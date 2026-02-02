Em MS, 108 mulheres vão ingressar no serviço militar inicial em março

Na manhã desta segunda-feira (2), as voluntárias fazem a Seleção Complementar, onde passam por entrevista, exames médicos e orientações - MARCELO VICTOR

Ao todo, 586 moças se alistaram nas Forças Armadas, sendo 421 em Campo Grande (Exército Brasileiro), 132 em Corumbá (Marinha do Brasil) e 33 em Ladário (Marinha do Brasil).

Há 108 vagas para militares femininas (soldados – serviço militar inicial), sendo 99 vagas em Campo Grande (Exército Brasileiro) e 9 em Ladário (Marinha do Brasil).

Em Campo Grande, das 99 novas integrantes do Exército Brasileiro, 12 vão trabalhar no Hospital Militar de Campo Grande (HMilCG), 26 no Colégio Militar de Campo Grande (CMCG) e 61 no Comando Militar do Oeste (CMO). Em Ladário, as 9 militares femininas farão parte do 6° Distrito Naval.

Elas vão integrar as áreas de administração, enfermaria, alimentação, intendência, manutenção e comunicação. A remuneração é equivalente a um salário-mínimo (R$ 1.621,00), acrescido de vale-transporte.

Elas começam como soldados, mas podem crescer na carreira militar e chegar até a patente de 3° sargento.

As fases da seleção são:

Alistamento (1° janeiro a 30 de junho de 2025) Seleção – exame de saúde, inspeção dentária e entrevista (1 a 11 de julho de 2025) Designação – resultado (2 de janeiro de 2026) Seleção complementar (primeira semana de fevereiro de 2026) Resultado final (6 de fevereiro de 2026) Incorporação – entrada nas Forças Armadas (2 de março de 2026)

De acordo com o chefe da Seção do Serviço Militar Geral, tenente-coronel Vinícius Delevati Lavada, a seleção de mulheres ocorre em todo o Brasil e pretende seguir um padrão mundial na Organização das Nações Unidas (ONU) em incorporar o público feminino nas Forças Armadas.

“O exército brasileiro, seguindo um padrão internacional, os outros exércitos de outros países já possuem mulheres no seu serviço militar inicial. E o exército brasileiro, a fim de atingir esse mesmo patamar, inicia a conscrição de mulheres no ano de 2026, para seguir o mesmo padrão de outros exércitos que seguem a Organização das Nações Unidas. Nós estamos valorizando a mulher brasileira, sabemos o valor que tem a mulher em todos os demais setores e o Exército brasileiro hoje também se equipara aos outros locais, às outras fontes de trabalho dentro do âmbito nacional”, explicou.

Estudante, Rafaela Braga, de 17 anos, tem o sonho de servir o Exército Brasileiro.

“Estou com muita esperança que vou conseguir passar mas foi um tempo de muita tensão também. Estou esperando para saber o resultado logo e o que isso vai dar. Eu realmente estou muito ansiosa, eu realmente quero bastante servir. E é isso, a ansiedade tá a mil e a esperança também”, disse.

Até 2030, o Exército Brasileiro pretende alcançar 20% do público feminino no serviço militar inicial.

ALISTAMENTO FEMININO

Mulheres podem ingressar nas Forças Armadas de forma voluntária e permanecer na corporação por até 8 anos, sendo que o contrato deve ser renovado de 1 em 1 ano. É possível chegar até a patente de 3º Sargento, mediante realização de cursos de formação.

Os requisitos para conseguir uma vaga são:

Ter nascido em 2007 e completar 18 anos em 2025

Saúde em perfeito estado – exame médico e odontológico

O Governo Federal publicou, no dia 28 de agosto, o Decreto nº 12.154, de 27 de agosto de 2024, que regulamenta o Serviço Militar Inicial Feminino voluntário no Brasil.

Uma vez incorporadas, as militares estarão sujeitas aos direitos, deveres e penalidades estabelecidos pela Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964, e pelo Decreto nº 57.654, de 20 de janeiro de 1966.

Até então, só era possível uma mulher ingressar nas Forças Armadas como militares de carreira, mediante aprovação em concurso público, ou como militares temporárias, por meio de seleção conduzida pelas Regiões Militares.

As voluntárias não terão estabilidade no serviço militar e, após o desligamento do serviço ativo, integrarão a reserva não remunerada das Forças Armadas.

