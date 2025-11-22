Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Em passos lentos, retomada do tapa-buraco segue abaixo da média diária

Até o início de novembro, apenas duas das sete empresas de tapa-buraco estavam trabalhando pela falta de equilíbrio financeiro e, agora, Campo Grande espera tapar até 80 mil em um mês

Leo Ribeiro e Felipe Machado

Leo Ribeiro e Felipe Machado

22/11/2025 - 13h28
Retomada porém com o caminhar a passos lentos, o total de serviço executado diariamente na operação tapa-buraco está abaixo da média necessária para alcançar a meta de tapar até 80 mil buracos no intervalo de um mês, variação cotidiana essa que o secretário municipal de infraestrutura afirma ser normal.

Recentemente, o Correio do Estado abordou a meta de Campo Grande de querer tapar cerca de 80 mil buracos até 20 de dezembro, o que na ponta do lápis precisaria de pelo menos dois mil e seiscentas dessas crateras fechadas diariamente, o que pelo balanço parcial parece longe de acontecer. 

Pelos números atualizados, passado o feriado da Consciência Negra, os quatro dias de trabalho até então renderam o fechamento de 6.068 buracos desde o início da ação, o que resulta em uma média de 1.517 tapados por dia, distante dos 2,6 previstos. 

Titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Ednei Marcelo Miglioli destacou em nota que uma variação nos números diários é natural. 

"O planejamento nosso é trabalhar primeiro as vias expressas dos bairros, ou seja, as vias de maior velocidade, de maior fluxo, e também no entorno dessas vias", disse Miglioli. 

Em outras palavras, vias como a Manoel da Costa Lima, Júlio de Castilho, Mascarenhas de Moraes, Tamandaré, Fábio Zahran, Duque de Caxias, Eduardo Elias Zahran, entre outras, entre outras que ligam o acesso dos bairros ao trânsito da região central concentraram os serviços nos primeiros dias de trabalho. 

Tapa-buracos

Até o início de novembro, as crateras ainda se espalhavam livremente por Campo Grande, sem as devidas ações para mitigar a situação, já que apenas duas das sete empresas responsáveis pelos serviços de tapa-buraco estariam trabalhando justamente pela falta de equilíbrio financeiro.

Questionado durante uma visita de representantes do Executivo à Câmara de Campo Grande, Marcelo Miglioli afirmou que encara essa situação de buraqueira na Cidade Morena como um "problema histórico", que segundo ele ainda levaria tempo para se resolver.

Para ele, os buracos na Cidade Morena são problema há mais de uma década e não seriam resolvidos pelo atual mandato, mas que um plano seria apresentado na ocasião para tentar resolver o problema, que segundo Miglioli possui mais de três décadas e não seria resolvido em apenas um ano ou dois.

Nesse último feriado do Dia da Consciência Negra, conforme divulgado pela Prefeitura, as equipes trabalharam entre 06h e 17h, aproveitando a trégua do período chuvoso, aplicando novas camadas de asfalto sobre 1.559 buracos. 

Sendo que pela matemática seria necessário cobrir 2,6 mil buracos por dia, abaixo você confere a média diária desde o início da retomada do tapa-buraco. 

  • Dia 18 - 1.775 buracos tapados
  • Dia 19 - 1.069 buracos tapados
  • Dia 20 - 1.559 buracos tapados
  • Dia 21 - 1.665 buracos tapados

Mais de R$500 mi

Com corte de gastos e necessidade de captar recursos de fora, a Prefeitura anunciou pacote de obras no valor de R$544 milhões que promete levar drenagem e asfalto para pelo menos 33 bairros ao longo dos próximos anos, investimento oriundo de um empréstimo com a Caixa Econômica Federal, em decorrência da aprovação do Plano de Equilíbrio Fiscal (PEF).

A primeira parte (R$136 milhões) deve ser liberada ainda este ano, como havia confirmado a assessoria da prefeitura na terça-feira (18), facilitando o lançamento de novas licitações nos próximos dias.

Porém, Miglioli cita que esta "primeira parcela" deve ser maior ainda, visto que a bancada federal, mais especificamente, o deputado Luiz Ovando (PP), conseguiu mais R$100 milhões para drenagem e pavimentação para o Município.

Sobre o cronograma, o secretário explicou que o montante deverá ser dividido em três etapas, sem detalhar o valor destinado a cada uma delas, até 2028. 

 

Cidades

Bioparque é eleito como um dos atrativos turísticos mais sustentáveis do mundo

Certificação reconhece excelência em 60 critérios de sustentabilidade e posiciona Mato Grosso do Sul como referência global no turismo responsável

22/11/2025 10h30

Bruno Rezende / Divulgação

O Bioparque Pantanal acaba de atingir um marco histórico ao receber o cobiçado selo internacional "Ouro" em sustentabilidade, concedido pelo programa Good Travel Seal, da fundação holandesa Green Destinations. A entrega oficial do certificado ocorreu esta semana, em uma solenidade no auditório do aquário, que reuniu autoridades, parceiros e colaboradores para celebrar a conquista.

