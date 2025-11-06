Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

CAMPO GRANDE

Secretário ignora vida real e diz que buraqueira é problema histórico

Crateras se espalham por Campo Grande em meio a suspeita de possíveis pagamento atrasados às empresas responsáveis pelo serviço de 'tapa-buraco' na Capital do Mato Grosso do Sul

Leo Ribeiro e Tamires Santana

06/11/2025 - 11h32
Enquanto campo-grandenses sofrem diariamente com as "crateras" que se abrem, da periferia à área nobre, no asfalto de Campo Grande, o atual chefe da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Ednei Marcelo Miglioli, disse na manhã de hoje (06) que encara essa situação de buraqueira na Cidade Morena como um "problema histórico", que segundo ele ainda vai levar tempo para se resolver.

Na manhã desta quinta-feira (06) representantes da Sisep e Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) foram até a Câmara Municipal, com o intuito de apresentar informações ligadas a obras, serviços públicos e as finanças do Executivo de Campo Grande para os vereadores. 

Nessa ocasião, Miglioli foi questionado pela imprensa antes de entrar em reunião com os parlamentares, onde afirmou que os buracos na Cidade Morena são problema há mais de uma década e não seriam resolvidos pelo atual mandato. 

"Vamos apresentar, inclusive hoje (06), o que nós estamos fazendo para resolver o problema do tapa-buraco, mas você não corrige problemas históricos de mais de 30 anos em apenas um ano ou dois", afirmou o titular da Sisep. 

Entretanto, sem fazer "acepção de pessoas" os buracos se espalham da periferia até a área nobre de Campo Grande, como no caso da cratera que já completou aniversário na esquina da Rua José Maria Hugo Rodrigues e Cora Coralina. 

Próximo à uma praça e cercado de residências de alto padrão, esse buraco em questão aumenta "cada dia mais" segundo os moradores, que inclusive já celebraram o "aniversário" da cratera que existe no local há mais de um ano. 

Porém, também não é novidade que não é preciso andar muito pela Capital para se deparar com buracos, sejam em ruas isoladas ou em cruzamentos, que trazem ainda mais riscos para a população de Campo Grande. 

É o caso do encontro da Avenida José Barbosa Rodrigues com a Vanderlei Pavão, no extremo do buraco citado anteriormente, onde próximo ao residencial Búzios e aos fundos do bairro Ana Maria do Couto o ponto virou alvo de protestos. 

Nos vídeos publicados nas redes sociais pelo acadêmico de ciências sociais, Alisson Benitez Grance, conhecido como "Du Mato", há uma série de denúncias sobre os pontos com crateras em Campo Grande em que ele sai para sinalizar com placas. 

Através dos comentários dos populares locais, nota-se justamente a indignação da população e os relatos pessoais de quem passou por algum trecho de buraco e teve prejuízos: "ja zuei roda do carro nesses buraco ai", cita o tatuador Matheus 

Empresas sem pagamento

O secretário de infraestrutura afirma seguir um planejamento que, além de técnico, precisa ser casado com um plano financeiro, sendo questionado inclusive a respeito do possível atraso no pagamento para as empresas que prestam os serviços de tapa buraco à Prefeitura. 

Antes da reunião, Miglioli desviou do assunto e disse que todas as informações a respeito da atual situação do programa "tapa-buraco" seriam repassadas à imprensa após conversa com os vereadores. 

"Porque fica antiético da minha parte trazer qual é o posicionamento da Prefeitura sem antes sentar com os vereadores", disse.

Presidente da Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, Flávio Almi (PSDB) foi responsável por convocar a reunião. Após a conversa, o "tucano" esclareceu que as obras de enfrentamento devem começar de maneira tímida neste mês. 

"Miglioli garantiu que começa 20% agora em novembro, e se estende até dezembro tentando sanar os problemas dos buracos. Ele fala para nós que, a partir do ano que vem, que as contas vão estar equilibradas e aí que a cidade vai entrar no eixo de verdade", comentou Flávio.

Segundo repassado pelo chefe da Sisep à Casa de Leis, apenas duas das seis empresas responsáveis pelos serviços de tapa-buraco estariam trabalhando atualmente justamente pela falta de equilíbrio financeiro. 

"É falta de finanças mesmo. São duas equipes, eles têm contrato com seis mas só essas estão operando.Parece que na terça-feira que vêm vai ter uma reunião com essas empresas para tentar negociar dívidas passadas, para fazer voltar a trabalhar. Mas ele passou que algumas dessas também passam por dificuldades para seguir operando", disse ele em complemento.

