Cidades

Cidades

Em bicicleta elétrica, ciclista morre ao colidir com caminhonete

Carro estava na preferencial e pista foi invadida pela bicicleta

Mariana Piell

Mariana Piell

25/12/2025 - 11h00
Um homem de 26 anos, identificado como Flávio Irineu dos Santos, morreu após se envolver um acidente na madrugada desta quinta-feira (25), no cruzamento da Rua José Heitor com a Rua José Gomes da Rocha, em Nova Andradina.

Flávio estava em uma bicicleta elétrica quando colidiu lateralmente com uma caminhonete. Conforme apurado pelo jornal Nova News, o condutor da caminhonete relatou que trafegava pela via preferencial e que, ao alcançar o cruzamento, a bicicleta elétrica teria avançado a sinalização de parada obrigatória, causando o acidente.

O motorista da caminhonete não sofreu ferimentos, sendo constatados apenas danos materiais no veículo. A bicicleta elétrica ficou completamente danificada e o ciclista ficou inconsciente.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e prestou atendimento à vítima, que foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Cidades

Natal em MS fica entre onda de calor e pancadas de chuva

Tempo apresenta características típicas de verão

25/12/2025 08h00

Paulo Ribas/Arquivo/Correio do Estado

Assim como a véspera, o Natal em Mato Grosso do Sul promete ser extremamente quente nesta quinta-feira (25). A previsão indica onda calor em parte do estado somada a pancadas de chuva em todo o território.

Onda de calor

A onda de calor, prevista pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), irá atingir a região leste do estado, em especial os municípios de Água Clara, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Cassilândia, Chapadão do Sul, Inocência, Paranaíba, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas.

Pancadas de chuva

O Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), destacou o padrão típico de verão na previsão, caracterizado por calor, elevada umidade e condições para a ocorrência de pancadas de chuvas mais frequentes.

Conforme a previsão, a manhã inicia com sol e variação de nebulosidade. A partir da tarde e ao longo da noite, aumentam as condições para a ocorrência de pancadas de chuva, favorecidas pelo aquecimento diurno, pela alta umidade e pela atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Em pontos isolados do estado, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Os ventos sopram predominantemente do quadrante norte, favorecendo o transporte de ar quente e úmido, o que intensifica a sensação de abafamento. As velocidades variam entre 30 km/h e 50 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 50 km/h.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado: 

  • Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 23°C e máxima de 33°C. Pode chover.
  • A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 24°C e 36°C. Deve chover. 
  • Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 25°C e a máxima de 36°C. Chove.
  • O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 22°C e máxima de 35°C. Pode chover.
  • As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 24°C e 38°C. Pode haver pancadas de chuva. 
  • Anaurilândia terá mínima de 22°C e máxima de 36°C. Há previsão de chuva.
  • A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 22°C e máxima de 34°C. Chove.
  • Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 21°C e 32°C. 
  • Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 23°C e máxima de 34°C. Deve chover.

Paralisação

Pilotos e comissários podem entrar em greve a partir de 1º de janeiro

Categoria vai votar proposta salarial para decidir sobre paralisação

24/12/2025 21h00

Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Os aeronautas – pilotos, copilotos, comissários e demais empregados que trabalham a bordo das aeronaves de voos regulares comerciais – poderão entrar em greve nacional a partir de 1º de janeiro. A decisão, no entanto, ainda depende do resultado de duas assembleias da categoria.

De acordo com o Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA), uma nova proposta salarial – apresentada nesta terça-feira (23) em audiência no Tribunal Superior do Trabalho (TST) – será avaliada em assembleia online, com votação entre os dias 26 e 28. Caso seja recusada, está marcada uma nova assembleia, presencial, na capital paulista, no dia 29, a qual poderá deflagrar a paralisação a partir do primeiro dia de 2026.

De acordo com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), a nova proposta foi construída “em conjunto” pelas partes, com ganho real de 0,5% e recomposição da inflação calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), o que resultaria em aumento salarial de 4,68%. A proposta prevê também reajuste do vale-alimentação em 8% e demais itens.

“Se essa proposta for rejeitada, será mantida a assembleia [do dia 29] para que a greve ocorra já no dia primeiro de janeiro. É importante essa ressalva, para que a categoria entenda: nós estamos prontos para greve. Nós estamos organizados, teremos todos os esclarecimentos na assembleia do dia 29. Mas nós fomos chamados para uma nova negociação [no TST, nesta terça-feira], viemos de muito boa fé e temos uma nova proposta para deliberar com a categoria”, disse o presidente do SNA, Tiago Rosa, em transmissão ao vivo com a categoria, no início da noite desta terça-feira (23).

O Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (Snea) foi procurado, mas ainda não se manifestou.

