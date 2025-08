Em período de corte de gastos, Adriane reajusta mais de R$3 milhões em contrato de engenharia

virada no tempo

Fim de semana começa com umidade de 12%, mas tempo muda e há alerta para chuvas fortes e vendaval

O fim de semana será marcado por diferentes condições climáticas em Mato Grosso do Sul, começando com umidade a índices registrados no deserto, no sábado (2), e terminando com alerta de tempestades no domingo (3).

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), entre esta sexta-feira (1º) e sábado, o tempo será firme, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que inibe a formação de nuvens e a ocorrência de precipitações em todo o Estado.

Para estes dias, a presença de ar seco contribui para a redução significativa dos níveis de umidade relativa do ar com valores variando entre 12% e 35%, caracterizando situação de atenção para baixa umidade e em índices semelhantes ao registrado no deserto, como o Saara, onde a umidade varia entre 14% e 20%.

Diante desse cenário, recomenda-se a adoção de medidas preventivas, como umidificar os ambientes, a ingestão frequente de líquidos e a restrição da exposição solar nos horários mais quentes e secos do dia.

Mudanças no tempo podem ocorrer entre a tarde e a noite de sábado, com aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas.

As temperaturas devem ter grande amplitude térmica, com mínimas de 11°C e máxima de 32°C no Estado. Em Campo Grande são previstas mínima de 16°C e máxima 33°C.

Já entre domingo e segunda-feira (4), a mudança no tempo será mais significativa, ainda com grande nebulosidade e chuvas. De forma pontual, podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, que podem ser acima de 60 km/h.

Segundo o Cemtec, essa configuração atmosférica está associada ao avanço de uma frente fria, combinada ao intenso transporte de ar quente e úmido.

Além disso, o deslocamento de cavados e áreas de baixa pressão atmosférica favorecem a formação de instabilidades sobre o Estado.

Os maiores acumulados de chuva, que devem ser acima de 30 mm por dia, estão previstos para as regiões sul, sudoeste e sudeste.

Com a passagem da frente fria as temperaturas devem ficar mais amenas, principalmente ao amanhecer, durante toda a próxima semana em Mato Grosso do Sul. A variação deve ser entre 14°C e 32°C.

Em Campo Grande, a mínima dev ser de 16°C e a máxima não deve passar de 30°C.