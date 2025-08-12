Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Em meio a guerra entre facções, gabinete que atua na fronteira prepara ofensiva

Decreto oficializou grupo que pretende frear crime organizado dentro do Estado

Alison Silva

Alison Silva

12/08/2025 - 18h45
Continue lendo...

Mato Grosso do Sul, terceiro estado do país com maior número de facções criminosas ativas, vai reforçar a integração entre forças de segurança nas áreas de fronteira e divisas.

Segundo o secretário-executivo do grupo, coronel Everson Antônio Rozeni, a medida é coordenada pelo recém-criado Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGI-FRON-DIV), oficializado por meio de decreto nesta segunda-feira (11), que tem como meta “integrar as instituições de segurança pública” e promover operações conjuntas para conter o avanço do crime organizado.

Vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o grupo atua em oito polos regionais, sendo quatro de fronteira (Corumbá, Ponta Porã, Naviraí e Jardim) e quatro de divisa (Três Lagoas, Paranaíba, Coxim e Nova Andradina). Reúne representantes de órgãos estaduais, e podecontar também com instituições federais, municipais e outros órgãos governamentais.

Rozeni destaca que reuniões bimestrais são realizadas em cada polo e que os encontros podem resultar em operações conjuntas. “As pautas de divisa passaram a ser discutidas neste tipo de colegiado, com as últimas reuniões na semana passada em Corumbá, e encontros recentes em Jardim e Bonito. A próxima será em Mundo Novo, parte do Polo de Naviraí. Essas reuniões podem desencadear operações integradas, como aconteceu recentemente em Naviraí, contra crimes contra o patrimônio”, disse.

Crime organizado

Cabe destacar que segundo recente levantamento do jornal O Globo, o estado enfrenta atualmente a presença de 10 facções criminosas, sendo apenas uma de origem local , a Okaida. As demais são ramificações de organizações de outros estados, como o Primeiro Comando da Capital (PCC), Comando Vermelho (CV) e Bonde do Maluco (BDM). A rota do narcotráfico que liga a Bolívia e o Paraguai ao Brasil transformou Mato Grosso do Sul no maior “importador” de facções. 

A disputa pelo controle dessas rotas, especialmente entre PCC e CV, tem gerado uma guerra violenta. O secretário estadual de Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, afirmou recentemente que o embate não se restringe às fronteiras. “Não só nas fronteiras, mas nas divisas de Mato Grosso do Sul também. Há uma disputa entre as facções pelo controle do tráfico de drogas e pelas melhores rotas. No norte do Estado, o Comando Vermelho tenta entrar em MS, que tem mais integrantes do PCC. Mas temos acompanhado de perto essa questão.”

Saiba*

Segundo o levantamento nacional, o Brasil possui 64 facções criminosas, sendo 12 com atuação interestadual. PCC e CV são as únicas com presença efetivamente nacional, atuando em 25 e 26 estados, respectivamente. No ranking de número de facções por estado, Mato Grosso do Sul fica atrás apenas da Bahia (17) e Pernambuco (12).

Prevenção

Patrulha contra violência à mulher rende destaque nacional a Campo Grande

O trabalho da Guarda Civil Metropolitana conquistou premiação no Conselho Nacional de Justiça

12/08/2025 17h45

A Patrulha Maria da Penha oferece atendimento 24 horas

A Patrulha Maria da Penha oferece atendimento 24 horas Foto: Divulgação

A Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande, voltada ao enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulheres, conquistou reconhecimento nacional no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A Capital ficou em 3º lugar no Prêmio Juíza Viviane Vieira do Amaral e receberá a premiação no próximo dia 26, em Brasília. 

O Projeto da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes) e do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), potencializou a atuação da Guarda Civil no atendimento humanizado, ágil e eficaz ao enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulheres.

A iniciativa é conduzida pelas promotoras de Justiça Luciana do Amaral Rabelo e Clarissa Carlotto Torres, e capacita profissionais da segurança pública, incluindo mais de mil guardas municipais, com conteúdos sobre legislação, direitos humanos, protocolos de abordagem, acolhimento às vítimas e cumprimento de medidas protetivas. 

Para a promotora Luciana, a integração com a GCM foi decisiva para o alcance desse resultado. “Essa é a terceira vez que o Projeto Patrulha é premiado pelo CNJ. O reconhecimento nacional confirma que, quando incorporado às atividades da Patrulha Maria da Penha, gera excelência no atendimento e eficácia no enfrentamento à violência doméstica”, afirmou.

A prefeita, Adriane Lopes, ressaltou a importância da valorização e capacitação dos servidores da segurança pública.“Os servidores das forças de segurança de Campo Grande recebem capacitação com temas como atendimento humanizado e escuta qualificada. Essa formação, em parceria com diversos órgãos, fortalece e qualifica o atendimento às mulheres em situação de violência”. 

