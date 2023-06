Em protesto na Câmara Municipal, aprovados no concurso da GCM cobram posse

Aproximadamente 80 pessoas aprovadas no concurso da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande (GCM) protestaram na manhã desta terça-feira (27), na Câmara Municipal de Campo Grande.

Os candidatos reivindicam por nomeação/posse ao cargo de guarda civil metropolitano de terceira classe. Eles já foram aprovados e concluíram todas as etapas do concurso, mas até agora não foram empossados.

Já passaram pela prova objetiva, prova de aptidão física, avaliação psicológica, exame médico/toxicológico, investigação social e curso de formação. Porém, sem a posse, permanecem desempregados.

O concurso teve 273 vagas e 15.330 inscritos. A concorrência foi 56 pessoas por vaga. O salário é de R$ 1.690,02 + ticket alimentação de R$ 294,00.

A seleção abriu dezembro de 2020, com o início das inscrições e encerrou em dezembro de 2022, com o fim do curso de formação .

Durante os dois anos, vários imprevistos surgiram por conta da pandemia de Covid-19 e, por isso, algumas fases foram adiadas .

Protesto na Câmara Municipal

O curso de formação foi realizado entre agosto e dezembro de 2022 , e, a expectativa era de que os 273 aprovados começassem a trabalhar logo em janeiro. Mas, não foi o que aconteceu.

A Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) convocou, até o momento, 200 aprovados, sendo 101 em 29 de março e 99 em 25 de abril de 2023. Portanto, ainda faltam 73 pessoas para serem chamadas.

O músico, Arthur Mendonça, foi aprovado em todas as etapas do concurso, mas até agora não foi chamado. Ele saiu do emprego, pois a prefeitura exige dedicação exclusiva à profissão, mas, sem a posse, está sem emprego fixo e sem salário.

“Já estamos formados, já fizemos o curso de formação, mas ainda não fomos chamados. Larguei o meu emprego de carteira assinada para fazer o curso de formação. Teve gente que veio de fora, largou tudo para vir fazer esse curso e ainda não fomos empossados”, contou.

Dhiow Max Peres Fonseca também fez o curso de formação e aguarda ser empossado pela Prefeitura. “O curso foi muito bem estruturado.

“O concurso da PM ou Bombeiro, você entra empossado, como aluno, você já faz parte do quadro [corporação]. Você terminou o curso [de formação] e já vai trabalhar. No nosso caso, a gente termina [o curso de formação] e depois toma posse, a gente não é nem aluno, é candidato ainda”, explicou.

Um homem, que não quis ser identificado, está na esperança de chamar mais nomes e aguarda o segundo curso de formação.

“Nós viemos aqui manifestar contra a administração do município. A gente veio reivindicar para que a prefeitura dê uma resposta sobre o concurso da guarda, alguns estão aguardando ser nomeados, e outros estão aguardando o segundo curso de formação, que é o meu caso. Tendo em vista o deficit de efetivo que tem na GCM, seria muito importante se a prefeitura fizesse esse benefício para a população campo grandense e chamasse mais pessoas”, disse.

Ao Correio do Estado, a Prefeitura de Campo Grande afirmou que novas convocações ocorrerão nos próximos meses, de acordo com a necessidade do município.

"A validade do concurso é de 2 anos, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período. Até o momento já foram convocados 198 guardas aprovados no concurso e novas convocações vão ocorrer nos próximos meses, conforme a lei, mas de acordo com a necessidade do município", afirmou, por meio de nota enviada ao Correio do Estado.

CONCURSO GCM 2020

Concurso Público da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande (GCM) foi aberto em 15 de dezembro de 2020.

São 273 vagas , sendo 218 vagas de ampla concorrência, 14 vagas para PcD, 27 vagas para negros e 14 vagas para indígenas. Ao todo, o concurso teve 15.330 inscritos. A concorrência foi 56 pessoas por vaga.

As inscrições foram realizadas entre 23 de dezembro de 2020 a 28 de fevereiro de 2021. A taxa foi de R$ 120. As etapas do concurso foram:

Prova objetiva Prova de aptidão física Prova psicológica Exame médico/toxicológico Investigação social Curso de formação

O salário é de R$ 1.690,02 + ticket alimentação de R$ 294,00. Os rendimentos poderão chegar até a R$ 14 mil ao longo da carreira. A carga horária mensal é de 180 horas, cumpridas em turnos de trabalho.