros na região central, com rajadas de vento que chegaram a 48,2 quilômetros por hora por volta das 16h35min de domingo.

Ontem, ainda conforme Natálio, o principal problema foi registado na região do Jardim Aeroporto e Vila Popular, onde o acumulado de chuvas ficou em 35,6mm até o fim da tarde e ventos com de 51 km/h.

Por conta do registro de mais precipitação, o coordenador da Defesa Civil disse que ainda não dá para cravar uma data de quando todos as árvores serão retiradas.

“As demandas ainda estão chegando, o tempo todo, e essa era uma chuva que nenhum instituto tinha previsto, então não estávamos esperando”, explicou Enéas.

EXPOGRANDE

Em razão dos ventos fortes, além das inúmeras árvores caídas, que ainda não foram completamente retiradas, outros estragos foram notados, principalmente na estrutura da Expogrande, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, região sul de Campo Grande.

No parque, tendas foram arrancadas, estruturas metálicas ficaram danificadas, camarotes foram comprometidos e banheiros químicos tombaram. Parte dos estandes também foi destruída.

Ainda no domingo, a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) comunicou o fechamento do parque e a suspensão de todas as atividades do dia. A decisão ocorreu após o desligamento da energia elétrica no local e teve como objetivo garantir a segurança do público, expositores e colaboradores.

Os shows gratuitos que aconteceriam na noite de domingo foram cancelados por conta das condições climáticas adversas.

Ontem, no fim da manhã, a Acrissul também confirmou o cancelamento do show que aconteceria ontem à noite, do cantor de pagode Thiaguinho, marcado para ser o encerramento da 86ª Expogrande.

A Dut’s Entretenimento, que era a organizadora oficial do show, afirmou que os fortes ventos comprometeram a estrutura de som, luz e camarotes na área de shows do Parque. 

Em nota, a empresa lamentou a decisão, mas afirmou que a medida foi tomada priorizando a seguranda do público e do artista.

“Após uma avaliação técnica realizada por profissionais da área, a pedido da Dut’s Entretenimento, foi constatado, nesta manhã [de ontem], que as fortes chuvas ocorridas em nossa capital e no estado de Mato Grosso do Sul comprometeram significativamente a estrutura de som, luz e camarotes na área de show do Parque Laucídio Coelho. Em razão dessas condições e visando a segurança de todos, informamos que o show do cantor Thiaguinho, que seria realizado nesta segunda-feira (20), está cancelado”, diz a nota. 

A empresa também informou que os clientes que compraram o ingresso “podem solicitar o reembolso através do seu canal de compra, seja de forma online (e-mail: [email protected]) ou na compra física”.

Os ingressos para o show do Thhiaguinho foram vendidos no valor a partir de R$ 100 reais no primeiro lote na arena. Para os camarotes, o valor começava em R$ 140. Para a Experience, era possível encontrar ingressos até R$ 399. Nas suítes, cada mesa custava R$ 500. 

Saiba

Segundo o Corpo de Bombeiros, de domingo até ontem a corporação recebeu mais de 50 chamados para atendimentos por causa da chuva. Destes, eles estimam que pelo menos a metade seja de queda de árvore.

(Colaborou Karina Varjão)

Costa Leste

Estado mantém pronto atendimento no Hospital Regional da Costa Leste após acordo com município

Governo garante continuidade do pronto atendimento em hospital de Três Lagoas após reunião

20/04/2026 18h15

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Estado mantém pronto atendimento no Hospital Regional da Costa Leste após acordo com município

Estado mantém pronto atendimento no Hospital Regional da Costa Leste após acordo com município Foto: André Lima

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O Governo de Mato Grosso do Sul decidiu manter em funcionamento o Pronto Atendimento Médico do Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé, em Três Lagoas, após alinhamento entre equipes técnicas da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e representantes da gestão municipal.

A decisão ocorre após a própria SES ter anunciado mudanças no modelo de atendimento da unidade, que passaria a operar, a partir de maio, exclusivamente por meio do sistema de regulação, com o fim da chamada “porta aberta”.

Agora, a manutenção do serviço foi definida de forma conjunta, considerando as demandas apresentadas pelo município e a necessidade de garantir assistência contínua à população da região da Costa Leste.

De acordo com a SES, o entendimento foi construído durante reunião realizada na sede da secretaria, em Campo Grande, na semana passada.

No encontro, Estado e município discutiram o funcionamento da rede pública de saúde e pactuaram a continuidade do pronto atendimento, com ajustes que ainda serão detalhados de forma integrada.

