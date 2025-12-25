Em bicicleta elétrica, ciclista morre ao colidir com caminhonete

Assim como a véspera, o Natal em Mato Grosso do Sul promete ser extremamente quente nesta quinta-feira (25). A previsão indica onda calor em parte do estado somada a pancadas de chuva em todo o território.
Onda de calor
A onda de calor, prevista pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), irá atingir a região leste do estado, em especial os municípios de Água Clara, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Cassilândia, Chapadão do Sul, Inocência, Paranaíba, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas.
Pancadas de chuva
O Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), destacou o padrão típico de verão na previsão, caracterizado por calor, elevada umidade e condições para a ocorrência de pancadas de chuvas mais frequentes.
Conforme a previsão, a manhã inicia com sol e variação de nebulosidade. A partir da tarde e ao longo da noite, aumentam as condições para a ocorrência de pancadas de chuva, favorecidas pelo aquecimento diurno, pela alta umidade e pela atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.
Em pontos isolados do estado, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.
Os ventos sopram predominantemente do quadrante norte, favorecendo o transporte de ar quente e úmido, o que intensifica a sensação de abafamento. As velocidades variam entre 30 km/h e 50 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 50 km/h.
Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado:
- Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 23°C e máxima de 33°C. Pode chover.
- A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 24°C e 36°C. Deve chover.
- Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 25°C e a máxima de 36°C. Chove.
- O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 22°C e máxima de 35°C. Pode chover.
- As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 24°C e 38°C. Pode haver pancadas de chuva.
- Anaurilândia terá mínima de 22°C e máxima de 36°C. Há previsão de chuva.
- A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 22°C e máxima de 34°C. Chove.
- Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 21°C e 32°C.
- Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 23°C e máxima de 34°C. Deve chover.
