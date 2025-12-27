Em meio a onda de calor, tempestade atinge Água Clara

Cidades

O grupo filmou toda a ação e compartilhou nas redes sociais; dois dias depois, o jovem de 19 anos foi preso pelo Choque. Veja o vídeo

Um jovem de 19 anos, que circulou nas redes sociais em várias publicações atirando para cima na noite de Natal, terminou preso pelo Batalhão de Choque nesta sexta-feira (26), na casa da avó, em Campo Grande.

Na noite do dia 24 de dezembro, em frente a uma residência na Rua Nerisca, no bairro Alves Pereira, rapazes filmaram o momento em que o suspeito sai para o lado de fora do imóvel e efetua diversos disparos.

Ao redor, os conhecidos “titanzeiros”, ou a turma do “ratantan”, roncavam os motores das motos.

A movimentação e o fato de o material ter circulado amplamente nas redes sociais levaram a polícia até a casa do suspeito, onde foram recebidos pelos pais dele.

Ao tomarem conhecimento de que o filho poderia estar com uma arma de fogo, eles informaram que o jovem havia deixado uma mochila na casa da avó.

Os policiais acompanharam a mãe do suspeito até o local, que fica ao lado. A mulher abriu a porta e, ao verificarem a mochila, os militares encontraram uma pistola calibre 9 mm, acompanhada de um carregador e 60 munições, sendo 48 munições calibre 9 mm e 12 munições calibre .380.

Algum tempo depois, durante a conferência do material apreendido, o rapaz se apresentou acompanhado de um advogado e se entregou voluntariamente.

O armamento e as munições apreendidas foram avaliados em cerca de R$ 9 mil de prejuízo ao crime.

Em conversa com os policiais, ele relatou que havia ingerido bebida alcoólica e estava comemorando a data, confirmando que efetuou os disparos, mas não soube informar quantos tiros foram realizados.

Em relação ao outro indivíduo que aparece dançando com uma arma na mão, o Choque informou que, até o momento, ele não foi localizado, mas já foi identificado.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor, que foi encaminhado à Delegacia da Cepol, juntamente com a arma de fogo, os carregadores e as munições apreendidas.

Ele vai responder por posse ou porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo em via pública.

Veja o vídeo

