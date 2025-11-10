Em dois anos, número de "sugars" sobe mais de 40 mil em MS

De 2023 a 2025, Mato Grosso do Sul teve crescimento de 20,7% de "sugars" (pessoas que se relacionam com base no estilo de vida elevado), saindo de 200.848 para 242.547 usuários. Os dados foram divulgados pelo MeuPatrocínio, plataforma de relacionamentos Sugar da América Latina.
Com uma ampla vantagem, o perfil em Mato Grosso do Sul mais cadastrado na plataforma foi de mulheres "sugar babies", com 197 mil. O número é 3,8 vezes maior que o segundo colocado, referente aos sugar babies masculinos (51 mil).
O crescimento acompanha o avanço econômico do estado, impulsionado pelo agronegócio e pelo turismo, e evidencia um público que busca relacionamentos baseados em ambição, reciprocidade e estilo de vida confortável.
De 2023 para 2025
- Sugar Babies femininas: 128 mil → 197 mil
- Sugar Babies masculinos: 45 mil → 51 mil
- Sugar Daddies: 20 mil → 27 mil
- Sugar Mommies: 5 mil → 8 mil
Perfil financeiro e etário dos Sugars em MS
- Sugar Daddies: renda média mensal de R$ 71 mil e idade média de 38 anos
- Sugar Mommies: renda média mensal de R$ 49 mil e idade média de 46 anos
- Sugar Babies: idade média de 26 anos
Panorama do Centro-Oeste
Entre 2023 e 2025, todos os estados da região Centro-Oeste apresentaram crescimento expressivo no número de usuários.
- Goiás - de 511.780 para 623.179 (+21,8%)
- Distrito Federal - de 507.588 para 616.105 (+21,3%)
- Mato Grosso - de 254.303 para 302.866 (+19,1%)
- Mato Grosso do Sul - de 200.848 para 242.547 (+20,7%)
O levantamento mostra uma tendência regional sólida de expansão, impulsionada pelo dinamismo econômico e populacional do Centro-Oeste, e o Mato Grosso do Sul como um novo vetor de crescimento do relacionamento sugar, integrando ambição e qualidade de vida à dinâmica afetiva da região.
O que é ser Sugar Baby, Daddy ou Mommy?
No mundo Sugar, o Sugar Daddy é um homem maduro, bem-sucedido e generoso, que busca uma relação leve, de experiências e cumplicidade. O mesmo ocorre para as Sugar Mommies, mulheres acima dos 40 anos que se relacionam com homens mais jovens, fornecendo um apoio financeiro estável.
Já a Sugar Baby é uma mulher (ou homem) jovem que valoriza relacionamentos com essas pessoas experientes e financeiramente estáveis, e que desfruta da boa vida fornecida pelo parceiro (a).