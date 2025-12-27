Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Em meio a onda de calor, tempestade atinge Água Clara

Chuva foi rápida e inesperada

Mariana Piell

Mariana Piell

27/12/2025 - 11h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Apesar da onda de calor que atinge a região leste do estado até segunda-feira (29), o município de Água Clara registrou uma forte tempestade na tarde de ontem (26).

Durante o rápido temporal, que durou cerca de uma hora, a cidade registrou chuva intensa, rajadas de vento, alagamentos e até a formação de um “redemoinho” em via pública.

Onda de calor

A onda de calor, prevista pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), atinge a região leste do estado desde a última terça-feira (23), em especial os municípios de Água Clara, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Cassilândia, Chapadão do Sul, Inocência, Paranaíba, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas.

Além disso, são previstas pancadas de chuvas, devido ao padrão típico de verão, caracterizado por calor, elevada umidade e condições para a ocorrência de pancadas de chuvas mais frequentes.

Assine o Correio do Estado

Cidades

Jovem que comemorou Natal descarregando pistola vai para cadeia

O grupo filmou toda a ação e compartilhou nas redes sociais; dois dias depois, o jovem de 19 anos foi preso pelo Choque. Veja o vídeo

27/12/2025 10h12

Compartilhar

Reprodução redes sociais

Continue Lendo...

Um jovem de 19 anos, que circulou nas redes sociais em várias publicações atirando para cima na noite de Natal, terminou preso pelo Batalhão de Choque nesta sexta-feira (26), na casa da avó, em Campo Grande.

Na noite do dia 24 de dezembro, em frente a uma residência na Rua Nerisca, no bairro Alves Pereira, rapazes filmaram o momento em que o suspeito sai para o lado de fora do imóvel e efetua diversos disparos.

Ao redor, os conhecidos “titanzeiros”, ou a turma do “ratantan”, roncavam os motores das motos.

A movimentação e o fato de o material ter circulado amplamente nas redes sociais levaram a polícia até a casa do suspeito, onde foram recebidos pelos pais dele.

 Ao tomarem conhecimento de que o filho poderia estar com uma arma de fogo, eles informaram que o jovem havia deixado uma mochila na casa da avó.

Os policiais acompanharam a mãe do suspeito até o local, que fica ao lado. A mulher abriu a porta e, ao verificarem a mochila, os militares encontraram uma pistola calibre 9 mm, acompanhada de um carregador e 60 munições, sendo 48 munições calibre 9 mm e 12 munições calibre .380.

Algum tempo depois, durante a conferência do material apreendido, o rapaz se apresentou acompanhado de um advogado e se entregou voluntariamente.

O armamento e as munições apreendidas foram avaliados em cerca de R$ 9 mil de prejuízo ao crime.

Em conversa com os policiais, ele relatou que havia ingerido bebida alcoólica e estava comemorando a data, confirmando que efetuou os disparos, mas não soube informar quantos tiros foram realizados.

Em relação ao outro indivíduo que aparece dançando com uma arma na mão, o Choque informou que, até o momento, ele não foi localizado, mas já foi identificado.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor, que foi encaminhado à Delegacia da Cepol, juntamente com a arma de fogo, os carregadores e as munições apreendidas.

Ele vai responder por posse ou porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo em via pública.

Veja o vídeo

 

 

Assine o Correio do Estado

 

 

plano de saúde

Deficitário, Servimed fez mais de 1,3 milhão de atendimentos em 2025

Usuários do plano de saúde da prefeitura de Campo Grande são atendidos em 12 hospitais e oito prontos-socorros

27/12/2025 08h15

Compartilhar
Ao todo, são quase 1,3 mil prestadores de serviço conveniados ao plano de saúde dos funcionários da prefeitura de Campo Grande

Ao todo, são quase 1,3 mil prestadores de serviço conveniados ao plano de saúde dos funcionários da prefeitura de Campo Grande

Continue Lendo...

Com cerca de 45 mil servidores e familiares beneficiários, o plano de saúde dos servidores municipais de Campo Grande, o Servimed (Serviço de Assistência à Saúde do Servidor Municipal), foi responsável por mais de 1,3 milhão de atendimentos em diversas áreas da saúde ao longo de 2025, como consultas médicas, exames, procedimentos cirúrgicos, odontologia, entre outros.

Conforme informações divulgadas pela prefeitura de Campo Grande, esta assistência foi possível graças à atuação de uma rede credenciada composta por 1.396 prestadores, incluindo 12 hospitais, cinco prontos-socorros adultos e três pediátricos, com atendimento voltado exclusivamente para a Capital.

Mas, por conta do grande número de servidores que está abandonando o plano de saúde, o faturamento está ficando comprometido, 

Prova disso é que no ano passado o Servimed, faturou quase R$ 137 milhões, mas teve despesas que superram os R$ 155. Ou seja, contabilizou déficit de R$ 1,5 milhão.

O plano de saúde é custeado com a contribuição de servidores (4,2% para os ativos e 7% para inativos), além de 1,5% a 8% conforme o dependente. Existe ainda a chamada coparticipação, de 30% sobre todos os serviços utilizados. Os usuários também pagam ainda o chamado fator moderador, que varia de acorco com o tipo de atendimento. A administração municipal, por sua vez, paga 6% sobre o salário.

Além da cobertura ampla por convênios, o Servimed também mantém atendimento ambulatorial em sede própria, somando 34.924 atendimentos em 2025, voltados a casos de baixa complexidade.

Prevenção

Entre as ações promovidas ao longo do ano, destacadas pela prefeitura de Campo Grande aparece a 6ª Semana de Atenção à Saúde do Servidor, com serviços gratuitos de orientação e prevenção de doenças. Durante o evento, os servidores puderam realizar aferição de pressão arterial, testes de glicemia, IMC, acuidade visual, tonometria e exame de fundo de olho.

Outra iniciativa destacada pela administração foi o lançamento do Projeto “Cuidando de Quem Cuida”, iniciado em julho. A proposta visa criar ambientes de trabalho mais saudáveis, promover o bem-estar emocional dos servidores e prevenir o estresse e o esgotamento profissional.

Com foco em saúde mental, o projeto também reforça o respeito às relações humanas no ambiente público.

Participação, escuta e reconhecimento

Além dos atendimentos médicos e ações educativas, o ano de 2025 marcou também a renovação do compromisso institucional com a escuta ativa e a gestão participativa.

Tomaram posse neste ano os novos membros do Comitê Gestor e do Conselho Fiscal do Servimed, com mandato até 2029. Os conselhos são responsáveis por acompanhar e definir as diretrizes de assistência à saúde dos servidores.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6912, sexta-feira (26/12)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6912, sexta-feira (26/12)

2

Penduricalho favorito do Judiciário fura teto e gera até R$ 1 bilhão
SUPERSALÁRIOS

/ 2 dias

Penduricalho favorito do Judiciário fura teto e gera até R$ 1 bilhão

3

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2867, sexta-feira (26/12)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2867, sexta-feira (26/12)

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6911, quarta-feira (24/12)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6911, quarta-feira (24/12)

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3572, sexta-feira (26/12)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3572, sexta-feira (26/12)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Exclusivo para Assinantes

/ 19/12/2025

Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?
Exclusivo para Assinantes

/ 18/12/2025

Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)
Exclusivo para Assinantes

/ 16/12/2025

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)