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Gabriel Araújo, Alcaraz e Sabalenka são vencedores do Laureus, o Oscar do esporte

Outros três nomes do País concorreram em categorias do Laureus e não ficaram com a estatueta

Estadão Conteúdo

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20/04/2026 - 23h00
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O tradicional Prêmio Laureus, conhecido como o Oscar do esporte, consagrou nesta segunda-feira, 20, os atletas que foram protagonistas ao longo de 2025, em diferentes categorias. Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, foi eleito o Atleta Paralímpico do Ano e garantiu a honraria para o Brasil, alçado ao nível de Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka, eleitos os atletas do ano.

"Boa noite a todos. Quero agradecer a Deus e à minha família por tudo que estamos construindo. Esse prêmio, se Deus quiser, será o primeiro de muitos. Vamos continuar fazendo história", disse o mineiro de 24 anos.

Dono de cinco ouros e uma prata olímpica, Gabrielzinho empilhou conquistas relevantes ao longo de 2025. Foi campeão da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva e teve três ouros no Mundial, nos 200 metros livres e nos 50m e 100m costas.

Outros três nomes do País concorreram em categorias do Laureus e não ficaram com a estatueta. O promissor tenista brasileiro João Fonseca concorreu ao prêmio Revelação do Ano, cujo vencedor foi Lando Norris, atual campeão da Fórmula 1.

A skatista Rayssa Leal, que venceu em 2025 seu quarto título da Street League Skateboard (SLS) - a principal liga de street do mundo -, e Yago Dora, campeão mundial de surfe pela primeira vez na temporada passada, foram indicados a Melhor Atleta de Esportes Radicais. A vencedora, contudo, foi a snowboarder americana Chloe Kim.

Um dos grandes momentos da premiação foi a homenagem à romena Nadia Comaneci, que revolucionou a ginástica artística e coleciona nove medalhas olímpicas. Ela recebeu o prêmio de Conjunto da Obra das mãos de Simone Biles, outro lenda da modalidade, e ficou em prantos de tanta emoção.

"O esporte também é educação: levantar quando você cai, saber lidar quando você esta triste. A cada meio século, o esporte ganha um ícone, e Simone, você é incrível. Trouxe a pauta da saúde mental, algo que ninguém falava", comentou Comaneci.

A edição deste ano deu bastante relevância ao futebol, esporte que teve mais vencedores. O Paris Saint-Germain foi eleito a Equipe do Ano e o atacante Lamine Yamal, da seleção espanhola e do Barcelona, venceu o prêmio de Jovem Atleta do ano. Além disso, o alemão Toni Kross foi agraciado como Inspiração Esportiva.

Veja os vencedores do Prêmio Laureus 2026:

  • Atleta masculino do ano: Carlos Alcaraz (Espanha/tênis)
  • Atleta feminina do ano: Aryna Sabalenka (Belarus/tênis)
  • Jovem atleta do ano: Lamine Yamal (Espanha/futebol)
  • Equipe do ano: Paris Saint-Germain (França/futebol)
  • Retorno do ano: Rory McIlroy (Irlanda do Norte/golfe)
  • Revelação do ano: Lando Norris (Inglaterra/Fórmula 1)
  • Atleta paralímpico do ano: Gabriel Araújo (Brasil/natação)
  • Melhor atleta de esportes radicais: Chloe Kim (EUA/snowboard)
  • Inspiração Esportiva: Toni Kroos (Alemanha/futebol)
  • Prêmio Esporte para o Bem: Futebol mais (projeto social global)
  • Conjunto da obra: Nadia Comaneci (Romênia/ginástica artística)

Descarte

Simone Tebet rechaça ser vice de Haddad em São Paulo

Segundo ela, nunca houve conversas sobre o tema, nem com Haddad nem com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva

20/04/2026 16h15

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A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (PSB), afirmou nesta segunda-feira (20) que não há qualquer possibilidade de integrar como vice a chapa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), na disputa pelo governo de São Paulo em 2026. Segundo ela, nunca houve conversas sobre o tema, nem com Haddad nem com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Eles sabem que sou candidata ao Senado ou a nada”, declarou Tebet ao portal Metrópoles, ao comentar informações de bastidores que apontavam seu nome como opção para vice-governadora.

A reação ocorre após a divulgação de um levantamento interno encomendado pela campanha de Haddad indicar Tebet como o nome com maior potencial eleitoral para compor a chapa.

De acordo com a apuração do jornalista Igor Gadelha, a ministra teria apresentado desempenho superior a outros nomes testados, como a pecuarista Teka Vendramini (PDT), o ex-ministro Márcio França (PSB), a ministra Marina Silva (Rede), a deputada Tabata Amaral (PSB-SP) e o ex-deputado Marcelo Barbieri (PDT).