Além disso, enquanto vereador, Flávio Almi (PSDB) apontou ainda que sequer os pedidos de "tapa-buraco" estão sendo atendidos por parte do Executivo de Campo Grande.

"Desde fevereiro [não estão sendo cumpridos os pedidos de tapa-buraco da Câmara], alguns que eram de 30 centímetros hoje já passa de metro, cai carro dentro e a gente não vê máquina, nem eu como vereador e nenhum dos moradores", concluiu. 

 

leilão eletrônico

Leilão rende 222% acima do previsto e garante R$ 5,3 milhões à prefeitura

Prefeitura de Campo Grande esperava que a venda de veículos, mobiliários e equipamentos eletrônicos "sucateados" rendesse só R$ 1,6 milhão

06/11/2025 10h30

Em busca de recursos para bancar suas despesas com folha de pagamento, custeio e serviço de tapa-buracos, entre outras, a prefeitura de Campo Grande conseguiu um pequeno fôlego extra e arrecadou R$ 5.272.570,00 com o leilão eletrônico realizado em 8 de outubro.

O certame ofertou 263 lotes de veículos, mobiliários e equipamentos eletrônicos do patrimônio público, superando 222% o valor mínimo, que era de R$ 1.637.900,00.

Entre os itens leiloados estavam mesas, arquivos, materiais de informática, equipamentos diversos e veículos, todos classificados como inservíveis para a administração, mas ainda úteis para outros setores da sociedade.

Para a secretária municipal de Administração e Inovação (Semadi), Andrea Alves, o resultado expressivo é reflexo direto da modernização da gestão patrimonial do município. “Esse desempenho mostra o quanto a administração tem se modernizado. Hoje temos um sistema totalmente digital, mais transparente e eficiente, que dá novo destino a materiais que já não servem à Prefeitura, mas continuam tendo valor econômico e social”, destacou.

O avanço é resultado da implantação do Sistema de Gestão Patrimonial, que trouxe inovação tecnológica e mais agilidade às etapas de inventário, avaliação e alienação dos bens. Atualmente, todo o processo é 100% digital, realizado por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e do Sistema Integrado de Gestão de Aquisições (SIGA), eliminando o uso de papel e garantindo mais segurança e rastreabilidade.

Cada item recebe uma plaqueta com QR Code, que pode ser lida por aplicativo, facilitando a identificação e o controle do patrimônio. A Comissão de Leilão destacou o empenho da equipe técnica e o sucesso do novo modelo, desenvolvido em parceria com as secretarias municipais, da fase de inventário até a retirada dos bens.

O formato eletrônico também reforça o compromisso da Prefeitura com a sustentabilidade, garantindo o descarte ambientalmente correto dos materiais. Os arrematantes assinaram termo de compromisso para assegurar a destinação responsável dos bens adquiridos.

Os recursos arrecadados serão revertidos ao Tesouro Municipal, podendo ser aplicados na aquisição de novos bens, melhorias na infraestrutura pública e investimentos em serviços essenciais. Além de fortalecer a arrecadação, a iniciativa evita o acúmulo de materiais ociosos e reafirma o compromisso da gestão com uma administração pública moderna, eficiente e sustentável.

(Informações da assessoria)

Tempo

Novembro começa com estragos e fortes chuvas em Campo Grande

Com mais de 40 mm acumulados em 5 dias, Capital já alcançou quase 30% do que choveu em outubro

06/11/2025 09h00

Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Alagamentos, queda de árvores, falta de luz e dificuldade de locomoção. Este é o panorama que os campo-grandenses estão enfrentando nos primeiros dias deste mês, que já alcançou cerca de 30% da precipitação acumulada em outubro, quando foram registrados 88 milimetros. Talvez o principal causador tenha sido os ventos de mais de 70 quilômetros por hora.

Segundo tabela enviada à reportagem pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS), Campo Grande registrou 25 mm do dia 1º a 5 deste mês, cerca de 15% da média histórica para novembro, que é de 163,9 mm.

Somente na manhã de ontem a população enfrentou 23,8 mm de chuva e ventos de 88,9 km/h, segundo o Cemtec-MS, o que resultou em alagamentos, árvores caídas e semáforos desligados ao redor dos bairros.
No anel viário da BR-262, por exemplo, a enxurrada forçou motoristas a se aventurarem pelo gramado, o que resultou em pelo menos seis carros atolados embaixo do viaduto na saída para Três Lagoas. 

