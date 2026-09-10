Em dois meses, patinetes elétricos alcançam 50 mil usuários em Campo Grande

Em dois meses, 50 mil usuários se cadastraram para utilizar os patinetes elétricos em Campo Grande. Já são mais de 150 mil viagens realizadas desde 7 de julho, data em que o transporte alternativo foi implementado na Capital.
O balanço foi divulgado nesta quinta-feira (10) pela JET, empresa que administra os mais de 400 patinetes espalhados no município.
Atualmente, os equipamentos atendem áreas do Centro, Jardim dos Estados e Vila do Polonês, além de trechos do Parque Ecológico do Sóter, onde a velocidade é reduzida.
Segundo a JET, os números indicam uma mudança na rotina dos usuários, principalmente em trajetos de curta distância e na chamada “última milha”, quando o patinete é utilizado para complementar o transporte público ou facilitar o deslocamento entre pontos de conexão e o destino final.
A empresa afirma que usuários têm relatado redução no tempo gasto em deslocamentos, especialmente para chegar ao trabalho, resolver compromissos ou fazer conexões com o transporte coletivo. A proposta é diminuir o tempo de espera e os trajetos percorridos a pé em deslocamentos cotidianos.
Preços
O serviço é contratado pelo aplicativo GO JET, disponível para Android e iOS. Em Campo Grande, o desbloqueio custa a partir de R$ 0,99, enquanto a tarifa por minuto começa em R$ 0,39. Os valores são apresentados na plataforma antes da confirmação da corrida.
O aplicativo também disponibiliza pacotes de minutos e o plano de assinatura mensal JET PLUS para usuários que utilizam o serviço com maior frequência.
Segurança
A JET afirma que a segurança é uma das prioridades da operação. Os patinetes têm velocidade máxima limitada de fábrica a 20 km/h e contam com geolocalização por GPS em tempo real, que permite a criação automática de zonas de velocidade reduzida em locais com maior circulação de pedestres.
Em pontos como o Parque Ecológico do Sóter e a Praça do Rádio Clube, o sistema identifica a localização do equipamento e pode reduzir a velocidade máxima para até 12 km/h. O usuário também recebe um alerta pelo aplicativo.
O uso é permitido apenas para maiores de 18 anos, com a idade verificada por CPF no cadastro. Os equipamentos devem ser utilizados individualmente, sendo proibida a condução com duas pessoas. A empresa também orienta que não haja consumo de álcool antes ou durante o uso e estabelece capacidade máxima de 120 quilos.
Ao finalizar a corrida, o usuário precisa registrar pelo aplicativo GO JET uma foto do patinete estacionado em local autorizado. Cada viagem conta ainda com cobertura de seguro para o usuário e suporte 24h.