Participaram da reunião a secretária de Estado de Saúde em exercício, Crhistinne Maymone; o superintendente de Governança Hospitalar, Edson da Mata; a diretora-geral do hospital, Letícia Carneiro; o diretor-técnico Marllon Nunes; a secretária municipal de Saúde, Juliana Rodrigues Salim; e a diretora-geral de Saúde do município, Jamila de Lima Gomes.

Segundo Crhistinne Maymone, o objetivo é assegurar atendimento eficiente à população, com organização da rede e diálogo permanente entre os entes públicos.

“Nosso foco é garantir que a população tenha acesso ao atendimento de forma organizada e eficiente, com responsabilidade na gestão da rede”, afirmou.

A SES reforça que o Hospital Regional da Costa Leste permanece como unidade estratégica da rede estadual, atuando no atendimento de urgência e emergência, além de fortalecer especialidades de média e alta complexidade.

A organização dos fluxos assistenciais continuará sendo aprimorada com apoio do Complexo Regulador Estadual, que direciona os pacientes conforme a necessidade clínica.

O diálogo entre Estado e município deve continuar nos próximos dias, com foco no aprimoramento dos atendimentos e na adequação dos serviços às necessidades locais.

Dia 27

Após 8 mortes, prefeitura de Dourados espera vacinar 43 mil contra chikungunya

Imunização tem início já na próxima segunda-feira

20/04/2026 17h15

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Imunização deve ser iniciada já na próxima segunda-feira (27)

Imunização deve ser iniciada já na próxima segunda-feira (27) Foto: Divulgação / Prefeitura de Dourados

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Com vacinação prevista já a partir da próxima segunda-feira (27), a Prefeitura de Dourados espera imunizar cerca de 43 mil moradores em campanha de vacinação contra a chikungunya. Com oito mortes, o município é considerado epicentro da arbovirose em Mato Grosso do Sul. 

A imunização seguirá critérios definidos pelo Ministério da Saúde e será destinada a pessoas entre 18 e 59 anos. A meta é imunizar ao menos 27% do público-alvo. 

O esquema vacinal foi anunciado nesta segunda-feira (20) pelo secretário municipal de Saúde, Márcio Figueiredo, e faz parte das ações emergenciais diante da epidemia que levou à decretação de situação de calamidade em saúde pública no município.

Antes do início da vacinação, os profissionais da linha de frente passarão por capacitação técnica nos dias 22 e 23 de abril. Segundo o secretário, a preparação é necessária devido às diversas contraindicações do imunizante, o que exigirá avaliação individual dos pacientes antes da aplicação. “Esse esquema vacinal será mais lento, já que o público-alvo precisa passar por triagem”, destacou.

As doses começaram a chegar ao município na última sexta-feira (17), e a distribuição para as unidades de saúde, incluindo a rede indígena, está prevista para ocorrer na sexta-feira (24). Já no feriado de 1º de maio, a prefeitura realizará uma ação especial em formato drive-thru, das 8h às 12h, no pátio da sede administrativa.

Regras

O imunizante foi desenvolvido pela farmacêutica Valneva em parceria com o Instituto Butantan e aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em abril de 2025.

Um dos pontos que mais preocupa as autoridades de saúde é o número de óbitos registrados. Sete das vítimas eram moradores das Reserva Indígena Jaguapiru e Bororó. Os dados reforçam a gravidade da epidemia no município e evidenciam o impacto desproporcional sobre populações mais vulneráveis, além de pressionar ainda mais a rede de atendimento local.

A estratégia de vacinação em Dourados integra um plano nacional que contempla cerca de 20 municípios em seis estados, selecionados com base em critérios epidemiológicos e operacionais, como circulação do vírus e capacidade de implementação da campanha.

De acordo com o boletim mais recente do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE), o município contabiliza 4.972 casos prováveis de chikungunya, sendo 2.074 confirmados, 1.212 descartados e 2.900 ainda em investigação.

Restrições 

Gestantes, lactantes, pessoas imunossuprimidas, pacientes em tratamento contra o câncer, transplantados recentes, portadores de HIV/Aids e indivíduos com doenças autoimunes não podem se vacinar. Também estão fora do público pessoas que tiveram chikungunya nos últimos 30 dias, que estejam com febre grave ou que tenham recebido recentemente outras vacinas.

O avanço da doença, aliado à pressão provocada por outros agravos como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), levou o município a decretar estado de calamidade em saúde pública por 90 dias. A medida considera o risco de colapso da rede assistencial diante da alta demanda por atendimentos e internações.

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