A certificação, uma das mais rigorosas do mundo, posiciona o Bioparque Pantanal entre os principais atrativos turísticos sustentáveis do planeta. Para alcançá-la, o local passou por uma minuciosa avaliação conduzida por uma auditoria independente credenciada.

O processo analisou 60 critérios específicos, distribuídos em dez grandes temas: Gestão Sustentável e Governança, Natureza e Paisagem, Ambiente e Clima, Cultura e Tradição, Bem-estar Social e Comunidade, Emprego e Condições de Trabalho, Inclusão e Acessibilidade, Energia e Eficiência de Recursos, Resíduos e Saneamento e Informação e Comunicação ao Visitante.

O selo garante ao empreendimento reconhecimento global, credibilidade e uma significativa vantagem competitiva.

Durante a cerimônia, o vice-governador de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa (Barbosinha), enalteceu a importância do reconhecimento internacional e o papel transformador do Bioparque.

"As pessoas que chegam aqui não buscam apenas visitar um equipamento turístico. Elas precisam se sentir acolhidas. Brasileiros e estrangeiros saem daqui levando emoção e amor, algo que você, Maria Fernanda, transborda. Esse selo coloca o Bioparque em outro patamar", afirmou.

A diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri, dedicou a certificação a todos os colaboradores. Ela ressaltou que o selo é o reflexo da união e do comprometimento das equipes, materializando o programa ESG (Environmental, Social and Governance) da instituição.

"Cada critério avaliado traduz o compromisso diário de mãos e corações, times que acreditam que sustentabilidade não é conceito, mas prática. Recebemos essa certificação com imenso orgulho, mas conscientes de que ela é também uma lição contínua: inspirar outros empreendimentos, destinos e pessoas a seguirem esse caminho que transforma, inclui e educa", destacou.

A conquista do certificado foi viabilizada pela Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul (Sistema Comércio MS). O presidente da Fecomércio MS, Edison Araújo, reforçou que o turismo sustentável é um pilar fundamental para o desenvolvimento do Estado.

"Temos riquezas naturais incalculáveis, mas para transformar esse potencial em prosperidade duradoura precisamos de excelência. Não podemos falar de turismo sem falar de sustentabilidade. Este é o cerne do trabalho do Sistema Comércio, por meio do Senac MS e em parceria com a Green Destinations e a cooperação alemã, com quem construímos uma jornada sólida", declarou.

Destino sustentável

O evento reforçou o posicionamento de Mato Grosso do Sul como referência nacional e internacional em turismo sustentável.

Além do Bioparque, houve a certificação de outros sete importantes atores do turismo sul-mato-grossense: Estância Mimosa, Recanto Ecológico Rio da Prata, Lagoa Misteriosa, Restaurante-Escola Terradaságuas (Senac), Estrela do Formoso e Parque Ecológico Rio Formoso.

Foi ainda anunciado o início do processo de certificação do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, um passo que fortalece ainda mais o compromisso do Estado com um modelo de turismo responsável e de alto padrão.

Para complementar a programação, o especialista em marketing turístico Thiago Akira ministrou uma palestra, destacando como a sustentabilidade pode e deve ser encarada como um diferencial competitivo estratégico para as empresas do setor, atraindo um público cada vez mais consciente e exigente.

 

ASSASSINATO

Perseguição na BR-262 termina em execução de mulher

Janaína Sabino de Almeida foi morta enquanto retornava do trabalho

22/11/2025 09h54

Polícia Civil segue em busca do suspeito do crime

Polícia Civil segue em busca do suspeito do crime Foto: Divulgação / Polícia Civil

A Polícia Civil identificou como Janaína Sabino de Almeida, de 29 anos, a vítima de um homicídio registrado na noite desta sexta-feira. Ela foi morta com um disparo de arma de fogo na cabeça, após sofrer uma perseguição enquanto retornava do trabalho. O caso ocorreu na rodovia BR-262, na divisa entre os bairros Jardim Panorama e Vivendas do Parque.

De acordo com a Polícia Civil, Janaína seguia em uma motocicleta, modelo Yamaha Factor, acompanhada de uma colega de trabalho, quando o veículo foi atingido por trás três vezes por um Volkswagen Gol de cor preta. No último impacto, a moto saiu da pista e colidiu contra uma placa de sinalização, fazendo com que caíssem ao solo.

Segundo o relato da testemunha, logo após a queda, um indivíduo desceu do carro e atirou contra a cabeça de Janaína, fugindo em seguida sem prestar socorro.

Equipes da Polícia Civil foram acionadas e realizaram os primeiros levantamentos no local. A investigação segue em andamento, e diligências estão sendo feitas para localizar e identificar o autor do crime, além de apurar a motivação do ataque.