Prêmio Juíza Viviane Vieira do Amaral

O Prêmio Juíza Viviane Vieira do Amaral, leva esse nome em homenagem a memória da magistrada que atuou por 15 anos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). Em 2020, Viviane Vieira foi vítima de feminicídio cometido por seu ex-marido na véspera do Natal, na frente das três filhas do casal, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. 

A premiação contempla seis categorias — Tribunal, Magistrados/Magistradas, Atores/Atrizes do Sistema de Justiça Criminal, Organizações Não Governamentais, Mídia e Produção Acadêmica — e tem como objetivo dar visibilidade a práticas transformadoras e estimular o compromisso contínuo do Judiciário com a proteção de mulheres e meninas.

Patrulha Maria da Penha 

A Patrulha Maria da Penha oferece atendimento 24 horas e atua de forma articulada com a 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, no monitoramento das medidas protetivas de urgência, realizando visitas domiciliares às vítimas, bem como atendendo chamados de mulheres com medidas protetivas de urgência, pela Central de Atendimento, telefone 153.

A iniciativa é integrada à Casa da Mulher Brasileira (CMB), no local em que funciona a sede da Patrulha. A Casa da Mulher Brasileira realiza atendimento 24 horas e os serviços de emergência, incluindo a Patrulha Maria da Penha, funcionam de forma ininterrupta. 

 

Porto Murtinho

Obra da alça de acesso à ponte da Rota Bioceânica está 30% executada

A empreitada, que iniciou em setembro de 2024, prevê a construção de seis pontes e um viaduto

12/08/2025 17h15

Empreendimento do Novo PAC está 30% executado

Empreendimento do Novo PAC está 30% executado Imagem Divulgação

A obra da alça de acesso à ponte da Rota Bioceânica, orçada em aproximadamente R$ 472 milhões, compreende um trecho de 13,1 quilômetros de rodovia para interligar a BR-267 à ponte sobre o rio em Porto Murtinho, teve um avanço de 30% na execução dos trabalhos.

Conforme divulgado pelo governo federal nesta terça-feira (12), o trabalho na infraestrutura da alça está 96% concluído, enquanto a mesoestrutura (pilares e travessas) está 65% concluída. O projeto prevê a construção de seis pontes e um viaduto.

O foco do trabalho, neste momento, está na execução da terraplenagem, que está 25% executada, com 5,79 quilômetros prontos, além da continuidade dos trabalhos nas obras de arte especiais.

“Já foram compactados 438 mil metros cúbicos de aterro. E estamos executando as vigas pré-moldadas no pátio próximo à obra”, destaca o superintendente regional do DNIT no estado de Mato Grosso do Sul, Euro Nunes Varanis Junior.

 

 

 

Trabalhos


Como acompanhou o Correio do Estado, a obra que envolve a construção do complexo aduaneiro e da alça de acesso iniciou no dia 20 de setembro. O anúncio foi feito pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, que cumpria agenda no Estado.

A previsão, segundo a ministra, é que os trabalhos se estendam por dois anos, e a meta é que, ainda antes do final de seu terceiro mandato, o presidente Lula venha a Porto Murtinho para inaugurar tanto a alça de acesso quanto a ponte.

Os R$ 472 milhões estão sendo bancados integralmente pelo governo federal, e a obra da ponte, que deve custar pouco mais de meio bilhão de reais, está sendo custeada com recursos da hidrelétrica de Itaipu.

O resultado da licitação das obras de acesso foi oficializado pelo DNIT em 16 de novembro do ano passado, e o vencedor foi um consórcio denominado PDC Fronteira, formado pelas empreiteiras Caiapó, Paulitec e DP Barros, de Goiás e São Paulo, que venceram por oferecerem o menor preço.

A previsão é que sejam gerados, inicialmente, 280 postos de trabalho diretos e 160 indiretos. O canteiro de obras já estava sendo montado desde o começo de setembro, próximo à cidade de Porto Murtinho.

Rota


A Rota Bioceânica é um corredor rodoviário com extensão de 2,4 mil quilômetros que ligará os dois maiores oceanos do planeta, Atlântico e Pacífico, partindo do Brasil e chegando aos portos de Antofagasta e Iquique, no Chile, passando pelo Paraguai e pela Argentina.

O projeto, que começou a ser debatido em 2014 e foi iniciado em 2017, tem a promessa de ampliar a relação comercial do Estado com países asiáticos e sul-americanos.

Conforme estudo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), os custos para o envio da produção sul-mato-grossense serão reduzidos, além do tempo de viagem, que será encurtado em até 17 dias rumo ao mercado asiático.

A Rota Bioceânica, segundo os mais otimistas, terá potencial para movimentar US$ 1,5 bilhão por ano em exportações de carnes, açúcar, farelo de soja e couros para os outros países por onde passará.

** Colaborou Neri Kaspary e Leo Ribeiro