Apesar do desempenho, Tebet minimizou a possibilidade e avaliou que seu nome pode ter sido incluído no levantamento por interesse do PT em compor uma chapa com uma mulher.

Mesmo fora da disputa pelo Executivo estadual, Tebet aparece bem posicionada na corrida ao Senado por São Paulo.

Pesquisa do instituto Real Time Big Data, divulgada em março, aponta a ministra como favorita em cenários sem a presença de Haddad.

Nos cenários testados, Tebet lidera com intenções de voto que variam entre 16% e 22%, seguida por Marina Silva, com 15% a 19%, e pelo secretário de Segurança Pública paulista, Guilherme Derrite (PP), com 15% a 18%.

Quando Haddad é incluído nas simulações, ele assume a liderança, com índices entre 22% e 24%. Nesse cenário, Tebet aparece com cerca de 16%, enquanto Marina e Derrite ficam na faixa dos 15%.

Outros nomes testados incluem Ricardo Salles (Novo), com 12% a 14%; Rodrigo Garcia, com 11% a 13%; e o coronel Mello Araújo (PL), com cerca de 11%.

O levantamento também indica maior indefinição do eleitorado na escolha do segundo voto para o Senado. Enquanto apenas 1% dos entrevistados dizem não saber em quem votar para a primeira vaga, esse número sobe para 22% no segundo voto. Já os votos brancos e nulos passam de 2% para 11% entre a primeira e a segunda escolha.

Os dados sugerem que mais de 30% do eleitorado ainda não definiu o segundo voto, mantendo a disputa aberta.

A pesquisa ouviu 2 mil eleitores entre os dias 6 e 7 de março de 2026, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O perfil dos entrevistados mostra maioria feminina (53%), com predominância de eleitores entre 35 e 59 anos (47%) e renda de dois a cinco salários-mínimos (39%).

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Cultura

Governo de MS lança editais para fortalecer literatura e os espaços de memória do Estado

Com investimentos superiores a R$ 885 mil, Iniciativas contemplam produção literária e o apoio a museus, arquivos e bibliotecas em todo o Estado

20/04/2026 15h47

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Governo de MS lança editais para fortalecer literatura e os espaços de memória do Estado

Governo de MS lança editais para fortalecer literatura e os espaços de memória do Estado Foto: Fundação de Cultura MS

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A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) abriu dois editais públicos voltados ao fortalecimento da cultura no Estado, com foco na produção literária e no apoio a museus, arquivos e bibliotecas. Juntas, as iniciativas somam mais de R$ 885 mil em investimentos por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

Um dos editais, o “Leia MS 2026”, destina R$ 555 mil para o fomento de obras literárias sul-mato-grossenses. A proposta é ampliar o acesso ao livro, incentivar a leitura e fortalecer a cadeia produtiva do setor editorial no Estado.

Ao todo, serão selecionados 31 projetos, contemplando tanto obras inéditas quanto reedições. Os valores variam entre R$ 30 mil, para a categoria voltada a mulheres em primeira publicação, e R$ 15 mil para reedições.

As obras escolhidas passarão a integrar o acervo das bibliotecas públicas estaduais e também serão disponibilizadas gratuitamente em formato digital no aplicativo MS Digital, pelo período de dois anos.

Além disso, os autores deverão entregar exemplares impressos e materiais de mediação de leitura, como roteiros em texto ou vídeo, ampliando o alcance das produções junto a escolas, bibliotecas e comunidades.

As inscrições para o Leia MS seguem abertas até 18 de maio de 2026 e são destinadas a escritores, editoras e agentes culturais que atuam no Estado há, pelo menos, dois anos.

MS Memória

Já o edital “MS Memória” prevê investimento de R$ 330 mil para apoiar projetos culturais em museus, arquivos e bibliotecas comunitários e privados. A iniciativa busca fortalecer a preservação da memória, a organização de acervos e a ampliação do acesso da população a esses espaços.

O edital está dividido em duas categorias: apoio inicial, com repasses de R$ 15 mil para ações estruturais e comunitárias, e apoio intermediário, com R$ 50 mil para projetos de modernização, ampliação e inovação dos espaços culturais.

Entre as ações previstas estão a digitalização de acervos, realização de atividades educativas, aquisição de equipamentos e melhorias na acessibilidade e infraestrutura. 

Podem participar agentes culturais, coletivos, associações e instituições que atuem nas áreas contempladas e comprovem pelo menos dois anos de atividade em Mato Grosso do Sul.

As inscrições para o edital MS Memória seguem até 15 de maio de 2026.

Com os dois chamamentos, o Governo do Estado reforça a política de descentralização do acesso à cultura, incentivando tanto a produção literária quanto a valorização da memória e da identidade cultural sul-mato-grossense.

Os editais completos podem ser acessados por meio do link abaixo: https://editaisms.prosas.com.br/

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