Sem ter para onde escoar, a água acumulou embaixo do viaduto, levando motoristas a tentar desviar pelo gramado. Alguns conseguiram "fugir" do tráfego, enquanto outros acabaram atolando. Inclusive, um veículo caiu em um buraco e ficou com a traseira erguida.
Como de costume quando Campo Grande é atingida por chuvas e ventos fortes, alguns semáforos da região central da cidade foram flagrados desligados, o que prejudicou ainda mais o trânsito.

De acordo com a Defesa Civil do Município, foram realizados 35 atendimentos em endereços de Campo Grande por consequência das chuvas, a grande maioria por desobstrução de via, com as regiões do Anhanduizinho e Bandeira recebendo mais atendimento. Até mesmo a linha de emergência do órgão sofreu com as pancadas de chuva, o que fez o telefone ficar fora do ar por algumas horas.

Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado 

Responsável pela energia da cidade, a Energisa confirmou que as fortes tempestades causaram danos severos à rede elétrica, com "árvores, galhos, placas e telhas lançados sobre a fiação, causando queda de postes e rompimento de cabos", informou em nota. Por isso, a empresa orienta para que a população mantenha distância de fios soltos em ruas e avenidas públicas.

Segundo informações do Executivo Municipal, a Central 156 recebeu em torno de 40 solicitações referentes à queda de árvores. Desde domingo, foram 50 registros feitos na Defesa Civil. Além disso, a cidade segue em alerta laranja em razão da possibilidade de novas tempestades nas próximas 48 horas.

DIARISTA ARRASADA

Há pelo menos três anos, a diarista Maria Virginia da Rocha, de 64 anos, buscava na Prefeitura evitar que a árvore em frente a sua casa destruísse o lar em que vive com o esposo e a filha, na Rua Elpídio Espíndola, no Jardim das Nações. 

A casa com dois quartos, sala e cozinha foi destruída por volta das 11h de ontem durante as chuvas e fortes ventos que atingiram a Capital. 

A queda do pé de Guapuruvu, de aproximadamente 10 metros, destelhou grande parte da residência, que foi amplamente danificada, sobretudo no quarto da filha, como relatou Maria ao Correio do Estado. 
"Perdi tudo, apesar disso, o meu quarto não foi atingido tanto quanto o da minha filha, onde a queda das telhas destruiu a cama e todo o guarda-roupa", declarou a diarista. 

Maria Virginia buscará reformar casa com ajuda de amigos e vizinhos - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Apesar das perdas materiais, nem ela, o marido e a filha foram atingidos pela queda dos galhos. No momento em que a árvore caiu, Maria Virgínia faxinava a casa de uma de suas vizinhas, enquanto sua filha foi "salva" por atender uma de suas netas que estava no portão da casa. 
À reportagem, detalhou que sentiu necessidade de ligar para a filha durante a forte chuva, feito que foi interrompido por seu marido, que já estava no portão do seu local de trabalho, justamente para avisar sobre o ocorrido.
"Senti que deveria ligar para minha filha. Ligava e ela não atendia, então eu me desesperei, quando vi o meu marido no portão do meu local de trabalho, ele veio justamente para avisar sobre a queda da árvore", falou.
Como detalhou, a família buscava evitar que a grande árvore pudesse destruir a casa, adquirida em 2006 por meio da Agência Municipal de Habitação (Emha). Desde 2022, Maria buscava ajuda na Prefeitura sobre a árvore.

INTERIOR

De acordo com levantamento do Cemtec-MS, de 1h50min até 13h50min de ontem, três cidades da região Centro-Sul foram destaques em chuvas acumuladas neste período de 12 horas: Angélica, com 119,6 mm; Ivinhema, com 91,2 mm; e Dourados, com 81 mm.

Outros municípios próximos também registraram forte precipitação da madrugada até início da tarde de ontem, como Fátima do Sul (65 mm), Rio Brilhante (57,6 mm), Itaporã (43,4 mm), Naviraí (41,2 mm), Nova Andradina (35,2 mm) e Nova Alvorada do Sul (27 mm).

Em Naviraí, a população flagrou uma tenda, que era montada para a festa em comemoração aos 62 anos do município, sendo arrastada. Porém, mesmo diante destes casos, a Defesa Civil do Estado afirmou que nenhum atendimento foi feito no interior.

Nos cinco primeiros dias de novembro, Angélica é a única cidade do Estado que já superou a média histórica: 144,2 mm contra 142,6 mm esperado. Além disso, Rio Brilhante (132,4 mm), Dourados (114,4 mm), Aral Moreira (110,2 mm) e Amambai (101 mm) também já ultrapassaram a barreira dos 100 mm em 120h deste mês.

